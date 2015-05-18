Цикл: Наблюдатели. Случай 1

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:19

Причина: Стилистика автора сохранена

TaigaYokai Просмотров: 521 Комментарии: 2 +6 Вчера, 12:18 by

Поехали мы с моим напарником в дальние дали, на своего рода гору. Куда именно — прямо говорить не буду, но, возможно, вы узнаете место. Не тайна, конечно, но надо держать легкую интригу.В дальних далях положено прийти к главному месту, поздороваться, конечно же, рассказать о целях прибытия, оставить подношение. Мы классически оставляем сливки, печенье, часть самой вкусной еды, что сами едим, и начинаем ждать. Вроде как ждали какого-то сигнала от местности: что подношения приняты, цели понятны — «проходите».Пока ждем, сами перекусываем — так как это хороший тон: разделить трапезу, которую предлагаем в качестве подношения. Знака всё нет. Потом напарник вдруг подал голос, тыча пальцем вдаль:— Там собака... Вон там, на той стороне.А на другой, «той стороне» амфитеатра (своего рода естественное углубление в центре вершины горы), напарнику привиделась собака. Но я её даже в очках не видела — да и без них, в общем-то, тоже. Только когда та начала двигаться, я заметила.И я ничего лучше не придумала, как начать сообщать, что мы тут, и чтобы она шла к нам — угощать будем. Только делала я это всё не на нашем, человеческом, а натурально лаем. Собака шустро снялась с другого берега и бодрой рысью двинулась в нашу сторону — посмотреть поближе, кто такие. Она легко преодолела амфитеатр, поднялась к нам, посмотрела на меня так, будто говорила: «Ну ты чего?!»Далее, обстоятельно обнюхав нас и рюкзаки, собака уже собралась уходить, но вдруг передумала, вернулась, заглянула под камень и с нескрываемым удовольствием вылакала из ложбинки сливки — подношение. Угостили её и печеньем, и сыром, после чего сказали, что уходим дальше, и, если хочет с нами — милости просим. Она посмотрела исподлобья и пошла обратно, откуда явилась.Напарник собрал вещи, почесал затылок и резюмировал:— Ну, стало быть, принято. Но впервые такое, чтобы настолько буквально подношение принимали. Это хорошо.Позже эта же песья персона явилась на нашу стоянку. Мы только разложились, а пёс уже тут как тут — с проверкой. Оказалось, она вообще с какой-то группой пришла, прибилась к ним из деревни и тут вроде как всех контролирует. Мохнатый ревизор такой, получается.Напарник сказал, что через неё следят за местом, и что надо запомнить ощущение от «наблюдателя», так он назвал, потому что такое часто встречается, и лучше бы, конечно, понимать, что перед тобой не всегда тот, кого ты видишь. Сказал и забыл. И с того момента контроль за коммуникацией с «наблюдателями» мест стал моей обязанностью, а он мог себе позволить вообще об этом не думать. Но об этом в следующих частях цикла.

Ключевые слова: Собака подношение наблюдатель авторская история

Другие, подобные истории: