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Истории из жизни

Цикл: Наблюдатели. Случай 1

Поехали мы с моим напарником в дальние дали, на своего рода гору. Куда именно — прямо говорить не буду, но, возможно, вы узнаете место. Не тайна, конечно, но надо держать легкую интригу.

В дальних далях положено прийти к главному месту, поздороваться, конечно же, рассказать о целях прибытия, оставить подношение. Мы классически оставляем сливки, печенье, часть самой вкусной еды, что сами едим, и начинаем ждать. Вроде как ждали какого-то сигнала от местности: что подношения приняты, цели понятны — «проходите».

Пока ждем, сами перекусываем — так как это хороший тон: разделить трапезу, которую предлагаем в качестве подношения. Знака всё нет. Потом напарник вдруг подал голос, тыча пальцем вдаль:
— Там собака... Вон там, на той стороне.

А на другой, «той стороне» амфитеатра (своего рода естественное углубление в центре вершины горы), напарнику привиделась собака. Но я её даже в очках не видела — да и без них, в общем-то, тоже. Только когда та начала двигаться, я заметила.

И я ничего лучше не придумала, как начать сообщать, что мы тут, и чтобы она шла к нам — угощать будем. Только делала я это всё не на нашем, человеческом, а натурально лаем. Собака шустро снялась с другого берега и бодрой рысью двинулась в нашу сторону — посмотреть поближе, кто такие. Она легко преодолела амфитеатр, поднялась к нам, посмотрела на меня так, будто говорила: «Ну ты чего?!»

Далее, обстоятельно обнюхав нас и рюкзаки, собака уже собралась уходить, но вдруг передумала, вернулась, заглянула под камень и с нескрываемым удовольствием вылакала из ложбинки сливки — подношение. Угостили её и печеньем, и сыром, после чего сказали, что уходим дальше, и, если хочет с нами — милости просим. Она посмотрела исподлобья и пошла обратно, откуда явилась.

Напарник собрал вещи, почесал затылок и резюмировал:
— Ну, стало быть, принято. Но впервые такое, чтобы настолько буквально подношение принимали. Это хорошо.

Позже эта же песья персона явилась на нашу стоянку. Мы только разложились, а пёс уже тут как тут — с проверкой. Оказалось, она вообще с какой-то группой пришла, прибилась к ним из деревни и тут вроде как всех контролирует. Мохнатый ревизор такой, получается.

Напарник сказал, что через неё следят за местом, и что надо запомнить ощущение от «наблюдателя», так он назвал, потому что такое часто встречается, и лучше бы, конечно, понимать, что перед тобой не всегда тот, кого ты видишь. Сказал и забыл. И с того момента контроль за коммуникацией с «наблюдателями» мест стал моей обязанностью, а он мог себе позволить вообще об этом не думать. Но об этом в следующих частях цикла.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:19
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:18 by TaigaYokaiПросмотров: 521Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Собака подношение наблюдатель авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
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А собака какого цвета была?
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#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:18
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Комментариев: 1 195
У меня тоже был случай с бездомной собакой. Две ночи, не подряд, со мной рядом ночевала. В руки не шла, всё на расстоянии пары метров.
Во вторую ночь не подпускала ко мне стадо кабанов.
Ни до, ни после этого случая, я её не видел.
Обыкновенная беспородная девочка.
Хотя... какая же "обыкновенная"?!
Всё продумано. Всё учтено Великим Ураганом...
Автор поднял интересную тему +++
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
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