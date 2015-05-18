Мистическое спасение

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:33

Причина: Стилистика автора сохранена

TaigaYokai Просмотров: 723 Комментарии: 1 +11 Вчера, 12:33 by

Это случилось в новогоднюю ночь с 2023 на 2024 год. Возвращалась от подруги около трёх часов ночи. Шла вдоль своего дома, прямо под окнами, к подъезду. За двадцать метров заметила фигуру человека, стоявшего на придомовой дороге строго напротив двери подъезда. Одет был легко, руки в карманах. В голове сразу мелькнуло: «Странно». Чуйка подсказала, что надо быть начеку.Намеренно спокойно дошла до двери, и только когда повернулась спиной к фигуре, по скрипу снега поняла — он двинулся за мной быстрым шагом. Я ловко юркнула в подъезд, почти как ниндзя, тихо и стремительно преодолела первый марш лестницы до площадки с лифтом и, не останавливаясь, рванула на следующий. К моему счастью, между первым и вторым этажами стоял соседский гость в домашней одежде (я его узнала) и меланхолично курил. Громко и выразительно поздоровалась ему в спину — чисто интуитивно. Он резко обернулся, удивлённо на меня посмотрел, ничего не ответил, но к окну не отвернулся. А тот мужик остановился, развернулся и начал спускаться к выходу.Позже, уже дома, проверила архив камер. Минут за двадцать до этой ситуации в зоне видимости показался этот тип. Сначала шёл нормально, дошёл до позиции и остановился: стоял, курил, смотрел в телефон. Потом отошёл за припаркованную рядом «Газель», постоял там минуты две и оттуда, будто только что пришёл, вырулил уже с «пьяной» походкой, шатаясь. Вернулся на позицию и повернул голову в мою сторону (откуда я шла). А когда я оказалась перед дверью, мгновенно «протрезвел» — бодро, целенаправленно двинулся следом. Хорошо было видно его лицо и оценивающий взгляд, когда он смотрел мне в спину, прежде чем последовать за мной в дверь.Соседский гость, видимо, удивился, потому что из окна видел только этого мужика, а я шла под окнами и была вне его поля зрения — так я предположила изначально.Утром пошла к соседке поблагодарить гостя. Оказалось, он не приезжал к ним в новогоднюю ночь, остался с семьёй в пригороде. Каким образом «соседский гость» оказался в три ночи на площадке — хороший вопрос. Но не очень принципиальный, ведь это, вероятно, уберегло меня от плохого.

Ключевые слова: Позднее возвращение Соседи реальные события новогодняя ночь авторская история

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