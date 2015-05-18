Цикл: Наблюдатели. Случай 2

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:29

Причина: Стилистика автора сохранена

TaigaYokai Просмотров: 415 Комментарии: 1 +4 Вчера, 12:28 by

Автор - TaigaYokai.Я нередко бываю в странных местах. Тянет туда, куда-нибудь, неизменно. Могу найти «особое место» без труда в любой локации, в любое время суток, без всяких рамок, карт и прочего, но как это работает — не знаю. Стала ходить с напарником, изучающим сейды и прочее, по местам, которые его интересовали. Я находила «активные», но неочевидные точки. И вот несколько раз случалось, что перед тем, как «углубиться» в особую «зону», откуда-то невзначай появлялся человек.Ранней теплой весной, ночью, я и напарник направились к одному озеру. Прибыли около двух ночи, но до места еще идти не меньше часа пешком. Напарнику нужно пошаманить своё, у него свои дела, а мне интересно полюбоваться на местные «явления». Припарковав машину, стали решать, как пойти: сократить путь по льду или идти в обход через лес. Лёд ненадёжный, как мне показалось интуитивно, и я проголосовала за обход, а напарник — за переход по озеру. Сам он хорошо ориентируется в местности, как бог — без компаса, но часто недооценивает окружающую обстановку и несётся во всю прыть до «локации», пока не наткнётся на что-то неприятное: например, бурелом непролазный, особо глубокую трясину или еще что-то, что нужно обойти. Но со временем он стал, хоть и с неохотой, доверять моим предостережениям насчёт тупиков. Поэтому возник спор, а не его безапелляционное решение.Дилемму нашу разрешил неожиданно появившийся со стороны озера, из темноты, мужичок. Мы вежливо поздоровались. Так называемый рыбак оценивающе нас осмотрел и решил, что напарник мой — идеальный собеседник. Разговорились. Напарник, конечно, сразу выложил, зачем приехали, в стиле: «Чудить не будем, портить место не намерены, чисто исследовательский интерес». Как я потом шутила — встретились две нечисти. Быстро сообразив, взяла быка за рога и задала рыбаку волнующий вопрос:— По озеру идти или берегом?Дедок враз прервал беседу, потеряв интерес к напарнику, внимательно всмотрелся в меня, как будто меня тут и не было до этого момента, и выдал:— Ну... По льду, конечно, можно. А ты сама что думаешь?— В обход.— Ну вот так и идите в обход-то, плавать не придётся.И пошёл по своим делам, заметно прихрамывая и совсем не спеша. Надо сказать, ближайшие населённые пункты были очень далеко. Машин, припаркованных по дороге, не встречали. Так вот и решился вопрос, просто. Напарник упираться не стал, и мы пошли берегом.

Ключевые слова: Озеро наблюдатели напарник авторская история

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