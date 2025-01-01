Леший

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:45

Причина: Стилистика автора сохранена

storbunker Просмотров: 125 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:45 by

Среди раскопанных могил, заросших тротуаров,Где крики все подавлены дождём,Живёт там Детище лесных пожаровИ своей смерти Он спокойно ждёт.И только ты шагнёшь в лесную чащу, услышишь ты толь хруст, толь тихий смех.Ведь хочется Ему поесть почаще.Тогда ответишь ты тотчас за мерзкий грех.Я так боюсь смотреть в окошко по ночам,Ведь мой сосед Иван пропал куда-то;А по словам тупых односельчан, он диким зверем был унесён когда-то.Я закрываю двери на замок!Тогда меня тот леший не достанет.Из нашего же чайника — дымок,Пока на небесах луна сверкает.

Ключевые слова: Леший сосед пропажа авторский стих

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