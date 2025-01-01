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Стихи

Леший

Среди раскопанных могил, заросших тротуаров,
Где крики все подавлены дождём,
Живёт там Детище лесных пожаров
И своей смерти Он спокойно ждёт.
И только ты шагнёшь в лесную чащу, услышишь ты толь хруст, толь тихий смех.
Ведь хочется Ему поесть почаще.
Тогда ответишь ты тотчас за мерзкий грех.
Я так боюсь смотреть в окошко по ночам,
Ведь мой сосед Иван пропал куда-то;
А по словам тупых односельчан, он диким зверем был унесён когда-то.
Я закрываю двери на замок!
Тогда меня тот леший не достанет.
Из нашего же чайника — дымок,
Пока на небесах луна сверкает.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:45 by storbunkerПросмотров: 125Комментарии: 0
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Ключевые слова: Леший сосед пропажа авторский стих

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