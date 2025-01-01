НочлежкаКровать, матрас, две тряпки.
Просто спи, ведь всё в порядке;
Мне просто негде спать.
Ни в гроб залезть, ни пищу съесть.
Мне просто негде спать. Мне просто некого любить.
Я так хочу себя убить.
Я не участвовал в боях,
Я не хочу вредить народу,
Мне просто хочется поспать.
Прошу щадить меня природу.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:11 by storbunkerПросмотров: 141Комментарии: 0
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