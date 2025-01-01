Ночлежка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:11

Причина: Стилистика автора сохранена

storbunker Просмотров: 141 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:11 by

Кровать, матрас, две тряпки.Просто спи, ведь всё в порядке;Мне просто негде спать.Ни в гроб залезть, ни пищу съесть.Мне просто негде спать. Мне просто некого любить.Я так хочу себя убить.Я не участвовал в боях,Я не хочу вредить народу,Мне просто хочется поспать.Прошу щадить меня природу.

Ключевые слова: Ночь Ночлежка кровать спать авторский стих

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