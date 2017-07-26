Дворец князя Смецкого (фото + док.фильм)

Летяга Просмотров: 67 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 11:47 by

В Гульрипшском районе Абхазии расположен очень интересный объект с очень интересной историей - дворец князя Смецкого.От себя скажу: объект очень понравился, давненько не было столь интересного объекта. Во-первых он просто огромен и грандиозен, я как мог постарался всё это передать на фото и видео, но лучше 1 раз увидеть в живую. Это вам не какие-нибудь раздолбанные 2 этажные "замчики" и "усадебки", здесь почти как в Питере.Полезем внутрь, но сначала немного истории.Построен он был в 1913 году по проекту Ивана Сергеевича КузнецоваОб этом дворце существует интересная легенда.Жена фабриканта князя Н. Н. Смецкого, юриста по образованию была больна туберкулезом.В здании 365 комнат. Она каждый день жила в новой комнате для постоянного максимального присутствие солнечного света, или, есть еще версия, что для отсутствия в комнате бацилл.Шли первые годы XX века - чахотка считалась неизлечимой. Но ее муж не хотел покоряться судьбе. Услышав от одного из врачей несколько странный совет:"Хотите, чтобы ваша жена выздоровела, сделайте так, чтобы больная каждую ночь спала на новом месте, где воздух чист от бацилл", - он выполнил его с истинно княжеским размахом. Купил южнее Сухуми участок земли на побережье и построил дом-дворец из 365 комнат. А вокруг насадил удивительный сад, привезя со всего света диковинные цветы и деревья, чтобы его любимая, глядя в окна своих бесчисленных спален, видела прекрасный мир, который ее ждет. И он-таки победил смерть! Женщина выздоровела и, говорят, дожила до 90 лет. Такова сила Любви.Собственно, вот он, бывший хозяин дворцаВпоследствие дворец стал санаторием.В то время это было самое большое здание в Абхазии, четырехэтажное, состоявшее из 112 комнат на 250 мест. Полный пансион в санатории стоил 125 руб. в месяц, тоже половина затрат. Имелся электрический лифт, водолечебница, ингаляторий, обширная столовая со сценой для постановок и спектаклей, ванны, водопровод, телефон, почта и экипажи.В парках росли и кокосы из Америки, и агавы, и цикосы, и акации. Общая площадь декоративных парков, разбитых Смецким на месте малярийных болот, составила 240 гектаров, что способствовало улучшению экологической ситуации в районе Сухума.Смецкого можно назвать одним из самых крупных меценатов Сухуми того времени. Николай Николаевич Смецкой стал выдающимся организатором абхазской экономики, начинателем оптовой торговли на Черноморском побережье Кавказа, одним из виднейших деятелей всего Кавказа в области дендрологии, научного растениеводства, виноградарства, виноделия и т.д. Он принимал финансовое участие в строительстве учебных заведений, первой городской больницы, родильного и ночлежного приютов, оказывал содействие Сухумскому Обществу сельского хозяйства, будучи почетным его членом. При участии Смецкого был устроен бульвар от дачи «Синоп» до Сухумской крепости, по которому можно гулять и сегодня. Смецкой безвозмездно отдал для нужд города источники питьевой воды из своего Эшерского имения. При этом Смецкой не преследовал никаких коммерческих целей, а лишь поставил перед собой благородную задачу – использовать благодатный климат Абхазии для лечения людей.В 1914 году Смецкой отдает безвозмездно в распоряжение Красного Креста Красный корпус в Гульрипше для лечения инвалидов войны. Другой корпус в 1916 году передает в Министерство просвещения с просьбой принять в дар санаторий для лечения учителей и учащихся. Дар был принят, но дарственную не успели оформить, вскоре, произошла февральская революция 1917 года.Чтобы узнать каким дворец был в начале ХХ века вы можете посмотреть старинные фотографии. К сожалению, не так много удалось выудить в интернете.Еще одна дореволюционная фотография дворцаА вот это другие санатории построенные Смецким (объект находился совсем рядом, а я каюсь, что тормоз и не нашел), но уж настолько был грандиозный красный дворец, что про поиски остальных мы дружно забыли(.В 1921 году в Сухум пришла Советская власть. В 1922 году дворцы Смецкого национализировали.Он добровольно отдаёт своё имущество советской власти, а сам был поселён на первом этаже своего бывшего имения. Его защищал и поддерживал его друг Максим Горький. Работой он уже серьезно не занимался, хотя был достаточно бодр. Смецкой пожизненно с 1925 г. получал 50 руб. в месяц, и то при поддержке Максима Горького.В послереволюционные годы первым делом возникает вопрос: почему Смецкой не уехал за границу? В 1984 г. историк-краевед Вианор Пачулия рассказал, что, будучи в 1973 году в Швейцарии, встретился там с сыном писателя Леонида Андреева, который рассказал следующее: в 1920-1921 гг. два племянника Смецкого прибыли тайно в Абхазию из Турции, чтобы вывезти дядю за границу, но получили решительный отказ. Николай Николаевич сказал, что его родина - Россия, и только ей он служит. По-видимому, разговор был очень серьезным. Смецкой даже убедил младшего племянника остаться в Абхазии. Но старший племянник сказал: «старика не трону, а тебя (младшего племянника) если не уедешь со мной - застрелю...» Так они и уехали, оставив Николая Николаевича в Сухуме.Умер Николай Николаевич в 1931 г. Похоронен на кладбище на окраине дендрария, который он в свое время вырастил. Кладбище сейчас разорено, могильного камня нет, но толстое дерево, под которым лежит его прах, сохранилось.Супруга Ольга Юрьевна скончалась в 1940 г. Видимо, ей приходилось непросто, так как старые сухумчане рассказывали, что она жила от «торговли». Продавала на пляже сложенные на красивом подносе пирожки, безукоризненно одетая, в шляпке и белых перчатках...Санаторию в Гульрипше в 1921 году было присвоено имя Ленина (тут же располагался совхоз им. Ильича).Немцев в годы войны 1941-1945 в этих краях не было и дворец остался нетронутым. Вот так он выглядел в советские годы.Во время грузино-абхазского конфликта жестоко пострадал парк, но, по рассказам местных жителей сам дворец практически не пострадал, хотя в нём и располагался штаб грузинской армии. После войны его окончательно раздестроили. Собственно так заканчивается история любви... история мецената история великолепного дворца. Но думаю, замучал историей - полезли пожалуй внутрь.От былого величия мало чего осталось. Крыша снесена, черепицу растащили, а стены поросли мхом и корнями растений. Но внутри ощущается всё былое величие.То, что было когда-то парком, поросло колючкамиВзгляд сверху. Дело в том, что дворец расположен на склоне и поднявшись на 4 этаж можно выйти на твёрдую землю на террасу, вот такая оригинальная конструкция.Сосна пицундскаяБывшая шахта лифтаКогда-то здесь была башняВот такой интересный объект. Хотите еще погулять - посмотрите видео.Автор: vmulder.

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