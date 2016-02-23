Дворец Биссинген-Ниппенбург

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:33 by

Месторасположение: Воеводина, Сербия.В нескольких километрах от города Вршац лежит крохотная деревушка Влайковац, а в ней расположен дворец Биссинген-Ниппенбург.Он был построен в 1859 году румынским меценатом. Преобладающий стиль — классический. В 1888 году дочь румына вышла замуж за австрийца, и особняк стал принадлежать семье Биссинген-Ниппенбург. К особняку примыкал парк размером в 5 гектар, с искусственным озером с мостиками и фонтанами. В 1914 году дворец был электрифицирован (в отличие от всего Влайковца), в нем находилась прекрасная библиотека на 2000 книг, а также коллекция антикварной мебели и серебра.Во время второй мировой войны австрийцы были отправлены домой, а дворец национализован. Как обычно, на пользу это ему не пошло. Там находился приют, предположительно - для детей-сирот. После дворец был заброшен. Красивый сад, в котором цвели несколько довольно редких для Сербии видов цветов, взяли под защиту в 1974 году. А вот здание разрушалось и обживалось бомжами. В 1989 году оно было признано памятником культуры, но опять же ничего не изменилось. Несколько лет назад дворец за 220 евро в месяц взяла в аренду одна итальянская фирма. Они успели вывезти оттуда 27 грузовиков мусора, но после фирма обанкротилась. Много раз наследник австрийской семьи пытался претендовать на дворец, но сербские власти скорее доведут здание до руин, чем кому-то отдадут.

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