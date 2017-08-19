Тайна Князя

Тайна КнязяДля меня пятнадцатая дверь.
Башня не разрушена моя!
С колесом Фортуны я теперь.
Козырная у меня Семья!
Кубками неистовых сердец
Нарисован-выстлан свежий путь.
Мир - огромный для меня дворец.
Но отшельник не моя же суть.
Выбивают искры те мечи,
Что пути прокладывают в Ночь!
Всё же мы под маской палачи,
И Природы нам не превозмочь.
Лунная дорога холодна.
Стелется по ней, ползёт туман.
И однажды будет не до сна!
Явишься на встречу слишком пьян.
Красный паж посланье принесёт,
Чёрный всадник явится не зван.
В зеркалах пути наоборот,
Их сокроет Лунный Змей-туман.
Новые загадки, приходя,
Открывают раны во крови.
Но отгадки скрыты от тебя.
Слово то, что знаешь, назови!
Я крадусь туманом по судьбе.
Нити крови... Жадно их ловлю!
Я в солдатах Смерти и в тебе.
Вами убивать врагов люблю.
На пути тринадцатая дверь.
Нету мёртвым в Вечности конца!
Будущее знаешь ты теперь.
Знаешь тайну Князя-мертвеца!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32 by ЭвиллсПросмотров: 24Комментарии: 1
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