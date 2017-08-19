Тайна Князя

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:32

Эвиллс Просмотров: 24 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 18:32 by

Для меня пятнадцатая дверь.Башня не разрушена моя!С колесом Фортуны я теперь.Козырная у меня Семья!Кубками неистовых сердецНарисован-выстлан свежий путь.Мир - огромный для меня дворец.Но отшельник не моя же суть.Выбивают искры те мечи,Что пути прокладывают в Ночь!Всё же мы под маской палачи,И Природы нам не превозмочь.Лунная дорога холодна.Стелется по ней, ползёт туман.И однажды будет не до сна!Явишься на встречу слишком пьян.Красный паж посланье принесёт,Чёрный всадник явится не зван.В зеркалах пути наоборот,Их сокроет Лунный Змей-туман.Новые загадки, приходя,Открывают раны во крови.Но отгадки скрыты от тебя.Слово то, что знаешь, назови!Я крадусь туманом по судьбе.Нити крови... Жадно их ловлю!Я в солдатах Смерти и в тебе.Вами убивать врагов люблю.На пути тринадцатая дверь.Нету мёртвым в Вечности конца!Будущее знаешь ты теперь.Знаешь тайну Князя-мертвеца!

Ключевые слова: Сатана гадание мертвецы князь авторский стих

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