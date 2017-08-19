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Стихи

Тайна Князя

Для меня пятнадцатая дверь.
Башня не разрушена моя!
С колесом Фортуны я теперь.
Козырная у меня Семья!

Кубками неистовых сердец
Нарисован-выстлан свежий путь.
Мир - огромный для меня дворец.
Но отшельник не моя же суть.

Выбивают искры те мечи,
Что пути прокладывают в Ночь!
Всё же мы под маской палачи,
И Природы нам не превозмочь.

Лунная дорога холодна.
Стелется по ней, ползёт туман.
И однажды будет не до сна!
Явишься на встречу слишком пьян.

Красный паж посланье принесёт,
Чёрный всадник явится не зван.
В зеркалах пути наоборот,
Их сокроет Лунный Змей-туман.

Новые загадки, приходя,
Открывают раны во крови.
Но отгадки скрыты от тебя.
Слово то, что знаешь, назови!

Я крадусь туманом по судьбе.
Нити крови... Жадно их ловлю!
Я в солдатах Смерти и в тебе.
Вами убивать врагов люблю.

На пути тринадцатая дверь.
Нету мёртвым в Вечности конца!
Будущее знаешь ты теперь.
Знаешь тайну Князя-мертвеца!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32 by ЭвиллсПросмотров: 24Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Сатана гадание мертвецы князь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:29
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