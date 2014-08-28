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Заброшки


Заброшки

Усадьба барона Фон Мекка, Тульская область

http://cs5.pikabu.ru/post_img/2014/08/28/10/1409239719_880200291.jpg



Автор: Rubets
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Сегодня, 20:56 by ЛетягаПросмотров: 16Комментарии: 0
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Ключевые слова: Усадьба дворец барон детский дом

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