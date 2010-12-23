Усадьба Ляхово

Летяга Просмотров: 134 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:45 by

Усадьба Ляхово находится примерно в 55 км от Москвы в Домодедовском районе. Она была устроена в 19 веке местным владельцем Григорием Алексеевичем Васильчиковым.В дальнейшем Ляхово принадлежало жене губернского секретаря А.Д. Заливской, статскому советнику, управляющему имениями графа С.Д. Шереметева Н.А. Агапову, а с самого конца XIX в. – помощнику предводителя уездного дворянства А.А. Варгину. Последний внес в ансамбль усадьбы новые черты. В итоге мы получили усадьбу, которая состояла из главного дома, двух флигелей, деревянного дома и конюшен, а в парке были каскадные пруды:После революции на месте усадьбы был одноименный совхоз. После войны данное место принадлежала опытному хозяйству, а в главном доме располагался детский сад. Увы, с 1970-х гг. составляющие ансамбля постепенно утрачиваются. Вначале сгорели дом Варгиной и уединенный флигелек, в 1990-е гг. до основания был разрушен хозяйственный комплекс.Самое раннее преставление об этом месте в цвете мы можем наблюдать в фильме "Формула любви":Если в кино главный дом имеет более или менее приемлемый вид, то сейчас здание окончательно обветшало:На мезонине отметились любители футбола и не только они:Давай прогуляемся по зданию, благо никаких препятствий нас не ожидает:Наполовину заколоченные окна:http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130784163142803.jpgДыра в стене, как я читал, кто-то из местных использовал главный дом в качестве своего гаража:Бревенчатые лаги полов еще довольно крепки и по ним можно передвигаться без опаски:В здании почти во всех комнатах первого этажа встречаются разрушенные печи:Запоздалая надпись с просьбой не ломать:Остатки советского прошлого:Старая деревянная лестница зовет нас на второй этаж:Настоящая реликвия данного места:Вид с сторону парка с высоты второго этажа:Кому-то показалось, что симметричность окон тут не нужна:С двух сторон мезанина располагаются вот такие деревянные "мансарды" с полукруглыми окнами:Когда-то жилой флигель превратился в руины, только по одной стене с колоннами можно догадаться, что когда-то он был частью усадьбы:Когда-то здание выглядело вот так:Причем потеряли мы его не так давно, в этих местах в начале 90-х снимался фильм "Печальный рай", где усадьба уже была в плачевном состоянии, но флигель еще был цел:Кадр с главным домом из того же фильма:Кадр из фильма "Тайна Егора", который снимали в 2012 году:Очень заметно, как всего за каких-то 30-40 лет мы потеряли великолепную усадьбу, расположенную не так далеко от Москвы. Не исключено, что в скором времени в руины превратится и главный дом.Автор: Rubets

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