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Заброшки


Заброшки

Усадьба Ляхово

Усадьба Ляхово находится примерно в 55 км от Москвы в Домодедовском районе. Она была устроена в 19 веке местным владельцем Григорием Алексеевичем Васильчиковым.
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/148213062814083491.jpg
В дальнейшем Ляхово принадлежало жене губернского секретаря А.Д. Заливской, статскому советнику, управляющему имениями графа С.Д. Шереметева Н.А. Агапову, а с самого конца XIX в. – помощнику предводителя уездного дворянства А.А. Варгину. Последний внес в ансамбль усадьбы новые черты. В итоге мы получили усадьбу, которая состояла из главного дома, двух флигелей, деревянного дома и конюшен, а в парке были каскадные пруды:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/12/19/5/1482130658166334866.jpg
После революции на месте усадьбы был одноименный совхоз. После войны данное место принадлежала опытному хозяйству, а в главном доме располагался детский сад. Увы, с 1970-х гг. составляющие ансамбля постепенно утрачиваются. Вначале сгорели дом Варгиной и уединенный флигелек, в 1990-е гг. до основания был разрушен хозяйственный комплекс.
Самое раннее преставление об этом месте в цвете мы можем наблюдать в фильме "Формула любви":
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130679142351096.jpg
Если в кино главный дом имеет более или менее приемлемый вид, то сейчас здание окончательно обветшало:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2016/12/19/5/1482130700165018080.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130708160086076.jpg
На мезонине отметились любители футбола и не только они:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130725193457568.jpg
Давай прогуляемся по зданию, благо никаких препятствий нас не ожидает:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130770164159001.jpg
Наполовину заколоченные окна:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130784163142803.jpg
Дыра в стене, как я читал, кто-то из местных использовал главный дом в качестве своего гаража:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130803120875235.jpg
Бревенчатые лаги полов еще довольно крепки и по ним можно передвигаться без опаски:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130825167489640.jpg
В здании почти во всех комнатах первого этажа встречаются разрушенные печи:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130840146871246.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2016/12/19/5/148213084711740959.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130855145789439.jpg
Запоздалая надпись с просьбой не ломать:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130881168490663.jpg
Остатки советского прошлого:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130893179878648.jpg
Старая деревянная лестница зовет нас на второй этаж:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130910158263730.jpg
Настоящая реликвия данного места:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482130939119760671.jpg
Вид с сторону парка с высоты второго этажа:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/148213095913629712.jpg
Кому-то показалось, что симметричность окон тут не нужна:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482131002152263068.jpg
С двух сторон мезанина располагаются вот такие деревянные "мансарды" с полукруглыми окнами:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/148213101613611390.jpg
Когда-то жилой флигель превратился в руины, только по одной стене с колоннами можно догадаться, что когда-то он был частью усадьбы:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482131113196926030.jpg
Когда-то здание выглядело вот так:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482131131175463021.jpg
Причем потеряли мы его не так давно, в этих местах в начале 90-х снимался фильм "Печальный рай", где усадьба уже была в плачевном состоянии, но флигель еще был цел:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482131148125780627.png
Кадр с главным домом из того же фильма:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/148213116119872115.png
Кадр из фильма "Тайна Егора", который снимали в 2012 году:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/12/19/5/1482131206128532448.jpg
Очень заметно, как всего за каких-то 30-40 лет мы потеряли великолепную усадьбу, расположенную не так далеко от Москвы. Не исключено, что в скором времени в руины превратится и главный дом.


Автор: Rubets
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Сегодня, 19:45 by ЛетягаПросмотров: 134Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Московская область Ляхово усадьба заброшка.

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:53
+2
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Репутация: (1917|-2)
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Комментариев: 1 352
Прям бесит ента бесхозяйственность! Кругом упадок и разорение. Плюс 1.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 22:04
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1731|2)
Публикаций: 106
Комментариев: 2 715
Тоску наводят руины. Будто вся страна в них превращается...
За фото +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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