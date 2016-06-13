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Заброшки


Заброшки

Усадьба Энгельгардта

Разумеется, оказавшись на новогодних праздниках в Смоленске, я не мог отказать себе в удовольствии посетить какую-нибудь прекрасную заброшенность. На самом деле в самом Смоленске было очень много пустовавших зданий, но меня интересовало что-то более историческое и имеющее какую-то архитектурную ценность. В итоге, было решено отправится в Мачулы за 50 км от города в сторону Рославля, чтобы посетить остатки усадьбы Энгельгардта:

http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/149068874014051071.jpg
Усадьба здесь появилась в конце 18-го века, когда этими местам владел генерал-майор Андрей Реад, при котором здесь появилась церковь, а Мачулы стали селом. После усадьбой до середины 19-го века владеет его сын, а затем это место переходит в качестве приданого его дочери, вышедшей замуж за главу Смоленска Александра Энгельгардта.
При Энгельгардтах усадьба значительно переделывается, здесь появляется парк с прудами, строятся хозяйственные постройка, оранжереи, а также двухэтажный главный дом.
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490688772131961087.jpg
Последним владельцем усадьбы был его сын действительный статский советник Александр Александрович Энгельгардт. После революции имение было национализировано, хозяин арестован, а ценности, разумеется, пропали в неизвестном направлении. Во времена СССР на территории усадьбы располагался племзвод им. Коминтерна. Последним "полезным" применением здания главного дома усадьбы было размещение здесь ДК с кинотеатром, остатки которого мы увидим чуть позже, когда зайдем внутрь. Вначале осмотрим усадьбу снаружи.
Главный эклектичный усадебный дом чем-то напоминает замок. Только с одной сторону у него длинная служебная пристройка, которая делает его ассиметричным:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/14906888291686407.jpg
Прекрасный балкон украшает фасад здания:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490688999168390106.jpg
Вид со стороны парка, тут есть веранда, до которой мы доберемся чуть позже:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/28/6/1490689037117814527.jpg
Настало время прогуляться по дому, возле входа нас ждут чьи-то ноги:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/28/6/1490689053185540846.jpg
В здании нас встречает полная разруха с горой обломков под ногами и развалившимися лестницами:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689071148655118.jpg
На стенах остатки какой-то лепнины, которая явно появилась здесь в советские времена:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689088177287163.jpg
Стены следующего украшают трехмерные картины:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689113131471348.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/03/28/6/14906891221267642.jpg
Интересно, что потолок здесь был отделан стеклянными плитами:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689139126579880.jpg
Они со временем превратили пол в мечту любого йога, все покрыто осколками:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/149068915317567547.jpg
Постсоветское народное творчество:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689167145024129.jpg
Здание заканчивается какой-то полудеревянной пристройкой:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/149068919318939315.jpg
Тут же есть вход в подвал, но я туда не полез:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689280184373535.jpg
Пару комнат почему-то обделили лепниной и красивыми картинами:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689315168525019.jpg
Пора бы заглянуть в самый большой зал, где когда-то находился кинотеатр, на потолке виднеется старая люстра:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689335131152142.jpg
Остатки сцены:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/28/6/149068934819872451.jpg
На первом этаже вроде бы все, поэтому осторожно поднимаюсь на второй, лестница тут не вызывает доверия:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689394180941142.jpg
Здесь помещения тоже украшены различными рисунками. Если честно, то почему-то у меня вызывает странные ассоциации подобные изображения, не знаю, что они значили на самом деле.
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689499192851674.jpg
Одна из комнат полностью посвящена ВОВ:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689519178649168.jpg
от я и добрался до башни, очень странно смотрятся такие окна рядом с типичной когда-то популярной отделкой рейкой:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/28/6/1490689541147530983.jpg
Не смог удержаться и вышел на балкон, здесь виднеется то ли старая клумба, то ли фонтан:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/149068959013251673.jpg
На часть второго этажа, там где будка киномеханика, попасть не получилось, потому что там нет пола. Да и здесь везде приходилось наступать на бревенчатые лаги, чтобы неожиданно не оказаться на первом этаже. Поэтому задерживаться тут я не стал, спустился вниз и решил через кинозал прогуляться на веранду.
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689607148937360.jpg
Снаружи можно попасть на второй этаж веранды. Он оказался покрыт современным творчеством, удивительно, что нигде внутри этого не встречалось:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/28/6/1490689682151533600.jpg
На этом прогулка по главному дому усадьбы Энгельгардта закончилась, я еще побродил и посмотрел на старые постройки в округе.
К сожалению, в свою новогоднюю поездку я смог посетить в Смоленской области только эту заброшенную усадьбу, которая находилась в относительной близости от города. Это оказалось очень красивое здание с сохранившимися следами советского прошлого. Конечно, жалко, что оно находится в таком состоянии, и скоро ходить там будет еще опаснее чем сейчас, но, видя то, что в Смоленске не могут привезти в порядок даже крепостную стену, ожидать, что кому-то есть дело до старых зданий в удаленности от областного центра, было глупо.


Автор: Rubets
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Сегодня, 11:27 by ЛетягаПросмотров: 252Комментарии: 2
+4

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Комментарии

#1 написал: Halet
Сегодня, 16:43
+1
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Публикаций: 2
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Хоть не всю усадьбу разрисовали.

Спасибо за статью, хочется побывать в Смоленске теперь и осмотреть все))

+++
Зарегистрирован: 13.06.2016
#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 17:02
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 219
Такой шикарный дом гибнет.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
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