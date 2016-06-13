Усадьба Энгельгардта

Летяга Просмотров: 252 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:27 by

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Разумеется, оказавшись на новогодних праздниках в Смоленске, я не мог отказать себе в удовольствии посетить какую-нибудь прекрасную заброшенность. На самом деле в самом Смоленске было очень много пустовавших зданий, но меня интересовало что-то более историческое и имеющее какую-то архитектурную ценность. В итоге, было решено отправится в Мачулы за 50 км от города в сторону Рославля, чтобы посетить остатки усадьбы Энгельгардта:Усадьба здесь появилась в конце 18-го века, когда этими местам владел генерал-майор Андрей Реад, при котором здесь появилась церковь, а Мачулы стали селом. После усадьбой до середины 19-го века владеет его сын, а затем это место переходит в качестве приданого его дочери, вышедшей замуж за главу Смоленска Александра Энгельгардта.При Энгельгардтах усадьба значительно переделывается, здесь появляется парк с прудами, строятся хозяйственные постройка, оранжереи, а также двухэтажный главный дом.Последним владельцем усадьбы был его сын действительный статский советник Александр Александрович Энгельгардт. После революции имение было национализировано, хозяин арестован, а ценности, разумеется, пропали в неизвестном направлении. Во времена СССР на территории усадьбы располагался племзвод им. Коминтерна. Последним "полезным" применением здания главного дома усадьбы было размещение здесь ДК с кинотеатром, остатки которого мы увидим чуть позже, когда зайдем внутрь. Вначале осмотрим усадьбу снаружи.Главный эклектичный усадебный дом чем-то напоминает замок. Только с одной сторону у него длинная служебная пристройка, которая делает его ассиметричным:Прекрасный балкон украшает фасад здания:Вид со стороны парка, тут есть веранда, до которой мы доберемся чуть позже:Настало время прогуляться по дому, возле входа нас ждут чьи-то ноги:Стены следующего украшают трехмерные картины:Интересно, что потолок здесь был отделан стеклянными плитами:Они со временем превратили пол в мечту любого йога, все покрыто осколками:Постсоветское народное творчество:Здание заканчивается какой-то полудеревянной пристройкой:Тут же есть вход в подвал, но я туда не полез:Пару комнат почему-то обделили лепниной и красивыми картинами:Пора бы заглянуть в самый большой зал, где когда-то находился кинотеатр, на потолке виднеется старая люстра:Остатки сцены:На первом этаже вроде бы все, поэтому осторожно поднимаюсь на второй, лестница тут не вызывает доверия:Здесь помещения тоже украшены различными рисунками. Если честно, то почему-то у меня вызывает странные ассоциации подобные изображения, не знаю, что они значили на самом деле.Одна из комнат полностью посвящена ВОВ:от я и добрался до башни, очень странно смотрятся такие окна рядом с типичной когда-то популярной отделкой рейкой:Не смог удержаться и вышел на балкон, здесь виднеется то ли старая клумба, то ли фонтан:На часть второго этажа, там где будка киномеханика, попасть не получилось, потому что там нет пола. Да и здесь везде приходилось наступать на бревенчатые лаги, чтобы неожиданно не оказаться на первом этаже. Поэтому задерживаться тут я не стал, спустился вниз и решил через кинозал прогуляться на веранду.Снаружи можно попасть на второй этаж веранды. Он оказался покрыт современным творчеством, удивительно, что нигде внутри этого не встречалось:На этом прогулка по главному дому усадьбы Энгельгардта закончилась, я еще побродил и посмотрел на старые постройки в округе.К сожалению, в свою новогоднюю поездку я смог посетить в Смоленской области только эту заброшенную усадьбу, которая находилась в относительной близости от города. Это оказалось очень красивое здание с сохранившимися следами советского прошлого. Конечно, жалко, что оно находится в таком состоянии, и скоро ходить там будет еще опаснее чем сейчас, но, видя то, что в Смоленске не могут привезти в порядок даже крепостную стену, ожидать, что кому-то есть дело до старых зданий в удаленности от областного центра, было глупо.Автор: Rubets