Gateway of the mind

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:04

Причина: Стилистика автора сохранена

paperspadekazan120 Просмотров: 62 Комментарии: 0 +1 Вчера, 08:04 by

В 1983 году группа глубоко верующих учёных провела радикальный эксперимент в некоем неустановленном месте. Учёные предположили, что человек, лишённый каких-либо органов чувств или способов восприятия информации, способен ощутить присутствие Бога.Они считали, что пять чувств затмевают наше восприятие вечности, и без них человек не может установить связь с Богом посредством мысли. Единственным добровольцем для подопытного был пожилой мужчина, утверждавший, что ему «не для чего жить». Чтобы лишить его всех чувств, учёные провели сложную операцию, в ходе которой все нервные связи с мозгом были хирургическим путём перерезаны. Хотя у подопытного сохранилась полная мышечная функция, он не мог видеть, слышать, ощущать вкус, обонять или осязать. Не имея возможности общаться с внешним миром или даже ощущать его, он оставался наедине со своими мыслями.Учёные наблюдали за ним, пока он вслух рассказывал о своём состоянии ума спутанными, невнятными фразами, которые он даже не мог расслышать. Через четыре дня мужчина заявил, что слышит в голове приглушённые, неразборчивые голоса. Предположив, что это начало психоза, учёные не обратили внимания на его опасения.Два дня спустя мужчина заплакал, что слышит, как его покойная жена разговаривает с ним, и, более того, он может общаться с ней. Учёные были заинтригованы, но не убедились, пока испытуемый не начал называть имена своих умерших родственников. Он повторил им личную информацию, которую могли знать только их покойные супруги и родители. На этом этапе значительная часть учёных покинула исследование.После недели мысленных разговоров с умершим, испытуемый начал испытывать стресс, жалуясь на непреодолимые голоса. По-видимому, в каждый момент бодрствования его сознание бомбардировали сотни голосов, которые отказывались оставить его в покое. Он часто бился о стену, пытаясь вызвать болевую реакцию, и умолял учёных дать ему успокоительное, чтобы он мог спать, избавляясь от голосов. Эта тактика работала три дня, пока у него не начались сильные ночные кошмары. Он неоднократно говорил, что видит и слышит умершего во сне.Всего через день испытуемый начал кричать и царапать свои нефункционирующие глаза, надеясь почувствовать что-то в физическом мире. Впав в истерику, он заявил, что голоса мертвецов были оглушительны и враждебны, вещали об аде и конце света. В какой-то момент он кричал: «Нет рая, нет прощения!» — пять часов подряд.Он постоянно умолял, чтобы его убили, но ученые были убеждены, что он близок к установлению контакта с Богом.Ещё через день испытуемый уже не мог связно говорить. Внезапно он обезумел и начал откусывать куски мяса от своей руки. Учёные ворвались в испытательную камеру и привязали его к столу, чтобы он не смог покончить с собой. Через несколько часов после того, как испытуемый был связан, он перестал сопротивляться и кричать. Он тупо смотрел в потолок, а по его лицу беззвучно текли слёзы. В течение двух недель ему приходилось вручную регидратировать организм из-за постоянного плача. В конце концов, он повернул голову и, несмотря на слепоту, впервые за всё время исследования пристально посмотрел на учёного.Он прошептал: «Я говорил с Богом, и Он оставил нас», и его жизненные показатели остановились.Очевидной причины смерти не было.*Последующее исследование, 2000 г.: д-р Г.Ф., отделение неврологии.[название больницы не разглашается], Сан-Франциско, Калифорния. Недавнее исследование дегенеративного заболевания, поражающего двигательные функции. Возникающее в результате снижение когнитивных способностей часто приводит к «галлюцинациям» умершего. Гибель целевых клеток и химических веществ в мозге при этом заболевании также приводит к потере обоняния и других чувств. Причина заболевания неизвестна. Галлюцинации наблюдались у 39,8% пациентов и делились на три категории: ощущение присутствия (человека), бокового прохода (обычно животного) и иллюзии. Иллюзии наблюдались у 25,5% пациентов (изолированный случай у 14,3%), зрительные галлюцинации – у 22,2% (изолированный у 9,3%), слуховые – у 9,7% (изолированный у 2,3%).Продолжение обучения в Сан-Франциско, Калифорния. 2003 г. — настоящее время.Видео:

Ключевые слова: Учёные чувства видео страшилка авторский перевод

Другие, подобные истории: