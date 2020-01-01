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Дурдом

Чернобыль

Все вы знаете Чернобыль, по описаниям катастрофы, о фантастических рассказов, про козлов с лицом человека, про монстров и всё в таком духе. Я решил описать, что происходит в Чернобыле на самом деле.Аномалии здесь не редки, без костюма в зону не в пускают. Ничего без костюма, лучше не трогать. Радиация колышется, от самой незначительно, до немыслимо большой. Как и следовало ожидать, мутации подверглись, почти все животные и рыбы, которые обитали вблиз Чернобыля. В июле 2013 года,в этой самой зоне, поймали огромного паука.Размером с корову, но паук скончался почти сразу, когда её поймали. Согласитесь какая должна быть радиация, чтобы изменить без того страшного насекомого. В декабре 2014 года, обнаружены сталкеры, да да игра перешла в реальную жизнь. Здесь не редко попадались, разные группировки, от 3-4 человек, до 15-20. Неизвестно где и когда, они нашли снаряжение. По опросам, которые провели, выяснилось, что сталкеры живут здесь уже 12 лет. В сентябре 2017 года, вспышка видеофайлов из Чернобыля, многие из них были смонтированы, а некоторые нет. В одном из них, учёные увидели, самое настоящее НЛО, корабль пролёта мимо этой зоны. В декабре того же года, обнаружили несколько животных, с человеческими лицами. В апреле 2019 года, учёные начали задумываться, о возрождении Чернобыля.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:55
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 15:55 by The dumbltailПросмотров: 36Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чернобыль аномалии места сталкеры авторская история

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