Душа Ба. Воплощение чувств и эмоций

Lynx Просмотров: 175 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 02:15 by

Покумекали мы тут и решили снова поработать в соавторстве. "Накумекали" кое-что из древнегреческой мифологии.По мнению египтян, Душа Ба могла путешествовать по миру сновидений, когда человек еще жив, а когда он умирал, то Ба впадала в летаргический сон.Ба олицетворяла жизненную энергию человека и была воплощением человеческих чувств и эмоций. Самых прекрасных, разумеется. Изображали ее в виде птицы с головой человека.Ранее считалось, что такой Душой Ба могли обладать лишь боги и фараоны, но позже представления о Ба изменились - она могла находиться в любом человеке.

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