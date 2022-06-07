Вызов Цыгана Вора

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Коловрат Просмотров: 206 Комментарии: 4 +1 Вчера, 11:41 by

Для ритуала нам потребуеться:1. Монеты (от 30-50 рублей) завёрнутые в красную ткань. Зеркало (любое.) (По желанию) хлеб, мёд или любое другое угощение, также если ночь совсем уж тёмная можно взять одну свечу. (Желательно чёрную.)2. Выйти со всем необходимым на цыганский квартал, улицу, или хотя-бы рядом с домом цыганского семейства. (Желательно на перекрёстке.) Времени при этом должно быть от 23:00 до 5:00 позже пяти утра ритуал провести не получиться. (Обязательно чтоб при выполнении ритуала вас никто не видел.)Теперь же приступим к самому ритуалу:После того как вы сделали всё написанное выше, необходимо поставить зеркало, при необходимости зажечь свечу, выложить перед зеркалом мешочек с монетами и (если вы принесли) угощение. После чего изобразите в своей голове образ цыгана/цыганки и зачитайте заранее записанную (а лучше заученную) мантру:1.Для наказания недругаДруг мой! Явись ко мне, ибо сжигает душу мою желанье мести подлецу (имя/фамилия) и всему дому его! Пусть что ценное у него было - ты заберёшь. Ибо недостоин он ни единного данга! Пусть жизнь его будет бедна и грустна, пусть всё ценное что имел - у него отниметься. В обмнен готов дать я дать дар, червонцев мешок, пусть сказанное мной исполниться, да будет так!!После чего не отрываясь смотрите на зеркало до 20 минут, пока не увидите за собой (или рядом с собой) представленного вами человека. После, необходимо закрыть глаза, не разворачиваясь взять ваш дар и положить за спину, а свечку задуйте. Просидите так пару минут, после чего деньги и еду которую вы принесли положите у порога цыганского дома, 3 раза постучите в дверь и вместе с зеркалом бегите со всех ног к дому вашего врага. Когда вы добежали, возьмите ближайший камень и у порога врага разбейте им зеркало, и 3 раза громко и чётко произнесите: "Это дом (имя) врага моего!!!После чего киньте этим камнем в дверь и очень громко постучите в дом, чтобы ваш враг вышел. Когда вы постучите, то со всех ног (прям на спринте) убегайте, чтобы ваш враг не мог вас увидеть когда выйдет.Последствия проклятья могут захватить не только вашего врага, но и всех жильцов дома. Постепенно ваш враг будет нищать, возможно потеряет что-то очень ценное (он может потерять дорогое украшение, деньги, дом, здоровье или даже ребёнка.Если же ритуал проводиться для помощи в ограблении, воровстве или просто для привлечения достатка, то делаем сначала всё тоже самое, но перед зеркалом зачитывать нужно эту мантру:2. Для привлечения достатка, кражи, развода на деньгиДруг мой! Сам я беден, а карман мой пуст. Деньги последние тебе отдаю... Помоги прошу, чтоб кошель мой был полон, а желудок сыт. Хочу неправдою денег получить, благодаря им был бы в достатке. Прошу тебя, ибо ты есть последняя надежда, да будет так.Далее делаем всё тоже самое, но после того как постучим, нужно будет безать к своему дому и разбить зеркало у своего порога.После, аккуратно соберите осколки и отнесите в дом, после чего растолките их в порошок, засыпьте размолотое в порошок стекло в мешочек и носите его с собой.

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