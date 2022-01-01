Песня о душе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Prairie_Wolf Просмотров: 103 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:41 by

Как жила душа, душа царствовалаДуша царствовала, душа праздновала.Только час пришёл, повели на суд,Повели на суд, разговор ведут.Вот тебя душа мы на суд ведем,Мы на суд ведем, дара три даем.Вот твой первый дар- по башке удар!Морок вековой- вот твой дар второй.Ну и третий дар- да зловонный вар,Посадим в котёл, понесём на двор!На дворе судья, ох он долго ждёт.Ох, он долго ждёт, да и больно бьётОх, кнутом он по хребту отягивает,Отягивает- приговаривает:"Выбирай, душа, себе дом любой.Себе дом любой, будет вечно твой!Первый дом такой, где напрасный труд.Во втором дому живьём мыши жрут.Во-третьем дому всё огнем бурлит,Во-четвертом дому кипятком кипит.Ну а в пятом дому борщевик растёт,А в шестом дому будет мучить чёрт!Коль не хочешь, душа, дом свой выбирать,То придётся тогда их чередовать!Вот теперь ты, душа, и доцарствовалась!Вот теперь ты, душа, и допраздновалась!!"

Ключевые слова: Душа дом огонь авторский стих

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