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Истории из жизни / Сны

Три ведьмы

Кратко с предысторией.

Я развелся с женой. Уехал к себе обратно в город. Она не давала мне покоя. Но вроде бы угомонилась. И тут снова начала писать: "люблю не могу, скучаю" и все в этом духе. Но, так как она меня сама три раза из-за своего характера выгоняла из дома, я не стал дожидаться четвертого,а просто решил уже сам съехать, потому что все шло к одному и тому же.

Ну так вот. Лежу я дома, где-то время 13:14 дня. Снится сон, будто ко мне в квартиру заходит женщина, я точно уверен что ей 35 лет. Светлые волосы. Стояла она в коридоре, смотрела, как я сплю. Прошла в зал и на балкон. Я просыпаюсь, бегу туда, узнать, кто такая. И нет никого. Думаю, приснилось что ли. Точно был уверен, что заходила, и будто вовсе не во сне. Думаю, ну ладно, реалистичный сон просто.

В итоге вечером уже ложусь. Все, уснул. Вот как наяву, я у себя на даче, моюсь в бане. Со мной незнакомая мне девушка. Но мы почему то вместе. Я был в этом уверен. Тут в окно смотрит моя бывшая жена, и девушка, которая в бане просто куда то убегает. Я за ней, мол, не бойся. Тут три голые бабки на меня бегут (уверен, что ведьмы, во сне это понятно, не знаю откуда), схватили и в дом, как сквозь крышу затащили. Резко я возле дома снова нахожусь и понимаю, что в дом нельзя, там эти бабки. Хотел позвонить родителям сказать, что бы на дачу не приезжали. А там блокировка, мне непонятная. Пытаюсь разблокировать, а там эти бабки три голые, запомнил, что они имя моего сына назвали, и, что то типа не увижу я его, вот не совсем запомнил. И я проснулся, гляжу на время на часах 03:03. Как-то странно все мне показалось. Может, кто советом поможет. Кажется мне, что бывшая что-то затеяла. Извините за ошибки, если что и не судите строго - первая история.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27 by OyshenПросмотров: 234Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Жена переезд сон девушка ведьма авторская история

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Комментарии

#1 написал: Dezik
Сегодня, 13:44
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Публикаций: 0
Комментариев: 4
А чем помочь- то? Сон простой- познакомишься с 35 летней женщиной блондинкой, все, как видел во сне, будете встречаться, бывшая жена узнает об этом, так и начнет козни строить, возвращать, угрожая запретами видеться с сыном, бабки ей в помощь будут.
Зарегистрирован: 5.05.2016
#2 написал: акжана
Сегодня, 14:06
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Репутация: (1250|-1)
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Комментариев: 1 409
Голые бабки не обязательно должны быть ведьмы, видеть во сне голых женщин к неприятностям или недомоганию (автор, извините, что вот так трактую). Так как во сне фигурирует бывшая, впечатление, что она ревнивый человек. А блондинка? Да, как отмечено выше в комменте в будущем она альтернатива вашей бывшей, но не надолго.
Автор, не переживайте, все пройдет, все будет хорошо.
Название истории "Три ведьмы" позабавило, но в точку. +++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Oyshen
Сегодня, 14:07
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Публикаций: 1
Комментариев: 1
Спасибо. Для вас простой. А я так в поту проснулся. Ничего не понимая.
Зарегистрирован: 12.04.2021
#4 написал: Dezik
Сегодня, 14:23
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Комментариев: 4
Успокойся, пока ничего не происходит, бывшая начнет действовать, когда блондинка появится,
когда она узнаёт про неё, ждем блондинку. Бабки во сне именно ведьмы, бабки-колябки, автор правильно понял, бывшая пойдет по бабкам, но автор молодец, будет им сопротивляться, так что продолжение следует... Ждем новых снов...
Зарегистрирован: 5.05.2016
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