Три ведьмы

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:27

Oyshen Просмотров: 234 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 12:27 by

Кратко с предысторией.Я развелся с женой. Уехал к себе обратно в город. Она не давала мне покоя. Но вроде бы угомонилась. И тут снова начала писать: "люблю не могу, скучаю" и все в этом духе. Но, так как она меня сама три раза из-за своего характера выгоняла из дома, я не стал дожидаться четвертого,а просто решил уже сам съехать, потому что все шло к одному и тому же.Ну так вот. Лежу я дома, где-то время 13:14 дня. Снится сон, будто ко мне в квартиру заходит женщина, я точно уверен что ей 35 лет. Светлые волосы. Стояла она в коридоре, смотрела, как я сплю. Прошла в зал и на балкон. Я просыпаюсь, бегу туда, узнать, кто такая. И нет никого. Думаю, приснилось что ли. Точно был уверен, что заходила, и будто вовсе не во сне. Думаю, ну ладно, реалистичный сон просто.В итоге вечером уже ложусь. Все, уснул. Вот как наяву, я у себя на даче, моюсь в бане. Со мной незнакомая мне девушка. Но мы почему то вместе. Я был в этом уверен. Тут в окно смотрит моя бывшая жена, и девушка, которая в бане просто куда то убегает. Я за ней, мол, не бойся. Тут три голые бабки на меня бегут (уверен, что ведьмы, во сне это понятно, не знаю откуда), схватили и в дом, как сквозь крышу затащили. Резко я возле дома снова нахожусь и понимаю, что в дом нельзя, там эти бабки. Хотел позвонить родителям сказать, что бы на дачу не приезжали. А там блокировка, мне непонятная. Пытаюсь разблокировать, а там эти бабки три голые, запомнил, что они имя моего сына назвали, и, что то типа не увижу я его, вот не совсем запомнил. И я проснулся, гляжу на время на часах 03:03. Как-то странно все мне показалось. Может, кто советом поможет. Кажется мне, что бывшая что-то затеяла. Извините за ошибки, если что и не судите строго - первая история.

Ключевые слова: Жена переезд сон девушка ведьма авторская история

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