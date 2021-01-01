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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:11

Причина: Изменен раздел.

сложно Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:11 by

Меня зовут Максим, мне 26 лет,я живу в обычной деревушке,как говорится деревня забытая всеми,а вот и история!Обычный день,я после работы пошёл в ларёк за напитком,пить хотел очень,взял напиток я пошёл домой,возле дома ,я начинал чувствовать чей-то взгляд,я заметил бабушку которая пялилась,она смотрела на меня как на монстра,я невольно отошёл назад,но я не придал этому сильного значение,я начинал идти домой,дома я покурил,я простоначинал смотреть в окно и это бабка стояла возле моего окна,я отпрыгнул назад и чуть не разбил себе голову,я начинал очень сильно злится,это бабка что она здесь делает,я быстро вышел на улицу,но её там не было,я просто подумал что она убежала,я пошёл спать...Утро, я вышел на улицу и за метил что возле дома бабки стояла скорая,я подошёл к дому бабки и услышал разговор-что там?- я не знаю как это описать!сказал тихий и дрожащий голос- так что?-женщина, лежала без головы,костей нет,я не знаю как это описать...голос начинал дрожатья уже начиная подходить к хате,я услышал как доктор начинал заводить машину и я начинал уже уходить,но я заметил что кто-то палит , кто-то смотрит на меня из той хаты,я начинал подходить к дому бабки,я всмотрелся,это она,эта та бабка,она смотрит на меня так как вчера,я начинал уже бижать домой,но я услышал её голос она говорила.СТОЙ,ПОДОЙДИ,НЕ УХОДИ. Я бегу домой.Я уже дома,так просидел я челый день дома,ночь я уже начинал засыпать,но я услышал шаги на кухне.Нет это она,я слышу шаги возле спальни,нет это она ,я накрылся одеялом как маленькое дитя и я услышал её голос и она сказала,Помнишь меня!...........

Ключевые слова: Страх страшилки деревня авторская история

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