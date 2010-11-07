Древний новый зимний праздник. Часть 1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 09:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Почетный святой Просмотров: 71 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 06:59 by

Конец декабря–начало января – волшебное время. Сразу два таких важных для нас праздника – Новый год и Рождество Христово, причём оба – по два раза. А там ещё Святки, Крещение. Весь период с 20 декабря по 20 января окутан тайной, весельем и предвкушением чуда.Удивительно, но в древности, задолго до распространения христианства и появления современного календаря, наши предки тоже проводили это время в торжествах, празднуя свой главный зимний праздник, который у славян назывался Карачун, у германцев Йуле или Йоль.Случайно ли это, что современный Новый год и два христианских Рождества (католическое и православное) отмечаются тогда же, когда и древние языческие праздники? Что это за время такое – конец декабря, что столько народов из разных времён и с разными традициями считают его священным?Есть мнение, что христианское Рождество, а потом и Новый год решили праздновать в это время исключительно ради того, чтобы вытеснить и заменить ими языческие праздники. Дескать, раз люди привыкли пить и гулять в это время, так пусть хоть гуляют по поводу, одобренному церковью. А никаких смысловых связей между старыми и новыми традициями нет и быть не может. Однако если покопаться, какие-то параллели всё-таки проглядывают.1. Древние праздники и Новый годКонец декабря и начало января – это начало середины зимы. На этот период приходится Зимнее солнцестояние, или Солнцеворот, когда ось вращения нашей планеты сильнее всего отклоняется от Солнца. Тогда на северном полушарии Земли наступают самый короткий день в году и самая длинная ночь.Приход самой длинной ночи древние люди воспринимали как смерть Солнца. Первобытные религии нередко считали, что всё в этом мире устроено и существует по одним и тем же законам. Поэтому все предметы и явления для них были живыми и подобными человеку. И Солнце в течение года проживает жизнь, подобную человеческой. Осень и начало зимы – это старость Солнца. Каждый день после Осеннего равноденствия (когда день равен ночи) Солнце встаёт всё позже, заходит всё раньше и даёт всё меньше тепла. И вот, наконец, Солнце умирает, и тогда настаёт самая длинная ночь.Вообще, старело и умирало в конце года не только Солнце. Ведь все вещи в мире можно рассматривать по отдельности, а можно как части единого целого. Древние люди поклонялись Солнцу, Земле, Небу, Огню и т.д. Однако у них было представление, что все эти Боги – части Мира, а Мир - тоже живой и мыслящий.Для наших предков в этом не было ничего необычного. Они жили первобытно-общинным строем, когда каждый человек воспринимался не только и не столько как человек, а как представитель своего клана, или рода. В древности вообще считалось, что человек, не принадлежащий ни к какому роду или организации – не совсем человек, а что-то неполноценное. Или вообще демон… Самым большим наказанием считалось изгнание из рода, объявление «вне закона». Такого человека спокойно мог убить любой встречный и не понести за это никакого наказания. Возможно, воспоминание о тех временах сохранилось в традиции обращаться к людям на «Вы». То есть, чтобы проявить уважение, мы подчёркиваем, что в лице человека общаемся не просто с ним самим, а с какой-то почтенной группой. Сейчас, конечно, жизнь у нас стала помягче, однако всё равно мало кто способен прожить без работы, жилья, прописки, медицинской страховки, гражданства… Так что мы все тоже, хотим или нет, вынуждены быть частью системы. А внесистемных презираем или боимся…Боги тоже жили первобытно-общинным строем, по мнению древних людей. В летописях упоминается славянское божество по имени Род. О нём известно мало, но ввиду вышеизложенного можно предположить, что имя Род означает… именно, что РОД. Клан, семью, то есть всех Богов в совокупности. Если древние люди считали живыми ветер, деревья и камни, то каждый род и каждое племя тоже могли считаться живыми существами. Каждый человек – часть коллективного разума, а этот «коллективный разум» - сам как отдельное существо, дух-покровитель племени, его персонификация. Значит, Род мог быть персонификацией всего семейства славянских Богов, единой личностью, из которой развились и частью которой являются все остальные. (Задумываясь об этом, некоторые исследователи начинают сомневаться в принципиальных отличиях языческих политеистических религий от монотеистических).Итак, считалось, что каждый предмет, существующий во вселенной – от солнца и луны до тапка под кроватью, до последнего атома – он, во-первых, существует сам по себе; во-вторых, состоит из многих частей; в-третьих, является частью целого, чего-то бОльшего. Так что Солнце у древних – живое существо, похожее на человека, с которым можно общаться. И при этом оно - часть Вселенной. А Вселенная – тоже существо, похожее на человека. Ветер – его дыхание, море – его кровь, облака – его мысли и т.д.Соответственно, раз всё устроено по единому принципу, каждый человек тоже воспринимался как маленький мир, внутри которого тоже есть свои солнце, звёзды, моря и свои люди. Возможно, именно это представление о бесконечных мирах, устроенных по одному образу и подобию и существующих друг в друге, нашло отражение в старинной игрушке – матрёшке.Однако вернёмся к Солнцевороту. Короче говоря, Солнце – часть Мира, источник его энергии, батарея, питатель всей жизни. Если Мир – это организм, то Солнце – то ли сердце, то ли разум, сложно сказать... В любом случае, старение и умирание Солнца – старение и умирание Мира. Осенью наш Мир становится всё холоднее, темнее, жёстче и малоподвижнее. Так же, как белеют в старости волосы человека, Мир белеет от снега, а ветви деревьев теряют упругость и становятся более ломкими, как кости старых людей. Так же, как кровь начинает медленнее течь в жилах старика, у Мира замерзает вода в реках. И с приходом Самой длинной Ночи в году Мир умирает…В эту ночь люди совершали проводы старого Мира, то есть поминки. И неслучайно ёлка, которую мы устанавливаем на Новый год, в старину использовалась в похоронных обрядах. Ель остаётся зелёной даже зимой и символизирует жизнь, которая сохраняется и торжествует, несмотря ни на что. Деревья с голыми ветвями в зимнем лесу рядом с ней кажутся мёртвыми. С другой стороны, на фоне их сочной летней листвы уже ель с её колючками и тусклой зеленью кажется не такой полной жизни. Живая среди мёртвых, слегка мёртвая среди живых, ёлка – словно посредник между тем и этим светом. Поэтому она должна помогать переходу между мирами, чтобы то, чему пришло время уйти в прошлое, ушло.В ознаменование ухода старого мира люди тушили в домах огонь. Огонь – это кусочек Солнца, такой же источник жизни, как и оно, только маленький, действующий в пределах одного дома, а не целой вселенной. Как упоминалось выше, всё подобно всему, и каждый дом – это тоже маленький Мир, в котором должно быть своё Солнце. Лишенные тепла и света города и селения погружались в смертную тьму. Всё как будто возвращалось к первобытному состоянию до начала времён, до сотворения мира и появления света.А потом люди брались за работу. Чтобы Вселенная возродилась, требуются усилия всех её детей. Некоторые авторы описывают это так: устанавливалась конструкция из брёвен. Одно бревно стояло вертикально и свободно вращалось в пазах. Его обвивали канатом, который множество людей тянуло за разные концы, чтобы трением добыть огонь. Может быть, огонь добывали трением потому, что это самый древний способ, доставшийся нам ещё от Каменного века и освящённый сотнями тысячелетий. А может быть потому, что этот метод требует больших физических усилий большого количества людей, а чем больше мы вкладываем в дело сил, тем больше мы в него вкладываем души, и Огонь, добытый таким образом, будет обладать особым значением. Так или иначе, но после какого-то времени слаженного труда загорался новый Огонь и начинался праздник. Люди ликовали: началась новая жизнь! А через некоторое время на востоке восходило новое Солнце – потому, что Боги, похоже, тоже не сидели сложа руки. В самую длинную ночь все жители этого Мира сообща боролись за огонь.С рождением Нового Огня и Нового Солнца Мир возвращался из тьмы и безвременья. Не для этого ли момента лучше всего подходит название «Новый год»?Сейчас мы празднуем Новый год 31 декабря, а самая длинная ночь наступает, как известно, 21-22 декабря. Тем не менее рост светового дня – процесс медленный, и разница всего в одну неделю вряд ли делает древний и современный праздники совсем разными… Не о древнем ли разжигании Нового Огня мы вспоминаем, когда тушим в квартире свет и зажигаем бенгальские огни? А потом выходим на улицу и разжигаем в небе огненные цветы салютов?..

Ключевые слова: Новый год Рождество Йуле Йоль Солнцеворот авторская история

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