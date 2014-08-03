Caitlin McCormack - вязаные скелеты

Caitlin McCormack - вязаные скелетыВ Университете изобразительных искусств Пенсильвании художница Кейтлин Маккормак (Caitlin McCormack) изучала искусство иллюстрации.
Вязание крючком – рукоделие, которому обучила художницу Кейтлин её бабушка.
В память о ней и о своём дедушке, мастерски вырезавшему птиц, Кейтлин, соединив два вида прикладного искусства, создала серию необычных скульптур.
В настоящее время художница работает в своей студии в Южной Филадельфии, где из тонких белоснежных хлопчатобумажных нитей и большого количества клея ПВА изготавливает «скелетики» мелких животных, грызунов и насекомых, которые выглядят очень реалистично, хотя и в них привносятся элементы фантазии, уводящие довольно далеко готовое произведение от прототипа.
"Формы животных, которые я вывязываю, соотносятся с конкретными воспоминаниями.
После того, как я решу, какой вид существа я хочу изобразить, я делаю серию эскизов, затем маленьким крючком вывязываю каждую косточку.
Затем в несколько этапов (для достижения необходимой жёсткости) склеиваю все элементы вместе.
Готовую фигуру размещаю на чёрном фоне для большей выразительности".
Мистические творения Кейтлин Маккормак выглядят несколько жутковато, но вполне уместны как антураж для создания определённой атмосферы на Хэллоуин или эзотерических сеансов.
Автор - Karinalin.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:48
Вчера, 19:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 74Комментарии: 1
Ключевые слова: Художница животные скелеты вязание