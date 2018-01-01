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Страшные Арты

Бродячие скелеты Бориса Гроха

Бродячие скелеты Бориса Гроха

Огромные скелеты бродят по городу, то скрываясь в тумане, то с любопытством заглядывая в окна многоэтажек. Есть ли в работах сегодняшнего гостя рубрики "Арт" экзистенциальные мысли и остросоциальные мотивы - я рассуждать не берусь. Ясно одно - петербургский художник Борис Грох явно нашёл свой стиль, и атмосфера в его творчестве играет важнейшую роль. Разве вид этих загадочных созданий на фоне мрачных улиц не вызывает у вас лёгкую грусть?

Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха
Бродячие скелеты Бориса Гроха

Автор статьи - felixkriventzov.
Источник.
Сегодня, 02:46 by LynxПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Борис Грох мрачность скелеты мрачный арт иллюстрации

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