Бродячие скелеты Бориса Гроха

Lynx Просмотров: 22 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:46 by

Огромные скелеты бродят по городу, то скрываясь в тумане, то с любопытством заглядывая в окна многоэтажек. Есть ли в работах сегодняшнего гостя рубрики "Арт" экзистенциальные мысли и остросоциальные мотивы - я рассуждать не берусь. Ясно одно - петербургский художник Борис Грох явно нашёл свой стиль, и атмосфера в его творчестве играет важнейшую роль. Разве вид этих загадочных созданий на фоне мрачных улиц не вызывает у вас лёгкую грусть?Автор статьи - felixkriventzov.

Ключевые слова: Борис Грох мрачность скелеты мрачный арт иллюстрации

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