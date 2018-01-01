Лохматые скелеты Чаучильи

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:53 by

Уже не одно десятилетие плато, расположенное вблизи перуанского города Наска, продолжает удивлять весь цивилизованный мир своими удивительными артефактами, относящимися к древней истории народа, населявшего этот удивительный край.И если гигантские изображения, расположенные на самом плато Наска, уже довольно хорошо изучены, но не имеют довольно четкого объяснения ни по их происхождению, ни по предназначению, то некрополь Чаучилья, хотя и имеет четкие ответы о своем предназначении, продолжает поражать многих не меньше, чем древнеегипетские мумии фараонов.Некрополь Чаучилья расположен всего в тридцати километрах от города Наска и представляет собой довольно большое захоронение под открытым небом. Сам некрополь был открыт европейскими исследователями еще в 1920-м году. При этом, по полученным данным, некрополь использовался местным населением на протяжении практически шести веков - с III по IX век нашей эры. А установить социальный статус захороненных так и не удалось и по настоящее время.Уникальность данного захоронения заключается в том, что, несмотря на их довольно приличный возраст, большинство мумий остаются с копной волос, которой многие современные жители позавидовали бы. По мнению многих исследователей, такая степень сохранности в первую очередь объясняется довольно сухим климатом этой части территории Перу.Вторым, не менее существенным фактором такой сохранности, является особая технология мумификации, при которой тела умерших заворачивали в хлопчатобумажную ткань, обильно пропитанную различными смолами, которые препятствовали разложению человеческого тела под воздействием многочисленных бактерий.Во время захоронения стенки могил обкладывали кирпичами, сделанными из глины. Таким образом тело не подвергалось атакам паразитов, микробов и насекомых.При этом также стоит отметить, что к 1997 году, к моменту, когда правительство Перу объявило его памятником истории, некрополь Чаучилья довольно плохо сохранился ввиду его постоянного разграбления так называемыми «черными археологами» и просто любителями старины. Покойников обычно хоронили с украшениями и личными вещами. Как и многие могилы, их обворовывали, тем самым разрушая места вечного покоя.Однако, с момента объявления Чаучильи памятником истории, в большей степени его начали изучать специалисты по археологии и истории. В результате этих работ и целенаправленных раскопок на территории некрополя были найдены предметы быта и украшения, в той или иной степени принадлежавшие умершим.В настоящее время историки, археологи и ученые усиленно изучают Чаучилью. Различные анализы, проводимые в лабораториях, все больше помогают познать культуру Наска и тем самым подобраться к разгадкам легенд.Автор неизвестен.

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