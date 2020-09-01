При расширении трамвайной линии в Эдинбурге обнаружили 700-летние человеческие скелеты



















Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:20 by

Скелеты человека, которым 700 лет, были обнаружены, когда в Эдинбурге только начинались работы по расширению трамвая.Археологи обнаружили десять тел в средневековых могилах 1300 и 1650 годов за пределами приходской церкви Саут-Лейт, прежде чем начались работы по расширению трамваев до Ньюхейвена.Археологи обнаружили останки десяти тел.Предыдущие исследования показали, что в средневековый период кладбище церкви простиралось через дорогу с могилами, сохранившимися под существующим дорожным покрытием.После раскопок останки будут подвергнуты исследованию и анализу, который позволит раскрыть информацию о происхождении, здоровье, болезнях и питании людей средневекового Лейта.Археолог из Совета Джон Лоусон сказал: «Исторический порт и город Лейт - один из самых значительных городских археологических памятников Шотландии со свидетельствами оккупации, насчитывающей более 900 лет.Хотя раскопки нашей команды только начались, они уже предоставили важные новые доказательства, касающиеся истории кладбища и более раннего города, с открытием того, что, по нашему мнению, является остатками его первоначальной средневековой кладбищенской стены.Мы надеемся, что будут сделаны новые открытия, и что мы узнаем важные новые свидетельства жизни средневековых жителей Лейта, чтобы мы могли рассказать их историю современному Лейтерсу».Заместитель руководителя Камми Дэй сказала: «Это чрезвычайно увлекательная и важная часть более широкого проекта по доставке трамвая в Ньюхейвен, проливающего некоторый свет на многовековую историю здесь, в Лейте.Очень важно, чтобы мы сохранили найденные здесь останки, и команда археологов проделывает кропотливую работу над этим.Более того, дальнейшее изучение раскопанных могил даст нам неоценимую возможность заглянуть в прошлое Лейтерса».Автор - Джон Роджерс.

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