При расширении трамвайной линии в Эдинбурге обнаружили 700-летние человеческие скелеты

При расширении трамвайной линии в Эдинбурге обнаружили 700-летние человеческие скелетыСкелеты человека, которым 700 лет, были обнаружены, когда в Эдинбурге только начинались работы по расширению трамвая.
Археологи обнаружили десять тел в средневековых могилах 1300 и 1650 годов за пределами приходской церкви Саут-Лейт, прежде чем начались работы по расширению трамваев до Ньюхейвена.
Археологи обнаружили останки десяти тел.
Предыдущие исследования показали, что в средневековый период кладбище церкви простиралось через дорогу с могилами, сохранившимися под существующим дорожным покрытием.
После раскопок останки будут подвергнуты исследованию и анализу, который позволит раскрыть информацию о происхождении, здоровье, болезнях и питании людей средневекового Лейта.
Археолог из Совета Джон Лоусон сказал: «Исторический порт и город Лейт - один из самых значительных городских археологических памятников Шотландии со свидетельствами оккупации, насчитывающей более 900 лет.
Хотя раскопки нашей команды только начались, они уже предоставили важные новые доказательства, касающиеся истории кладбища и более раннего города, с открытием того, что, по нашему мнению, является остатками его первоначальной средневековой кладбищенской стены.
Мы надеемся, что будут сделаны новые открытия, и что мы узнаем важные новые свидетельства жизни средневековых жителей Лейта, чтобы мы могли рассказать их историю современному Лейтерсу».
Заместитель руководителя Камми Дэй сказала: «Это чрезвычайно увлекательная и важная часть более широкого проекта по доставке трамвая в Ньюхейвен, проливающего некоторый свет на многовековую историю здесь, в Лейте.
Очень важно, чтобы мы сохранили найденные здесь останки, и команда археологов проделывает кропотливую работу над этим.
Более того, дальнейшее изучение раскопанных могил даст нам неоценимую возможность заглянуть в прошлое Лейтерса».
Автор - Джон Роджерс.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:20
Сегодня, 06:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 87Комментарии: 0
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