Потусторонние визиты (часть первая)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:40 by

На страницах данного прекрасного сайта есть множество рассказов о том, как авторов посещают умершие друзья, родственники, знакомые, причём посещают не только во сне, но и наяву. И люди не всегда рады таким посещениям, зачастую они их тревожат. И это неудивительно, ведь один из самых первых вопросов, который задал себе человек, осознавший себя человеком: что происходит после смерти? Ответы нам могут дать только сами мёртвые, которые приходят к нам во снах и наяву. Вот я и решил в силу своих скромных возможностей помочь читателям понять данную проблему. Работа опять оказалась непростой и ещё довольно длинной.1. Из истории вопросаДревнейшие погребения археологи датируют временем, отстоящим от нашего на сто тысяч лет, и уже тогда люди понимали, что есть мир живых и есть мир мёртвых, и делали всё возможное, чтобы не допускать визиты из мира мёртвых в мир живых.Такое положение вещей сохранилось и в традиционных верованиях многих народов. К примеру, коряки, чтобы умерший не мог найти дорогу назад, тщательно закрывают его лицо, чтобы он не видел пути, обряжают его в последний путь не так, как живого: шапку ему одевают задом наперёд, варежку с правой руки надевают на левую, неправильно снаряжают оленей для погребальной упряжки и т.п. Наконец, выносят умершего не через дверь, а через специально проделанное отверстие в стене жилища. У чукчей такое отверстие заделывают после похорон, а возле отверстия приносят в жертву щенка — сторожа.Но и жители того света следили за тем, чтобы живые не проникали в мир мёртвых. У эскимосов существует миф о шамане, дух которого мог добраться до того света. Там на вершине огромной горы обитала некая старуха со страшным именем Вырезательница Внутренностей. Она бьёт в барабан, пляшет со своей тенью (других партнёров у этого чудовища нет) и приговаривает при этом: «Разрез моих штанов». Действительно, из разреза штанов у монстра с того света выглядывает ёрш. В профиль старуха выглядит так, что её лицо с растянутым ртом кажется большим в ширину, чем в высоту. Наклонившись, она может лизать свой зад, щёки же её звонко хлопают по бокам. Пришелец не должен реагировать смехом на это зрелище: стоит ему хотя бы скривить рот, старуха бросает бубен, берётся за нож и вскрывает несчастному живот, после чего начинает с жадностью пожирать его внутренности.Также аборигены Австралии боялись духов умерших и поэтому привязывали у трупа правую руку к телу, чтобы он не мог воспользоваться копьём после смерти. А вот ещё интересно, аборигены Новой Зеландии маори рассказывали о том, как умерший герой Патито узнал, что его сын стал великим воином. Он вернулся в мир живых, чтобы испытать его силу в метании копья. Но сын оказался слабее отца. Если бы живой победил духа, люди бы стали бессмертными.Якуты издревле боятся покойников. Конечно, их страшится любой живой человек, однако, согласно якутским поверьям, если усопший привидится вам наяву или во сне, то это означает одно: мёртвый дух пытается утянуть вас на тот свет. Особенно если это дух покойного родственника. А потому якуты отнюдь не радуются, когда им снятся ушедшие в могилу родные.В то же время многие народы, наоборот, считали визиты умерших благом, ведь предки были хранителями земли и обеспечивали благосостояние рода. Так, вождь аканов (народ в тропической Африке) кормил предков кашей и поил пальмовым вином, а за это умершие обеспечивали хороший урожай и давали удачу в походах.Покровителем рода у римлян считался гений, прародитель рода. Само слово «гений» происходит от латинского «gens» — «род». Гения имели не только люди (каждый человек имел доброго и злого гения), но и города. Особенно почитался гений города Рима, имя и даже пол которого хранили в тайне. Римляне опасались, как бы их гения не переманили дарами другие общины — тогда они лишатся удачи, осенявшей мировой город.А вот славянское (Защита «Чёрный родич»): «Если требуется надежная защита, то никто не сможет лучше вас щитом оградить от зла всякого, как только душа ваша родная, что нынче уже смертью омыта, да живота лишенная, да ходом тайным да гробом почивает. Так если имеется родная душа похороненная, то в случае надобности за великой помощью можете к ней обратиться. Поститься надо 13 дней перед этим деянием. Не есть мясного. Не ругаться, не знаться с женщиной. Начать следует так, чтобы тринадцатый день пришелся на пятницу. Идут на кладбище, находят там могилу своего родного человека. На могиле сразу положите закуп — одно куриное яйцо и скажите: «То закуп на свободушку да на родную душеньку. Аминь». Затем вокруг креста или памятника обвязывают белую прочную нить, обматывают её несколько раз и завязывают узел. Встают сзади креста или памятника, прикасаются к нему руками и читают заговор» (сам заговор в рассказе публиковать не буду).У мордвы руководитель поминального обряда, старший в роде, произносил такое приглашение: «Прадеды, прабабушки, услышьте нас, стряхните с себя земную пыль, приходите к нам на праздник. На ваше имя мы блины пекли, брагу варили; соберите своих родных и приходите. Может быть, между вами есть безродные, которых некому пригласить, вы и их возьмите с собой, чтобы и они не остались без праздника. У нас всего вдоволь — всем хватит. Вот вам для отдыха место, мы его вам приготовили, после обеда отдыхайте тут». Приглашённых покойников угощали и за это просили их покровительства.У марийцев руководитель обряда произносил такую речь, обращаясь к предкам: «Старые мари! Тёмный мир ваш пусть будет светел, блаженство да будет! Щи-то, яичницу-то ешьте, хлеба и соли довольно да будет! Голодными не уходите. Пусть дойдет до вас эта пища! Дайте счастье, удачу, богатство! Умножьте число голов нашего скота. Хлеб на поле хорошо уродите. Пошлите хороший благоприятный ветер: в изобилии жить помогите».В чувашских верованиях в отношении к душам предков преобладает чувство страха, их просят не столько о покровительстве, сколько о том, чтобы они не вредили живым: «Мы поминаем вас, ничего не жалеем для вас, молим Тору (бога) за вас; но вы за это будьте смирны, не бранитесь в могилах, не беспокойте нас, не ходите к нам».Представления о благодетельных предках, покровительствующих роду и хозяйству, и вредоносных покойниках, бродящих в мире живых, свойственны славянам. В демонологических поверьях славян мотив хождения «оживших» покойников к родственникам — один из наиболее популярных. Такими «беспокойными» (то есть склонными к хождению) покойниками могли быть все недавно скончавшиеся. О них говорили, что до истечения 40 дней или года после смерти они ещё «не определились к месту», не перешли безвозвратно в загробный мир, поэтому часто вторгаются в мир людей во внеурочное время. Визиты покойника к людям, по народным воззрениям, опасны тем, что покойник старается увести за собой близкого человека, который сильно тоскует по умершему.Считалось, что покойников вынуждают «ходить» оставшиеся окончательно не разорванными связи с живыми:— сильная привязанность к членам семьи и тоска по любимым;— чувство мести и обделённости;— не исполненное близкими людьми желание умирающего;— не улаженная ссора;— не возвращённый долг и т.п.На вопрос о том, почему покойники «ходят», в народе говорили:«А зависть какая-то у них», «чтобы отомстить за что-то живым», «чтобы посмотреть, есть ли в доме порядок», «чтобы помочь родным по хозяйству», «его водит тоска по родне». Верили, что причиной «хождений» могло быть нарушение общепринятого правила класть в гроб с умершим его любимую вещь или одевать на него определённую (выбранную им самим) одежду либо неточное соблюдение людьми прочих похоронных обычаев.Если все эти обстоятельства мешали переходу души умершего в иной мир, то он становился чрезвычайно опасным духом, наносящим вред людям, и причислялся к категории «нечистых», «заложных» покойников.Автор - Юрий Васильевич.

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