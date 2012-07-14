Что общего у роденовского Мыслителя и сборника японской поэзии?

белая

Tengu Просмотров: 129 Комментарии: 6 +2 Вчера, 20:48 by

В строго смысле слова эффект Манделы - это коллективный обман памяти. В США это биография пресловутого Нельсона Манделы,черная машина Кеннеди, расположение Новой Зеландии относительно Австралии. В России - свои примеры. Например, наше коллективное бессознательное любит помещать по центру Храма Василия Блаженного большой синий купол-луковку вместо башни. У меня два объяснения этому эффекту. Первое - банальное невежество. Второе - посложней. Наш мозг не просто производит перезапись прошлых событый при каждом припоминании, но еще и любит упрощать. А также постоянно сравнивает любой объект со своей "библиотекой образцов". Тот же Храм Василия Блаженного с синей луковкой... да она туда прямо просится! На этом и других примерах видно, как упорно мозги хомо сапиенс стремятся к простым гармоничным формам. Мы бессознательно хотим отформатировать мир под себя.Должна сказать, есть пример, на котором моя стройная теория дает сбой. Какой-то блогер попросил аудиторию сказать, не заглядывая под кат, что подпирает кулаком статуя роденовского Мыслителя - лоб или подбородок? Ну, это очевидно! Конечно же, лоб! Так подумала я - и ошиблась. Подбородок он подпирает. И даже не кулаком, а ладонью... Роденовского Мыслителя я впервые увидела школьницей, на репродукции в советском художественном альбоме. И запомнила именно потому, что его поза показалась мне тогда страшно неудобной - кулаком лоб подпирать! Видимо, Мыслителю тоже так показалось и он сменил позу. Я потом специально опросила знакомых - разделились 50/50. До сих пор недоумеваю. Если человеческий мозг имеет тенденцию упрощать, почему для Мыслителя он изобрел более сложную, менее очевидную и естественную позу?.. Наверное, была другая статуя с подобным названием, ничем иным объяснить не могу.Вспомнила я эту тему потому, что у меня недавно произошел маленький личный "эффект Манделы". Довольно необычный. Обычно такие сбои касаются зрительных или звуковых впечатлений. А у меня сбой был... тактильный. Около года назад я купила небольшой поэтический сборник, хотела подарить приятелю, да руки все не доходили, а потом и самоизоляция подоспела. Тонкая книжка в твердой белой обложке с рисунком в два тона - темно-синий и охряной. На днях вытирала пыль, взяла ее в руки... постойте. Обложка. Рисунок оказался тисненым, бархатистым. Пальцы скользили по обложке, мозг недоумевал. Я легко могу забыть чей-то голос, дату рождения, мелодию. Но тактильное ощущение мне, кинестетику до мозга костей, забыть -трудно. Обложка была гладкой. Списала я эту нестыковку на то, что книжку читала вскоре после того, как умерла моя мама, в стрессе и не то забыть можно. Но инстинктивное ощущение какой-то странной безобидной шутки, неведомо чьей, осталось. Мир дрогнул и... и что?..А были ли случаи, когда реальность "менялась" сразу для двоих-троих? Ну. Был случай у нас с мамой, когда нам обеим расположение приметного дерева уверенно помнилось не таким, каким оказалось в реальности (без подробностей, наше личное). Но мы тогда могли и ошибиться. Запомнился мне тот случай даже не сам по себе, а неожиданной маминой репликой: "Слушай, ты об этом никому не рассказывай". Я и не рассказывала. Но теперь, думаю, уже можно.Строго говоря, даже наличие свидетеля ничего не доказывает. Мой любимый пример - как мы с мужем, переходя шоссе по виадуку, уверенно свернули вправо, хотя лестница там слева, а справа - перила и высокое дерево за ними. Через дорогу был супермаркет, где мы затаривались. Маршрут доведен до автоматизма. А поди ж ты... Мгновенно опомнились, обсудили - оказалось, мы в тот момент оба "помнили", что лестница справа. Или вот, тоже красиво. Встретили с мамой вечером во дворе мужика с собакой. А потом он прошел мимо нас... без собаки. Мистика? Нет: мужик шел, держа руку слегка на отлете, словно у него в ней поводок. Остальное - плохая освещенность, игра теней, расстояние. Может, он невидимую собаку выгуливал, конечно.В общем, коллективные ошибки возможны. Но все-таки повторю вопрос: бывало ли у вас так, чтобы ваше ложное воспоминание подтвердил кто-то еще? Или ложка все-таки есть, Нео?

Ключевые слова: Эффект Манделы ложные воспоминания память авторская история

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