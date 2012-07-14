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Страшно интересно / Истории из жизни

Что общего у роденовского Мыслителя и сборника японской поэзии?

В строго смысле слова эффект Манделы - это коллективный обман памяти. В США это биография пресловутого Нельсона Манделы, белая черная машина Кеннеди, расположение Новой Зеландии относительно Австралии. В России - свои примеры. Например, наше коллективное бессознательное любит помещать по центру Храма Василия Блаженного большой синий купол-луковку вместо башни. У меня два объяснения этому эффекту. Первое - банальное невежество. Второе - посложней. Наш мозг не просто производит перезапись прошлых событый при каждом припоминании, но еще и любит упрощать. А также постоянно сравнивает любой объект со своей "библиотекой образцов". Тот же Храм Василия Блаженного с синей луковкой... да она туда прямо просится! На этом и других примерах видно, как упорно мозги хомо сапиенс стремятся к простым гармоничным формам. Мы бессознательно хотим отформатировать мир под себя.

Должна сказать, есть пример, на котором моя стройная теория дает сбой. Какой-то блогер попросил аудиторию сказать, не заглядывая под кат, что подпирает кулаком статуя роденовского Мыслителя - лоб или подбородок? Ну, это очевидно! Конечно же, лоб! Так подумала я - и ошиблась. Подбородок он подпирает. И даже не кулаком, а ладонью... Роденовского Мыслителя я впервые увидела школьницей, на репродукции в советском художественном альбоме. И запомнила именно потому, что его поза показалась мне тогда страшно неудобной - кулаком лоб подпирать! Видимо, Мыслителю тоже так показалось и он сменил позу. Я потом специально опросила знакомых - разделились 50/50. До сих пор недоумеваю. Если человеческий мозг имеет тенденцию упрощать, почему для Мыслителя он изобрел более сложную, менее очевидную и естественную позу?.. Наверное, была другая статуя с подобным названием, ничем иным объяснить не могу.

Вспомнила я эту тему потому, что у меня недавно произошел маленький личный "эффект Манделы". Довольно необычный. Обычно такие сбои касаются зрительных или звуковых впечатлений. А у меня сбой был... тактильный. Около года назад я купила небольшой поэтический сборник, хотела подарить приятелю, да руки все не доходили, а потом и самоизоляция подоспела. Тонкая книжка в твердой белой обложке с рисунком в два тона - темно-синий и охряной. На днях вытирала пыль, взяла ее в руки... постойте. Обложка. Рисунок оказался тисненым, бархатистым. Пальцы скользили по обложке, мозг недоумевал. Я легко могу забыть чей-то голос, дату рождения, мелодию. Но тактильное ощущение мне, кинестетику до мозга костей, забыть - ну очень трудно. Обложка была гладкой. Списала я эту нестыковку на то, что книжку читала вскоре после того, как умерла моя мама, в стрессе и не то забыть можно. Но инстинктивное ощущение какой-то странной безобидной шутки, неведомо чьей, осталось. Мир дрогнул и... и что?..

А были ли случаи, когда реальность "менялась" сразу для двоих-троих? Ну. Был случай у нас с мамой, когда нам обеим расположение приметного дерева уверенно помнилось не таким, каким оказалось в реальности (без подробностей, наше личное). Но мы тогда могли и ошибиться. Запомнился мне тот случай даже не сам по себе, а неожиданной маминой репликой: "Слушай, ты об этом никому не рассказывай". Я и не рассказывала. Но теперь, думаю, уже можно.

Строго говоря, даже наличие свидетеля ничего не доказывает. Мой любимый пример - как мы с мужем, переходя шоссе по виадуку, уверенно свернули вправо, хотя лестница там слева, а справа - перила и высокое дерево за ними. Через дорогу был супермаркет, где мы затаривались. Маршрут доведен до автоматизма. А поди ж ты... Мгновенно опомнились, обсудили - оказалось, мы в тот момент оба "помнили", что лестница справа. Или вот, тоже красиво. Встретили с мамой вечером во дворе мужика с собакой. А потом он прошел мимо нас... без собаки. Мистика? Нет: мужик шел, держа руку слегка на отлете, словно у него в ней поводок. Остальное - плохая освещенность, игра теней, расстояние. Может, он невидимую собаку выгуливал, конечно.

В общем, коллективные ошибки возможны. Но все-таки повторю вопрос: бывало ли у вас так, чтобы ваше ложное воспоминание подтвердил кто-то еще? Или ложка все-таки есть, Нео?

Вчера, 20:48 by TenguПросмотров: 129Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Эффект Манделы ложные воспоминания память авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 20:49
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (943|-2)
Публикаций: 331
Комментариев: 2 564
Честно говоря, мало что понял из написанного... Может, кому-то и близко будет, но я чуть мозг не сломал! horse

Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Tengu
Вчера, 21:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 1 000
Цитата: Qusto
Честно говоря, мало что понял из написанного... Может, кому-то и близко будет, но я чуть мозг не сломал!


Эффект Манделы погуглите. Или здесь по тэгам поищите. Гарантирую полчаса задумчивости))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 02:48
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2874|-1)
Публикаций: 103
Комментариев: 6 094
Не знаю, можно ли назвать такой случай, заблуждение не моё,
но заметила, что люди считают, что Галилей громко крикнув:"И усёж- таки она вертится!" Пошёл на костёр.
Я спорила, что вряд ли он так сказал на суде, ведь он отрёкся от своей книги, поднял все свои связи и избежав костра, не покидал своей виллы. Может он так ученикам говорил на вилле? Или это легенда?! И уж точно его не сожгли...Но люди звонили друзьям, друзья подтверждали их правоту, потом приходилось звонить и зачитывать биографию Галилея.
+++++

Одна я, что ль так прониклась пониманием, не желания быть сожженным заживо. Отчего мы вместе проходили, а помним по разному? Ещё в детстве в музее где хранились инструменты пыток японские, когда экскурсовод рассказывала о пойманном матросе, прошедшим, через все японо-приспособления, но не выдавшем военную тайну. Мне в 7 лет подумалось, что он ничего не знал. Японцы умели пытать, в изобретательности им не откажешь.
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#4 написал: Tengu
Сегодня, 03:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 1 000
Цитата: Серебряная пуля
Не знаю, можно ли назвать такой случай, заблуждение не моё,
но заметила, что люди считают, что Галилей громко крикнув:"И усёж- таки она вертится!" Пошёл на костёр.
Я спорила, что вряд ли он так сказал на суде, ведь он отрёкся от своей книги, поднял все свои связи и избежав костра, не покидал своей виллы. Может он так ученикам говорил на вилле? Или это легенда?! И уж точно его не сожгли...Но люди звонили друзьям, друзья подтверждали их правоту, потом приходилось звонить и зачитывать биографию Галилея.


Вот Галилея, возможно, с Джордано Бруно путали...
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 04:47
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2874|-1)
Публикаций: 103
Комментариев: 6 094
Цитата: Tengu
Цитата: Серебряная пуля
Не знаю, можно ли назвать такой случай, заблуждение не моё,
но заметила, что люди считают, что Галилей громко крикнув:"И усёж- таки она вертится!" Пошёл на костёр.
Я спорила, что вряд ли он так сказал на суде, ведь он отрёкся от своей книги, поднял все свои связи и избежав костра, не покидал своей виллы. Может он так ученикам говорил на вилле? Или это легенда?! И уж точно его не сожгли...Но люди звонили друзьям, друзья подтверждали их правоту, потом приходилось звонить и зачитывать биографию Галилея.


Вот Галилея, возможно, с Джордано Бруно путали...

Не уверенна, цитата "И всё-таки она вертится,"- приписывается именно Галилею.
Со мной такие люди Безапелляционно спорили, караул. Я даже сдалась, решив, что это у меня пробел в памяти.
Тоже интересовалась эффектом Манделы, и не думаю, что всё можно объяснить склонностью упрощать. Что-то может и можно, но далеко не всё. Очень интересная тема. Сознание человека мало изучено.
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#6 написал: Летяга
Сегодня, 07:32
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10065|-4)
Публикаций: 880
Комментариев: 9 121
Про Галилея - это очень устойчива легенда. Нам даже в школе её рассказывали в качестве достоверного факта. Откуда что взялось - не интересовалась. Но легенда красивая.
Эффект Манделы - штука крайне любопытная.Я вот убеждена, что флаг США раньше выглядел иначе: звёзды на синем поле располагались одна под другой, без смещения, и было их 48. И штатов тоже 48.
Гуглила. Оказывается, с количеством штатов глючные воспоминания есть у многих, у америкацев в том числе. А вот флаг, похоже, глюк мой личный.
В быту я не сталкивалась с этим эффектом. Но тут, видимо, дело в том, что если мои воспоминания расходятся с воспоминаниями собеседника, я считаю совершенно искренне, что проблемы с памятью не у меня. И остаюсь при своём мнении)))
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
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