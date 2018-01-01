Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Статуэтка

Василий Петрович всю свою долгую жизнь работал археологом и участвовал во всевозможных археологических раскопках. В каких экспедициях он только не был и куда только не ездил. Он был и в Египте (в самих пирамидах!), и на Тайване, и на Урале, — его всегда манили древние загадки. Он с наслаждением вспоминал о своих путешествиях, потягивая крепкий чай, укутавшись в мягкий плед в своем уютном кресле. Задумавшись, Василий Петрович начал осматривать свой пыльный комод, на котором расположились всевозможные находки, привезенные им в качестве сувениров из его экспедиций. Среди его большой коллекции, были довольно уникальные вещи различных эпох. Среди них были и статуэтки, и старые шкатулки, и монеты и т.д.

Неожиданно, его внимание привлекла статуэтка некого старца, толи Будды, толи еще кого-то. Что удивительно, так это то, что Василий Петрович, так и не мог вспомнить, откуда она у него, из какой экспедиции он привез этот сувенир. Сидя в кресле, он гладил и крутил статуэтку в руке. Как он ни старался, как ни напрягал свою память, ничего не приходило на ум.

Внезапно, ярко-белая вспышка осветила всю его комнату. Василий Петрович потерял сознание и больше уже никогда не очнулся, не пришел в себя. Первой, шум подняла Анна Андреевна — соседка Василия Петровича, когда она заметила, что он давно нe выходил из квартиры. Родственников у последнего не было, и потому, не долго думая, вызвали полицию. Вскрыв дверь, полиция не обнаружила ничего, кроме пустой запыленной квартиры. Василий Петрович в розыске и по сей день. Его объявили пропавшим без вести. Обыскивая его квартиру, никто даже и внимания не обратил на пыльный комод, на котором стояла маленькая статуэтка, — маленькая копия Василия Петровича. Статуэтка Василия Петровича стояла рядом со статуэткой улыбающегося неизвестного старца...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:34
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 23:19 by qqq666Просмотров: 23Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Hаходка археолог страх проклятье смерть... авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.