Статуэтка

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:34

Причина: Авторская стилистика сохранена

qqq666 Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:19 by

Василий Петрович всю свою долгую жизнь работал археологом и участвовал во всевозможных археологических раскопках. В каких экспедициях он только не был и куда только не ездил. Он был и в Египте (в самих пирамидах!), и на Тайване, и на Урале, — его всегда манили древние загадки. Он с наслаждением вспоминал о своих путешествиях, потягивая крепкий чай, укутавшись в мягкий плед в своем уютном кресле. Задумавшись, Василий Петрович начал осматривать свой пыльный комод, на котором расположились всевозможные находки, привезенные им в качестве сувениров из его экспедиций. Среди его большой коллекции, были довольно уникальные вещи различных эпох. Среди них были и статуэтки, и старые шкатулки, и монеты и т.д.Неожиданно, его внимание привлекла статуэтка некого старца, толи Будды, толи еще кого-то. Что удивительно, так это то, что Василий Петрович, так и не мог вспомнить, откуда она у него, из какой экспедиции он привез этот сувенир. Сидя в кресле, он гладил и крутил статуэтку в руке. Как он ни старался, как ни напрягал свою память, ничего не приходило на ум.Внезапно, ярко-белая вспышка осветила всю его комнату. Василий Петрович потерял сознание и больше уже никогда не очнулся, не пришел в себя. Первой, шум подняла Анна Андреевна — соседка Василия Петровича, когда она заметила, что он давно нe выходил из квартиры. Родственников у последнего не было, и потому, не долго думая, вызвали полицию. Вскрыв дверь, полиция не обнаружила ничего, кроме пустой запыленной квартиры. Василий Петрович в розыске и по сей день. Его объявили пропавшим без вести. Обыскивая его квартиру, никто даже и внимания не обратил на пыльный комод, на котором стояла маленькая статуэтка, — маленькая копия Василия Петровича. Статуэтка Василия Петровича стояла рядом со статуэткой улыбающегося неизвестного старца...

Ключевые слова: Hаходка археолог страх проклятье смерть... авторская история

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