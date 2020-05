Блуждающие могилы и "прыгающие" гробы (с объяснениями данных феноменов)

1.Блуждающие могилы

2. Самодвижущиеся гробы Барбадоса

3. Случаи в Дублине

4. Растущий крест

ПОИСКИ ОБЪЯСНЕНИЯ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВАМПИРОЛОГИИ

Представьте себе, что вы отправились на кладбище навестить кого-то из умерших близких и внезапно обнаружили, что его могила исчезла. А позже вы находите ее совсем в другом месте… Невероятно? Между тем подобные случаи известны уже на протяжении нескольких веков. И до сих пор никто не может объяснить, отчего могилы иногда «переходят» с места на место.В XV веке с городского кладбища в г. Линце (Австрия) исчезла могила некоего Штетенберга. Позже она была найдена в другой части кладбища. Горожане решили, что несчастный Штетенберг при жизни занимался черной магией, а потому его прах не может обрести покоя. Могилу вскрыли, останки вытащили из гроба и торжественно сожгли на глазах толпы. Яму с пеплом забросали камнями и поставили на могилу крест из осины – так в те времена поступали с мертвецами, подозревавшимися в колдовстве.Осенью 1928 года многие газеты сообщали о странном происшествии с могилой сэра Роджера Хейзлема, захороненного на кладбище шотландского городка Гленисвилл еще в середине XIX века.Внучатый племянник сэра Роджера, сэр Артур Хейзлем, оказавшись проездом в Гленисвилле, решил проведать своего родича. Несколько лет назад он уже навещал могилу дяди и прекрасно знал, где она находится. Помнил он и соседнее надгробие с высеченным на нем ангелом… Племянник быстро нашел то самое место у ограды, обнаружил и знакомое надгробие с ангелом. Но где же могила? Вместо нее он увидел лишь поросший травой ровный участок земли!Отыскать могилу помог кладбищенский сторож. Она оказалась в 200 метрах от того места, где ей положено было находиться (на что указывала и схема кладбища). Сомнений не было – тот же невысокий земляной холмик, тот же гранитный памятник в виде мальтийского креста…Сэр Артур подумал, что кто-то перенес надгробие, а сам гроб остался на прежнем месте. Он приказал раскопать старое захоронение, но гроба там не нашли. Тогда откопали могилу под гранитным крестом и обнаружили на глубине полутора метров остатки сгнившего дубового гроба и скелет в истлевших лохмотьях. Фамильный перстень с монограммой, безусловно, принадлежал сэру Роджеру. Кости покойника плотно вросли в глину, и, чтобы перенести усопшего в другое место, пришлось бы вырыть большой фрагмент почвы. Кому и зачем могло понадобиться проделывать такую кропотливую работу?Еще один случай произошел относительно недавно – в конце 1989 года. Пожилой фермер Джо Берни из поселка Фоли-Крик в Западном Канзасе (США) ранним утром обнаружил посреди своего двора могильный холм с надтреснутым каменным надгробием. Берни немедленно вызвал полицию. При осмотре могилы выяснилось, что надпись на надгробии полностью стерлась. В яме под плитой покоился истлевший гроб с вросшими в землю человеческими останками. Кому они принадлежали, выяснить так и не удалось. Гроб с костями бережно извлекли из ямы, вывезли в степь и захоронили. Как же могила очутилась во дворе фермы, окруженной глухим забором, с запертыми на ключ воротами?Если предположить, что перенос могильных захоронений – это дело рук неизвестных шутников или злоумышленников, то каким образом им удалось остаться незамеченными? Ведь такой труд требует немалых затрат времени и сил!Имеется и иное объяснение – магическое. Мол, «бегство» могил – дело рук магов и колдунов, а то и неведомых темных сущностей. Недаром у туземцев есть обычай обливать могилу соком «волшебного» дерева или окаймлять ее бордюром из ракушек, чтобы не дать ей «уйти». На островах Тонга покойников хоронят только парами – душа одного из них удержит другую, если та вдруг захочет переменить место...С начала XIX века многие пытались и до сих пор пытаются раскрыть знаменитую загадку самодвижущихся гробов на острове Барбадос. Между 1807 и 1819 годами тяжелые свинцовые гробы внутри одного из склепов на кладбище в городе Остинз Бэй неоднократно перемещались самым непостижимым образом, причем без чьей-либо посторонней помощи. Чтобы передвинуть такой гроб, требовалось шесть человек. Склеп слишком мал для того, чтобы в нем можно было бы что-нибудь передвигать (4х2,5 м). Даже в самой высшей точке потолок ниже двух метров. Построен он из стандартных для XVIII столетия материалов — кирпича и крупных блоков кораллового камня.Этот склеп принадлежал связанным родственными узами семьям — Чейз, Элиот, Брустер, Эймс, Годдард. Первыми зарегистрированными похоронами в этом склепе были похороны миссис Томасины Годдард в июне 1807 года. Трогательный маленький гробик двухлетней Мэри Анны Марии Чейз был принесен туда годом позже. В 1812 году за ней последовала ее старшая сестра, Доркас. Месяц спустя скончался ее отец — Томас Чейз, которого ненавидел весь Барбадос — от плантаторов до чернокожих рабов. Именно тогда четыре могильщика подняли большую мраморную плиту, закрывавшую склеп, и увидели невероятную картину. Перевернутый миниатюрный гроб маленькой Мэри Энн находился в дальнем углу. Все выглядело так, словно его швырнули туда через весь склеп. Гроб миссис Годдард был перевернут на бок и прислонен к стене.Шокированная публика обвинила в надругательстве чернокожих рабочих. Все были убеждены, что они ненавидели Томаса Чейза настолько, что искали возможность свести с ним счеты любым способом. Однако когда склеп тщательно осмотрели, то никаких тайных ходов в нем не обнаружили. Страсти понемногу улеглись, и каждый гроб был поставлен на свое место. Гроб Томаса был помещен между гробами женщин... Четырьмя годами позже, в 1816-м, хоронили 2-месячную Сэмюэл Брустер Эймс. Когда маленькую Сэмюэл внесли в склеп, гробы опять были раскиданы в разные стороны. Тщательный осмотр склепа опять показал отсутствие тайных ходов, ведущих в него, а также то, что мраморная плита не сдвигалась с места со времени предыдущего погребения. Но как тогда объяснить царивший внутри разгром? Громоздкий гроб с телом весившего 100 килограммов Томаса Чейза неведомая сила зашвырнула в дальний угол. Его вернули на место, а сверху поставили маленький гробик девочки.Шестью неделями позже могила была открыта для захоронения Сэмюэла Брустера, отца маленькой Сэмюэл. Толпа любопытных следовала за гробом. Тяжелая плита была сдвинута, и дневной свет высветил ступени и маленький проход в мрачное чрево гробницы. Ровно настолько, чтобы увидеть, что гробы вновь разметало по склепу! Приходский священник, преподобный Томас Ордерсон, и другие видные барбадосские граждане исследовали склеп самым тщательным образом.В первую очередь они подумали о наводнении и проверили, нет ли следов влаги. Их не было. Обследовали пол и стены на наличие подозрительных трещин, которые могли бы свидетельствовать о выдвижном камне и секретном проходе. Ничего подобного тоже не обнаружили. Следующей смерти кого-нибудь из семейства Чейз или Элиот жители острова ожидали с нетерпением. Миссис Томасина Кларк «оказала им любезность» своей смертью в 1819 году. Народу собралось видимо-невидимо. Присутствовал даже губернатор — лорд Комбермер. Когда склеп открыли, Комбермер был среди первых, кто увидел, что гробы снова находятся не на своих местах. На сей раз, наводя порядок в склепе, поступили следующим образом: на три больших свинцовых гроба поставили маленькие детские гробы и гроб миссис Годдард. Затем губернатор приказал рассыпать по полу склепа песок, чтобы выявить возможные следы. Рабочим велели запечатать мраморную плиту цементом. Губернатор и несколько видных горожан нацарапали на цементе особые пометки. Комбермер не стал ждать следующей смерти кого-нибудь из Чейзов. 18 апреля 1820 года он приказал вскрыть склеп, дабы узнать, что творится внутри. Осмотрели знаки на цементе — они были нетронуты. Тем не менее все гробы снова были передвинуты! На песке не обнаружили никаких следов — ни ног, ни воды, ни самих гробов. Комбермер и компания были совершенно обескуражены. Тогда губернатор отдал приказ о захоронении всех гробов в разных местах.С тех пор заколдованный склеп остается пустым почти два столетия. За это время исследователи предложили массу различных гипотез. Поскольку большинство рабов на Барбадосе были неграми, то, естественно, всплыла версия о колдовстве вуду. Обвиняли даже и масонов, проводивших в склепе какие-то свои секретные церемонии. Не обошли вниманием и вмешательство нечистой силы. Затем к делу подключились исследователи паранормальных явлений и сразу же заинтересовались деревянным гробом Доркас Чейз. Как выяснилось, она совершила самоубийство: похороненный рядом Томас Чейз, ее отец, принудил девушку к сожительству. Известно немало случаев, когда в местах захоронений самоубийц наблюдались странные феномены, похожие на полтергейст. Но предположение так и осталось недоказанным.Была даже попытка объяснить загадку самодвижущихся гробов естественной причиной. Некий Джо Никел повел расследование совсем в другом направлении. Он стал доказывать, что виной всему — большие тропические грибы-дождевики. Было известно, что эти грибы могли поднять и расколоть булыжники мостовой. Но в таком случае люди Комбермера, которые обследовали склеп, должны были увидеть остатки какого-нибудь дождевика, настолько мощного, чтобы поднять свинцовые гробы. Таких следов не было… Эту барбадосскую историю заканчивают Саймон Проберт и Пэм Уилсон из Англии. В 2005 году они были на свадьбе друзей на Барбадосе и посетили гробницу Чейзов. Пэм хорошо известна как медиум. Ей не понравилась атмосфера склепа и она не захотела заходить в него. Саймон, директор похоронного бюро, не колебался ни минуты, и Пэм сфотографировала его стоящим на ступенях склепа. Так вот... Все снимки на той же пленке были нормальными, но Саймон на ступенях получился размытым. Они обработали фотографию на компьютере и увидели… жуткое костлявое лицо из астральной материи, плавающей вокруг него...Надо заметить, что имеются факты и насчет других усыпальниц, где происходили истории с самодвижущимися гробами. Причем в самых разных странах и в самые разные времена: с XVII до XXI века. Все истории о самодвижущихся гробах, как близнецы, похожи друг на друга. Например, на эстонском (в то время немецком) острове Куресааре при похоронах некоего Буксховеденса 24 июля 1844 года почти все погребенные ранее гробы были найдены сваленными в кучу в центре родового склепа семьи. В усыпальнице был наведен порядок, барону Голденштюббе (очевидно, правителю острова) была подана жалоба. Барон среагировал так же, как Комбермер, добавив новые замки и поставив у склепа охрану.Тремя днями позже гробница была проинспектирована вновь. Солдаты сообщили, что все спокойно. Новые замки были в порядке, однако гробы опять были свалены в центре склепа. Была предпринята попытка найти секретные тоннели или выдвижные камни, но ничего подобного не обнаружили. С разрешения местного епископа барон Голденштюббе приказал открыть разбросанные гробы. Тела лежали в них в тех же позах, в каких их похоронили.Представители власти исследовали часовню с верху и донизу, перекопали пол — ничего. Было поставлено много новых замков. Гробницу окружили солдаты, а по полу разбросали древесный пепел с той же целью, что и песок на Барбадосе.Тремя днями позже склеп открыли и опять обнаружили в нем полный хаос! Гробы были разбросаны, некоторые - открыты. При этом пепел на полу оказался нетронутым. Никаких следов людей, животных, буйства стихий обнаружено не было.Любопытно отметить, что в хрониках, где описан этот случай, говорится, что один из молодых Буксховеденсов, похороненный в неспокойном склепе, покончил жизнь самоубийством. Он застрелился.Может быть и здесь «приложил руку» полтергейст, иначе говоря, неупокоенный дух умершего?.. Однако пока все сказанное - лишь досужие домыслы, попытки приспособить ту или иную идею к необъяснимому явлению. Но, как говорят: нет ничего тайного, что бы не стало явным.Городское кладбище на окраине ирландского Дублина давно пользуется у местных жителей дурной славой. Те, у кого есть деньги, нанимают специальные экипажи, чтобы вывезти тела усопших близких подальше от проклятого места. На городском погосте, считают люди, не будет покоя даже после смерти.Кладбищенский сторож Алестер Бойл говорит, что с этим местом и правда что-то не так. «Вообще-то нам запрещено об этом говорить. Я и сам раньше не верил во все такое, но поработаешь здесь десять лет, и в голову приходят всякие мысли». Сторож рассказывает – несколько лет назад один из местных жителей пожаловался, что не может найти могилу жены на привычном месте, она как будто испарилась. Гигантская каменная плита исчезла с места, где покоилась на протяжении десятка лет. В тот же день Бойл обнаружил ее в нескольких метрах от ограды.«Ее поднять невозможно, это нужен подъемный кран. Но я дежурил в ту ночь, никакая техника не подъезжала, здесь вообще никого не было». Но как такое могло произойти? Криминалисты установили – за оградой оказалась не только каменная плита, но и вся могила. На дело рук кладбищенских воров это никак не похоже. Да и кому под силу за одну ночь незаметно проделать такую титаническую работу?Этот случай, возможно, так и остался бы городской легендой, но в полицию один за другим стали приходить местные жители. Они утверждали – на кладбище происходит нечто невообразимое. Могилы перемещаются с места на место словно ими управляет какая-то сила. Полицейские начали расследование, но безрезультатно. С формулировкой «за отсутствием подозреваемых» уголовное дело было закрыто. Но вот загадка – все материалы следствия позже исчезли из архивов полицейского управления.Разгневанные родственники обратились к частным экспертам. Они были уверены – это или чей-то дьявольский розыгрыш, или случай чудовищного вандализма. Но специалисты установили – на кладбище нет следов смещения слоев земли, т.е. могилу никто не раскапывал. Иными словами, она оказалась за оградой без участия человека. Ощущение такое, что могилы сами проделали путь под землей.Жители Дублина отнеслись к этому событию серьезно, ведь именно здесь, в ирландской столице, когда-то впервые был описан сам феномен блуждающих могил. В одно из самых темных и загадочных мест современного Дублина церковь Святого Михана коренные жители избегают заходить. А любопытные туристы, прежде чем спуститься в эти каменные катакомбы, обязаны пройти собеседование с психологом.Несколько лет назад мэрия Дублина едва не запретила все экскурсии по церковным подвалам из-за случаев массовой паники. В подземном тоннеле, проложенном под зданием церкви, находятся останки людей, захороненных за несколько веков до того как их обнаружили. Позже удалось установить, кому принадлежат эти останки. Сотни метров узких коридоров таят в себе загадку, которую не может объяснить никто на протяжении многих столетий.В 17 веке, во времена нашествия английских колонизаторов, здесь, в церковном подземелье, располагалось убежище для мирных жителей. Когда места хватать перестало, мужчины решили выкопать продолжение тоннеля. Метр за метром они продвигались все глубже в толщу земли. Но однажды утром, придя на место раскопок, они обнаружили четыре гроба с мумифицированными останками.Предполагается, что этот старинный крест начал расти в канун ХХI века. Он расположен на территории полузаброшенного Борисоглебского кладбища. Но кому принадлежит сия могила — за давностью лет неизвестно. На протяжении всего ХХ века на ней не было ни какого памятника, но вот в конце столетия люди заметили, что из могилы появилась сначала верхушка каменного креста, а потом и его поперечная перекладина.Расположена данная реликвия прямо на одной из тропинок, проходящих по территории древнего погоста. В настоящее время размеры этого креста — 35 сантиметров в ширину и 30 — в высоту…Было высказано несколько предположений относительно причин роста креста. Одна из них — выталкивание его за счет замерзающей воды. Однако крест растет не только зимой, но и летом, когда никакого замерзания нет. Кроме того, росли бы тогда и остальные кресты на этом кладбище, но такого до сих пор не отмечалось. Другая гипотеза — выталкивание креста гнилостными газами. Но тогда рост креста отмечался бы только летом, когда активность микроорганизмов наибольшая. В действительности же крест растет с одинаковой скоростью, как зимой, так и летом. И вот, следующая гипотеза — крест растет за счет вибрации в глубинах. Но никакой сейсмической или технической активности в этом районе нет. Есть и еще одна гипотеза, высказанная местными уфологами, — влияние пока неизвестных космоэнергетических сил, на что указывает аномально высокий выход в этом месте тонкой энергии. Что же касается объяснения блуждающих могил и гробов, то здесь в этом можно обвинить повышенную полтергейстную активность, которая могла быть спровоцирована сильными психическими переживаниями покойного либо окружающих его людей.***Российские исследователи аномальных явлений И.В. Винокуров и Н.Н. Непомнящий, писавшие о «движущихся гробах» в своей книге «Кунсткамера аномалий» (М., АСТ, 1997), приходят к выводу, что никто этим историям пока не смог предложить «никакого приемлемого объяснения». Они пишут:«Вода, в которой всплыли свинцовые гробы? Во всех случаях в склепах признаков воды не было. Подвижки земной коры? Но почему же гробы в соседних склепах вели себя спокойно? Злоумышленники? Но "почерк" действий явно какой-то нечеловеческий, да и эксперименты с круглосуточной охраной склепа, и нетронутые печати не оставляют этому предположению никаких шансов на правдоподобие.Тогда что же это? Пока вопрос повисает в воздухе. Есть ещё один вариант ответа: во всём "виноват" полтергейст. Ведь, в самом деле, редкая книга об этом загадочном явлении проходит мимо феномена самопередвигающихся гробов. Правда, в наиболее серьёзных работах о проделках шумных духов подобные случаи рассматриваются в разделах, посвящённых тем явлениям, которые нельзя отнести к полтергейсту. Ведь феномену "грободвижений" не свойственен полтергейстный синдром - совокупность симптомов, присущих каверзам шумных духов, проделки которых в 80 процентах случаев так или иначе связаны с конкретными живыми людьми. Когда же дело касается мёртвых, обычно проявляется синдром беспокойных домов. Хотя возможны и промежуточные случаи. Тем не менее, симптом "грободвижений" всё-таки близок к симптоматике именно беспокойных домов, потому его не следует относить к проявлениям полтергейста».Логика понятна – ведь такие передвижения под силу только полтергейсту. Но тут, на мой взгляд, у российских исследователей две принципиальные ошибки.Они ошибаются, считая, что привидения (названные ими тут обще «синдромом беспокойных домов») способны на подобные действия. Привидения – это только являющиеся людям некие образы, и никакой РАБОТЫ в физическом смысле эти образы никогда не совершают и совершить вообще не могут. Работу совершает только полтергейст, в сути которого, как верно замечают авторы книги, всегда находится именно и только ЖИВОЙ человек.Отсюда и вторая ошибка: И.В. Винокуров и Н.Н. Непомнящий полагают, что в склепах с движущимися гробами якобы не было ничего живого. На самом же деле там вполне мог находиться ошибочно похороненный человек, пребывающий в состоянии вампирической комы. И в таком случае весь феномен следует рассматривать с точки зрения вампирологии.Подробно с темой вампирологии наш читатель знаком по многим статьям в газете, плюс весной 2008 года в московском издательстве «Эксмо» вышла моя книга о вампирологии («Книга вампиров»), – где можно детально ознакомиться со всей темой.Кратко напомню суть феномена.Хоронили человека. Его призрак являлся своим близким, просил есть, потом начинал сжимать их в объятиях (прежде всего детей) и вызывал их смерть одного за другим. Родные жаловались в местные магистраты и церковь. После долгих мытарств, когда люди были уже доведены до отчаяния, могилы возвращавшихся похороненных родственников эксгумировали, где их находили имеющими живой вид. Их казнили, после чего они больше не являлись. В ряде регионов Балкан их вообще никак не называли, кроме как «привидения». Позже оказалось, что в Турции их называют вампирами. Оттуда слово перекочевало в языки Европы. Оттуда, кстати, и пришла зараза.Нечто схожее приведенным выше случаям описывает и аббат Августин Кальме в своем знаменитом Трактате о вампирах (Dissertation sur les apparitions des esprits et sur les vampires et revenants, Einsiedten, Kalin, 1749). Как он пишет, беспорядки в склепах в прошлом связывали с другими куда более страшными и аномальными фактами. Кальме писал:«Немецкий автор Мишель Рауфт составил сочинение, озаглавленное "De masticatione mortuorum in tumulis" ("Мертвецы, которые жрут в своих могилах"). Он рассматривает как факт доказанный и достоверный то, что некоторые мертвецы в могилах пожирают белье, одежду, все, что подвернется, и даже собственное тело. Он отмечает, что в некоторых областях Германии, чтобы помешать мертвецам жрать, им кладут в гроб под подбородком большой ком земли; в других краях им вкладывают в рот маленький кусочек серебра или камень; есть места, где им просто сильно пережимают горло платком.К этому можно было бы добавить случай с графом Генри де Салм, которого посчитали мертвым, но похоронили совершенно живого. Ночью в церкви От-Сейского аббатства, где он был похоронен, слышали громкие крики, а когда на следующий день могилу открыли, его нашли перевернутым и лежащим вниз лицом, хотя был он похоронен на спине, лицом вверх.Несколько лет назад в Бар-ле-Дюк, когда на кладбище похоронили мужчину, из его могилы слышался шум; на следующий день, когда могилу отрыли, обнаружили, что он съел ткани рук – это мне подтверждали очевидцы. Этот мужчина перепил водки, и его похоронили, посчитав мертвым. Рауфт рассказывает о цыганке, которая в 1345 году сожрала в своей могиле половину савана; во времена Лютера встречались случаи, когда мертвецы жрали свои внутренности. Другой мертвец в Моравии сожрал одежды женщины, похороненной возле него».Это – ожившие от комы. Теоретически часть историй с «самодвижущимися гробами» можно так и объяснить: человек ожил, стал пытаться выбраться из гроба и запечатанного склепа, сдвинул свой и соседние гробы, потом умер от истощения и паники. В ряде случаев – пытался есть от голода все, что было вокруг: одежду, тела лежавших рядом трупов, самого себя. Что потом с удивлением находили и невежественно писали, будто «мертвецы жрут в своих могилах», хотя у мертвеца нет обмена веществ, ему не нужна пища, а «жрать» могут только живые люди по причине своего голода. Теоретически в других случаях сил у ожившего «мертвеца» хватало лишь на то, чтобы сдвинуть гробы. Он умирал, а при вскрытии склепа эту «аномалию» находили.Но такое объяснение все-таки касается лишь части подобных свидетельств и никак не ответ для описанных событий на острове Барбадос в 1820-х годах или в Эстонии на острове Эзель в 1844 году. Ведь там не только были предприняты меры, чтобы «уличить злоумышленников» (посыпали золу на пол и прочее), но, уверен, проверяли тела похороненных – а вдруг действительно по ошибке похоронили живого? Нет, все тела не подавали признаков жизни.Если бы ошибочно похороненный коматозник ожил и в данных случаях являлся источником «беспорядка в склепе», то это было бы тут же замечено и открыто. Коль он физически был причиной беспорядка, то был бы открыт его гроб, а само его тело лежало бы вне гроба. И все – никакой тайны. Однако эту очевидную и первую приходящую на ум гипотезу напрочь разбивала удивительная повторяемость феномена: ведь такое в случае с ожившим коматозником может произойти только раз (если его не откачали и он потом уже по-настоящему умирает). А тут явление многократно повторялось.Важным мне кажется в описанных историях то обстоятельство, что всякие комиссии, изучавшие явление, не стали открывать гробы и смотреть на то, в каком состоянии находятся тела похороненных. Об этом не указывается в отчетах. Поэтому и не было выявлено – а может быть, кто-то среди лежащих в гробу является коматозником. И другая важная деталь: «самодвижения гробов» в склепе начинались ПОСЛЕ ПОХОРОН последнего «усопшего». Но усоп он или же был в коме? Это – самый главный вопрос в теме, и, что важно, – подобных коматозников не раз в склепах находили.Вот, например, что писал главный придворный медик австро-венгерской императрицы Марии-Терезы Жерар Ван Свитен в «Медицинском докладе о вампирах» (от 1781 г.):«Несколько месяцев назад я прочел небольшой английский трактат, напечатанный в Лондоне в 1751 году, в котором сообщается о факте реальном и достоверно доказанном: в феврале 1750 года вскрыли гробницу одной старинной семьи в графстве Девоншир в Англии; среди множества останков и сгнивших гробов нашли неповрежденный деревянный ящик. Из любопытства его открыли. Там обнаружили тело абсолютно целого мужчины; ткани еще сохранили свою естественную плотность, суставы плеч, локтей и пальцев были совершенно гибкими; когда нажимали пальцем на кожу лица, она обнаруживала свою податливость, но возвращалась в свое первоначальное состояние, как только давление прекращалось; то же самое было проэкспериментировано на всем теле. Борода была черная, длиной в четыре дюйма. Труп не издавал запаха разложения; на нем не обнаружили никаких повреждений. Церковный регистр свидетельствовал, что после 1669 года ни один человек не был погребен в этом склепе. Итак, вот английский вампир, который 80 лет пролежал мирно в своей могиле, не беспокоя никого».Здесь нет прямых указаний на хаос в склепе, но зато говорится, что гроб вампира был, по сравнению с другими, неповрежденным.В абсолютном большинстве случаев с эксгумацией могил вампиров речь идет только о гробе, закопанном в землю. И только крайне редко фигурируют склепы, как в истории, приводимой Жераром Ван Свитеном. Поэтому для вампирологии во многом «белым пятном» остается этот аспект вопроса: будет ли вампирический полтергейст касаться только дома вампира (и его жертв-родственников), или же он еще затронет и склеп, в котором лежит этот коматозник?На мой взгляд, И.В. Винокуров и Н.Н. Непомнящий напрасно отказались от первоначальной гипотезы о том, что причиной движения гробов в склепах являлся полтергейст. Это все-таки вампирический полтергейст (о котором не знают уважаемые российские исследователи, ибо вообще не знакомы с вампирологией) и он-то как раз и должен выступать в качестве «первого и главного подозреваемого».Напомню, что вампиризм ВСЕГДА сопровождается полтергейстом: вначале жертвы слышат стук в окна и двери (а в наше время вылетают сами собой пробки в счетчиках расхода электроэнергии), сами собой движутся предметы в доме «усопшего», особенно его предметы и его одежда, которая часто принимает вид, будто ее надел кто-то невидимый и в ней ходит. И только после этого полтергейстного буйства жертвам является сам призрак вампира-коматозника.Почему не предположить, что в склепе, где находится сам этот больной вампиризмом коматозник, тоже окружающие предметы оказываются под влиянием его полтергейста? Тем более, что всякие ПРОВЕРКИ, какие делали комиссии на острове Барбадос в 1820-х годах или в Эстонии в 1844 году, показывали отсутствие СЛЕДОВ, чтобы кто-то в склепе ходил. А ведь рассыпание тонкого слоя сажи по полу именно и ставило целью выяснить, с чем же мы имеем дело: с чем-то объяснимым рациональным или «необъяснимым нерациональным».Оказалось, именно с «необъяснимым нерациональным».Однако «необъяснимое нерациональное» - это только временный термин для того, что мы ПОКА объяснить не можем. Стоило взглянуть на загадку «живых гробов» с точки зрения вампирологии, как многое в ней уже и не кажется ни «необъяснимым», ни «нерациональным». Хотя сам вампиризм, конечно, остается по сей день огромной тайной, и, казалось бы, научно некорректно одно таинственное объяснять посредством другого не менее загадочного, но в данном случае речь идет пока не об объяснении, а только о борьбе гипотез. Гипотеза, пытающаяся объяснить феномен вампиризма, заодно «автоматически» объясняет и этот феномен «самодвижущихся гробов». Это уже продвижение в поиске истины, так как пока ничего более концептуального в данной теме никто не предложил.В заключение приведём историю, рассказанную жителем Краснодарского края, Авдеенко Александром Николаевичем, на семинаре по изучению аномальных явлений в Москве в 1987 году.По словам рассказчика, историю эту он слышал от своей бабки, а та - от своих родителей. В глухой деревне Мантуринского уезда, где жили его предки, ещё до революции, произошло удивительное событие. Однажды деревенский староста и его домочадцы, проснувшись среди ночи от странного грохота, обнаружили посреди избы деревянный полусгнивший покосившийся крест и холмик земли, похожий на могильный. Люди в страхе выбежали во двор и вернуться осмелились только днём, после того, как священник окропил избу святой водой. Могилу осмотрели. Дощечка на кресте растрескалась и прогнила, надпись на ней стёрлась. Могилу полили святой водой, прочитали над ней молитвы, и мужики, которым староста щедро заплатил, приступили к её ликвидации: вынесли крест, начали выносить землю. И тут оказалось, что большая масса земли наполняет ещё и подпол, что исключало всякую мысль о чьей-то шутке или зловредном умысле, ибо натаскать незаметно от хозяев в избу столько земли было совершенно невозможно. Когда стали выносить и эту землю, то в ней обнаружились человеческие кости. Поговаривали потом, что крест похож на те, что стояли на старом заброшенном погосте в полутора верстах от деревни. Избу, хоть её и освободили от могильной земли, с тех пор стали считать местом нечистым. Староста с семьёй вскоре уехал, а дом так и остался пустовать, пока не сгорел.

