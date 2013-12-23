Стук из могилы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мегера Просмотров: 2 085 Комментарии: 18 +31 Вчера, 11:12 by

В том году на пасху мама была уже неходячая, и поэтому попросила она нас съездить на кладбища перед пасхой, прибраться у папы и бабушки. Похоронены они в разных поселках и мы, убравшись у отца, поехали на такси на другое кладбище, в 10 (примерно) километрах.Уже вечерело, и мы с сестрой старались убираться быстрее, так как надо было еще вернуться в поселок и ехать на автобусе в город. Сестра могилку гребет, я оградку крашу. Вдруг из соседней могилы послышались глухие удары. Я смотрю на сестру, а она стоит и смотрит на ту же могилу. Глазищи квадратные, и аж рот открыла. Я подошла поближе, на кресте дата смерти - 20 февраля, и могила еще не растаявшая. Тут снова тот же стук из могилы. Мы с сестрой подхватили сумки, и бежать оттуда. Вызвали такси на ходу. Таксист спрашивает, чего на нас лица нет, мы ему рассказали, он фыркнул и сказал, что бывает, может труп неспокойный. Пошутил, типа. Мама считала, что, может, похоронили кого живым, все заставляла позвонить в полицию, но дата смерти февраль, а мы были в марте. И что б мы сказали стражам порядка?Брат считает, что мы выпили и нам приглючилось. Но мы не пили и не собирались, мы не он - поминать водкой, когда нам маме Морфий колоть, и не до поминок. Я считаю, что это падали комья мерзлой земли. Но сколько раз стояли у таких могил, никогда такого не было. Что это было - неизвестно. Кстати, в этом году мы с сестрой были на могиле родителей и у бабушки, та могила провалилась сильно, может, покойник сбежал?

Ключевые слова: Могила кладбище стук авторская история

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