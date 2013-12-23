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Истории из жизни

Стук из могилы

В том году на пасху мама была уже неходячая, и поэтому попросила она нас съездить на кладбища перед пасхой, прибраться у папы и бабушки. Похоронены они в разных поселках и мы, убравшись у отца, поехали на такси на другое кладбище, в 10 (примерно) километрах.

Уже вечерело, и мы с сестрой старались убираться быстрее, так как надо было еще вернуться в поселок и ехать на автобусе в город. Сестра могилку гребет, я оградку крашу. Вдруг из соседней могилы послышались глухие удары. Я смотрю на сестру, а она стоит и смотрит на ту же могилу. Глазищи квадратные, и аж рот открыла. Я подошла поближе, на кресте дата смерти - 20 февраля, и могила еще не растаявшая. Тут снова тот же стук из могилы. Мы с сестрой подхватили сумки, и бежать оттуда. Вызвали такси на ходу. Таксист спрашивает, чего на нас лица нет, мы ему рассказали, он фыркнул и сказал, что бывает, может труп неспокойный. Пошутил, типа. Мама считала, что, может, похоронили кого живым, все заставляла позвонить в полицию, но дата смерти февраль, а мы были в марте. И что б мы сказали стражам порядка?

Брат считает, что мы выпили и нам приглючилось. Но мы не пили и не собирались, мы не он - поминать водкой, когда нам маме Морфий колоть, и не до поминок. Я считаю, что это падали комья мерзлой земли. Но сколько раз стояли у таких могил, никогда такого не было. Что это было - неизвестно. Кстати, в этом году мы с сестрой были на могиле родителей и у бабушки, та могила провалилась сильно, может, покойник сбежал?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:12 by МегераПросмотров: 2 085Комментарии: 18
+31

Ключевые слова: Могила кладбище стук авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:28
+2
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Комментариев: 5 515
Ммм, не знаю, неужели стук может быть слышен?'имеется ввиду, если живьём схоронили
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 13:28
+1
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Комментариев: 429
Капец!
Я бы тоже дернула от туда scream

Да нет, покойник не сбежал. Просто похоронили не добросовестно.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 13:31
+6
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 327
Конечно, что-то стучало, не могло же вам обеим послышаться одно и то же.
Возможно, стучали где-то в другом месте кладбища, ну там ремонт скамейки какой делали. А вследствие акустики этот стук переместился. Или эхо так сработало.
Еще вариант--могилка оседала и комья земли с мелкими камешками стучали о гроб.
В любом случае страшно такое на кладбище услышать, плюс за историю.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#4 написал: Tremolante
Вчера, 14:29
+2
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Публикаций: 18
Комментариев: 166
И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли (М.Цветаева)

Брр... grin
Зарегистрирован: 2.08.2013
#5 написал: MissKat
Вчера, 20:40
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
Может это могила и проваливалась , издавая звуки похожие на стук.
Зарегистрирован: 12.02.2018
#6 написал: LudaM
Вчера, 22:55
+2
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Репутация: (80|0)
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Комментариев: 747
Хорошо, что вдвоем были. Одна бы могла и не вернуться. И неважно, что там на самом деле было
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 23:03
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 447
Недавно слушала рассказ про похороненного заживо, поэтому на ум пришел именно этот вариант. Но так как всем умершим делают вскрытие, за некоторым исключением, а также то что прошел месяц, это вряд ли.
Соглашусь с теми, кто предложил вариант про оседание могилы.
Очень неприятно, кстати ,когда идешь летом по кладбищу а из новых могил идет трупный запах. А вам +
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#8 написал: abrashechka
Вчера, 23:23
+5
Группа: Посетители
Репутация: (424|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 350
Может быть "криминальная" тема - кого-то живьем "подхоронили" в свежей могиле . Такие случаи , кажется, описывались недавно по делу банды черных риелтеров в Москве. Возможно стоило и в милицию звонить, хотя они могут быть "в теме" и поднять вас на смех. Истории верю и ставлю плюс.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#9 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 04:28
+4
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 348
Вот уж эти кладбища! Я вообще противник этих захоронений! Тем более живу в приморье и у нас тут потоп на потопе! Ну почему мы не кремируем усопших??? Сколько проблем бы ушло! Не нужно было бы переживать при переезде что могилки родных неухоженными останутся, опять же- не нужен памятник и тд тп. И экология бы от миллионов разлагающихся трупов не страдала. Подземные воды и просто при потопе не шло бы всё это в реки и скважины. А то одни кладбища вокруг.
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#10 написал: neststalin
Сегодня, 08:13
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 128
нужно в полицию было обратиться
Зарегистрирован: 18.06.2018
#11 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 08:16
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 429
Цитата: abrashechka
Может быть "криминальная" тема - кого-то живьем "подхоронили" в свежей могиле . Такие случаи , кажется, описывались недавно по делу банды черных риелтеров в Москве. Возможно стоило и в милицию звонить, хотя они могут быть "в теме" и поднять вас на смех. Истории верю и ставлю плюс.

Разве все эти чёрные риэлтора не в прошлом? Я думала они промышляли в 90-х. Сейчас людей не так просто обмануть.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#12 написал: kas11
Сегодня, 12:34
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 347
Из под земли вряд ли стук был бы слышен...
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#13 написал: abrashechka
Сегодня, 13:50
+2
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Репутация: (424|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 350
Цитата: Мать_Драконов
Цитата: abrashechka
Может быть "криминальная" тема - кого-то живьем "подхоронили" в свежей могиле . Такие случаи , кажется, описывались недавно по делу банды черных риелтеров в Москве. Возможно стоило и в милицию звонить, хотя они могут быть "в теме" и поднять вас на смех. Истории верю и ставлю плюс.

Разве все эти чёрные риэлтора не в прошлом? Я думала они промышляли в 90-х. Сейчас людей не так просто обмануть.

К сожалению - они есть.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#14 написал: Толстый Анчутка
Сегодня, 18:52
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
Плюсую рассказ и комментарии Abrashechkи. Комментарии взрослого человека. Может быть автор был чьим-то последним шансом. Шансом, который сбежал. Всегда вспоминаю похороненного Гоголя. И всегда ставлю стараюсь ставить себя на место не только другой стороны но и третьих лиц. Мммдя...
Хотя я дважды в жизни когда были страшноватые непонятнки и волосы на руках (и походу много еще где ))) до цыпок дыбом вставали - убегал с вытаращенными глазами )
Рассуждать здесь мы, как правило, герои )
Зарегистрирован: 17.11.2019
#15 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:52
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Комментариев: 937
Могила не растаявшая была. Даже если там кого то подселили, кислорода хватило бы лишь на полчаса.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#16 написал: Толстый Анчутка
Сегодня, 20:09
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Комментариев: 6
Цитата: ПИК НИК
Могила не растаявшая была. Даже если там кого то подселили, кислорода хватило бы лишь на полчаса.


А если балон с кислородом положили чтоб поиздеваться? Если живьем закапывают, полчаса на мучения тому кто закапывает может показаться маловато. В этом как раз цимус
Зарегистрирован: 17.11.2019
#17 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:13
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Комментариев: 937
Цитата: Толстый Анчутка
Цитата: ПИК НИК
Могила не растаявшая была. Даже если там кого то подселили, кислорода хватило бы лишь на полчаса.


А если балон с кислородом положили чтоб поиздеваться? Если живьем закапывают, полчаса на мучения тому кто закапывает может показаться маловато. В этом как раз цимус


Я об этом не подумал. sad
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#18 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:20
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Публикаций: 87
Комментариев: 5 515
Цитата: Толстый Анчутка
балон с кислородом положили чтоб поиздеваться?

ваши познания пугают, Павел
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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