Пещера Шове - забытые сны человечества

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:28 by

Все они уже имели большой опыт исследования пещер, в том числе и содержащих следы доисторического человека. Полузасыпанный вход в тогда еще безымянную пещеру им уже был известен, но пещера еще не была обследована. Когда Эльет, протиснувшись через узкое отверстие, увидела большую полость, уходящую вдаль, она поняла, что нужно возвращаться к машине за лестницей. Был уже вечер, они даже засомневались, не отложить ли им дальнейшее обследование, но все же вернулись за лестницей и спустились в широкий проход.Исследователи наткнулись на пещерную галерею, где луч фонарика выхватил из мрака охристое пятно на стене. Оно оказалось «портретом» мамонта. Ни одна другая пещера богатого на «росписи» юго-востока Франции не сравнится с вновь обнаруженной, названной именем Шове, ни по размерам, ни по сохранности и мастерству исполнения рисунков, а возраст некоторых из них достигает 30–33 тысяч лет.Открытие пещеры Шове 18 декабря 1994 года стало сенсацией, которая мало того что отодвинула возникновение первобытных рисунков на 5 тысяч лет назад, так ещё и опрокинула сложившуюся к тому времени концепцию эволюции палеолитического искусства, основанную, в частности, на классификации французского учёного Анри Леруа-Гурана. По его теории (как и по мнению большинства других специалистов) развитие искусства шло от примитивных форм к более сложным, и тогда самые ранние рисунки из Шове должны были бы вообще относиться к дофигуративной стадии (точки, пятна, полосы, извилистые линии, прочие каракули). Однако, исследователи живописи Шове оказались лицом к лицу с тем фактом, что древнейшие изображения чуть ли не самые совершенные по своему исполнению из известных нам палеолитических (палеолитических - это как минимум: неизвестно, что бы сказал Пикассо, восхищавшийся альтамирскими быками, доведись ему увидеть львов и медведей Шове!). По-видимому, искусство не очень дружит с эволюционной теорией: избегая всякой стадиальности, оно каким-то необъяснимым образом возникает сразу, из ничего, в высокохудожественных формах. Вот что по этому поводу пишет крупнейший специалист в области палеолитического искусства Абрамова З. А.: "Палеолитическое искусство возникает как яркая вспышка пламени в глубине веков. Необычайно быстро развившись от первых робких шагов к полихромным фрескам, искусство это так же резко исчезло. Оно не находит себе непосредственного продолжения в последующие эпохи… Остается загадкой, как палеолитические мастера достигли столь высокого совершенства и какими были те пути, по которым в гениальное творчество Пикассо проникли отголоски искусства ледникового периода" Рисунок чёрных носорогов из Шове считается самым древним в мире (32410 ± 720 лет назад; в Cети попадается информация о некой "новой" датировке, дающей живописи Шове от 33 до 38 тыс.лет, но без заслуживащих доверия ссылок). Надо ещё сказать, что в начале нынешнего года в системе пещер Нерха на юге Испании были найдены 6 загадочных рисунков, предположительно изображающих тюленей и (тоже предположительно) оставленных неандертальцами (!). Около рисунков обнаружены фрагменты древесного угля, радиоуглеродное датирование которого дало возраст между 43 500 и 42 300 годами. Правда, пока официального научного подтверждения датировке рисунков из Нерхи нет.На данный момент, это древнейший образец творчества человека, начало искусства, не обремененное историей. Обычно в искусстве палеолита преобладают рисунки животных, на которых люди охотились – лошадей, коров, оленей и так далее. Стены же Шове покрыты изображениями хищников – пещерных львов, пантер, сов и гиен. Есть рисунки, изображающие носорога, тарпанов и ряд других животных ледникового периода.Кроме того, ни в одной другой пещере нет такого количества изображений шерстистого носорога, животного, по «габаритам» и силе не уступавшего мамонту. По размерам и силе шерстистый носорог почти не уступал мамонту, вес его достигал 3 т, длина тела — 3,5 м, размеры переднего рога — 130 см. Вымер носорог в конце плейстоцена, раньше мамонта и пещерного медведя. В отличие от мамонтов, носороги не были стадными животными. Вероятно, потому, что это мощное животное хотя и было травоядным, имело такой же злобный нрав, как их современные родственники. Об этом свидетельствуют и сцены яростных "наскальных" схваток носорогов из Шове.Пещера находится на юге Франции, в обрывистом берегу каньона реки Ардеж, притока Роны, в очень живописном месте, в окрестностях Понт д’Арк («Арочного моста»). Этот природный мост образован в скале огромной промоиной высотой до 60 метров. Сама пещера "законсервирована". Вход в неё открыт исключительно для ограниченного круга ученых. Да и тем позволено в нее входить лишь дважды в год, весной и осенью, и работать там всего пару недель по несколько часов в день. В отличие от Альтамиры и Ласко, Шове пока не "клонировали", так что обывателям вроде нас с вами остаётся любоваться репродукциями, чем непременно и займёмся, но чуть позже."За пятнадцать с лишним лет, прошедших после открытия, людей, побывавших на вершине Эвереста, было гораздо больше, чем тех, кто видел эти рисунки", - пишет Адам Смит в рецензии на документальный фильм Вернера Херцога о Шове. Не проверял, но звучит хорошо. Так вот, известному немецкому кинорежиссёру каким-то чудом удалось получить разрешение на съёмки. Фильм "Пещера забытых снов" был снят в 3D и показан на Берлинском кинофестивале в 2011 году, что, надо полагать, привлекло внимание широкой общественности к Шове. Негоже и нам отставать от общественности. Исследователи сходятся на том, что пещеры, содержащие рисунки в таком количестве, явно были предназначены не для жилья и не представляли из себя доисторические картинные галереи, а являлись святилищами, местами проведения обрядов, в частности, инициации юношей, вступающих во взрослую жизнь (об этом свидетельствуют, например, сохранившиеся детские следы). В четырех «залах» Шове вместе с соединяющими проходами общей протяженностью около 500 метров обнаружено более трёхсот прекрасно сохранившихся рисунков с изображением различных животных, в том числе масштабные многофигурные композиции.Росписи ответили и на вопрос — тигры или львы обитали в доисторической Европе? Оказалось —вторые. Древние рисунки пещерных львов показывают их всегда без гривы, что позволяет предположить, что в отличие от африканских или индийских сородичей у них её или не было, или она была не такой внушительной. Часто эти изображение показывает характерную для львов кисточку на хвосте. Раскраска шерсти, по-видимому, была одноцветной.В искусстве палеолита большей частью фигурируют рисунки животных из "меню" первобытных людей – быков, лошадей, оленей (хотя и это не совсем точно: известно, например, что для обитателей Ласко основным "кормовым" животным был северный олень, в то время как на стенах пещеры он встречается в единичных экземплярах). В общем, так или иначе, преобладают промысловые копытные. Шове в этом смысле уникальна обилием изображений хищников – пещерных львов и медведей, а также носорогов. На последних имеет смысл остановиться подробнее. Такого количества носорогов, как в Шове, больше не найдено ни в одной пещере.Примечательно, что первыми "художниками", оставившими свой след на стенах некоторых палеолитических пещер, в том числе Шове, стали… медведи: местами гравировки и росписи нанесены прямо поверх следов могучих когтей, так называемых гриффад.В позднем плейстоцене могли сосуществовать по крайней мере два вида медведей: бурые благополучно дожили до наших дней, а их родственники — пещерные медведи (большой и малый) вымерли, так и не сумев адаптироваться к сырому сумраку пещер. Большой пещерный медведь был не просто велик — он был огромен. Вес его достигал 800-900 кг, диаметр найденных черепов составляет около полуметра. Из схватки с таким зверем в глубинах пещеры человек, вероятнее всего, не мог бы выйти победителем, но некоторые специалисты-зоологи склонны предполагать, что, несмотря на устрашающие размеры, это животное было медлительным, не агрессивным и не представляло реальной опасности.Старейший российский палеозоолог профессор Н.К. Верещагин полагает, что "у охотников каменного века пещерные медведи были своего рода мясным скотом, не требующим забот на выпас и прокорм". Облик пещерного медведя передан в Шове как нигде отчетливо. Похоже, он играл особую роль в жизни первобытных сообществ: зверя изображали на скалах и гальке, его фигурки лепили из глины, зубы использовали в качестве подвесок, шкура, вероятно, служила постелью, череп сохранялся в ритуальных целях. Так, в Шове обнаружен подобный череп, покоящийся на скальном основании, что скорее всего свидетельствует о существовании медвежьего культа.Шерстистый носорог вымер немного раньше мамонта (по разным источникам от 15-20 до 10 тыс л. н.), и, по крайней мере, в рисунках мадленского периода (15-10 тыс. л. до н. э.) он почти не встречается. В Шове же мы вообще видим двурогого носорога с более крупными рогами, без всяких следов шерсти. Возможно, это носорог Мерка, живший на юге Европы, но гораздо более редкий, чем его шерстистый сородич. Длина его переднего рога могла составлять до 1,30 м. Словом, чудище было то ещё.Изображений людей практически нет. Встречаются только химероподобные фигуры – например, человек с головой зубра. В пещере Шове не было обнаружено следов обитания людей, но кое-где на полу сохранились отпечатки ступней первобытных посетителей пещеры. По мнению исследователей, пещера была местом проведения магических ритуалов.Прежде исследователи считали, что в становлении первобытной живописи можно выделить несколько этапов. Поначалу рисунки были очень примитивными. Умение пришло позднее, с опытом. Должна была пройти не одна тысяча лет, чтобы рисунки на стенах пещер достигли своего совершенства.Находка Шове разбила вдребезги эту теорию. Французский археолог Жан Клотт, тщательно исследовав Шове, заявил, что наши предки наверняка научились рисовать еще до переселения в Европу. А прибыли они сюда около 35 000 лет назад. Самые древние изображения из пещеры Шове представляют собой весьма совершенные произведения живописи, в которых можно увидеть и перспективу, и светотень, и разные ракурсы и т. д.Интересно, что художники пещеры Шове использовали методы, неприменимые нигде более. Перед нанесением рисунка стены выскабливали и разравнивали. Древние художники, сначала процарапав контуры животного, красками придавали им необходимый объем. "Люди, которые нарисовали это, были великими художниками", - подтверждает специалист по наскальной живописи французский ученый Жан Клотт.Подробное исследование пещеры займет не один десяток лет. Однако уже сейчас ясно, что её общая протяженность более 500 м на одном уровне, высота потолков от 15 до 30 м. Четыре последовательных «зала» и многочисленные боковые ответвления. В двух первых залах изображения сделаны красной охрой . В третьем – гравировки и черные фигуры. В пещере много костей древних животных, а в одном из залов – следы культурного слоя. Обнаружено около 300 изображений. Живопись прекрасно сохранилась.Есть предположение, что такие изображения с множественными контурами, наслаивающимися друг на друга, являются своего рода первобытной анимацией. Когда в погружённой во мрак пещере вдоль рисунка быстро водили факелом, носорог "оживал", и можно себе представить, какое воздействие это оказывало на пещерных "зрителей" - "Прибытие поезда" братьев Люмьер отдыхает. Имеются и другие соображения на этот счёт. Например, что таким образом изображается в перспективе группа животных. Тем не менее, тот же Херцог в своём фильме придерживается "нашей" версии, а уж ему-то в вопросах "движущихся картинок" можно верить.Сейчас пещера Шове закрыта для общественного доступа, поскольку любое заметное изменение влажности воздуха может привести к повреждению настенной живописи. Право доступа, лишь на несколько часов и с соблюдением ограничений, могут получить лишь немногие археологи. Пещера была отрезана от внешнего мира со времён ледникового периода из-за падения скалы перед её входом.Рисунки пещеры Шове поражают знанием законов перспективы (перекрывающие друг друга рисунки мамонтов) и умением класть тени - до сих пор считалось, что эта техника была открыта на несколько тысячелетий позже. И за целую вечность до того как идея осенила Сера, первобытные художники открыли пуантилизм: изображение одного животного, похоже, бизона, целиком состоит из красных точек. Но удивительнее всего то, что, как уже говорилось, художники отдают предпочтение носорогам, львам, пещерным медведям и мамонтам. Обычно моделями наскальной живописи служили те животные, на которых охотились. "Из всего бестиария той эпохи художники выбирают самых хищных, самых опасных зверей", - говорит археолог Маргарет Конки из университета Беркли в Калифорнии. Изображая животных, которые явно не значились в меню кухни палеолита, но символизировали опасность, силу, власть, художники, как считает Клотт, "познавали их сущность". Археологи обратили внимание на то, как именно изображения включены в пространство стены. В одном из залов красной охрой изображен пещерный медведь без нижней части туловища, так что кажется, говорит Клотт, "будто он выходит из стены". В том же зале археологи обнаружили также изображения двух каменных козлов. Рогами одному из них служат природные расщелины в стене, которые художник расширил.Наскальная живопись явно играла значительную роль в духовной жизни доисторических людей. Подтверждением этому могут служить два больших треугольника (символы женского начала и плодородия?) и изображение существа с человеческими ногами, но с головой и туловищем бизона. Вероятно, люди каменного века надеялись таким образом присвоить себе хотя бы частично силу животных. Пещерный медведь, судя по всему, занимал особое положение. 55 медвежьих черепов, один из которых лежит на поваленном валуне, как на алтаре, наводят на мысль о культе этого зверя. Что объясняет также выбор пещеры Шове художниками - десятки рытвин в полу указывают на то, что это было место зимней спячки гигантских медведей. Древние люди снова и снова приходили поглядеть на наскальную живопись. На 10-метровом "лошадином панно" видны следы копоти, оставленные факелами, которые были укреплены в стене после того, как ее покрыли росписью. Эти следы, по словам Конки, находятся поверх слоя минерализованных отложений, покрывающих изображения. Если живопись - это первый шаг на пути к духовности, то способность ценить ее - несомненно, второй.О пещере Шове опубликовано, по крайней мере, 6 книг и десятки научных статей, не считая сенсационных материалов в широкой прессе, изданы и переведены на основные европейские языки четыре больших альбома прекрасных цветных иллюстраций с сопровождающим текстом. В российский прокат 15 декабря выходит документальный фильм «Пещера забытых снов 3D». Режиссер картины – немец Вернер Херцог.Картину «Пещера забытых снов» (Cave of Forgotten Dreams) оценили на 61-м Берлинском кинофестивале. На фильм сходили более миллиона человек. Это самый кассовый документальный фильм по итогам 2011 года. Согласно новым данным, возраст угля, которым нарисованы рисунки на стене пещеры Шове – 36000 лет, а не 31000, как считалось раньше. Уточненные методы радиоуглеродного датирования показывают, что заселение современным человеком (Homo sapiens) Центральной и Западной Европы началось на 3 тысячи лет раньше, чем считалось, и происходило быстрее. Время совместного проживания сапиенсов и неандертальцев в большинстве районов Европы сократилось с примерно 10 до 6 и менее тысяч лет. Окончательное исчезновение европейских неандертальцев, возможно, также произошло на несколько тысячелетий раньше. Известный британский археолог Пол Мелларс (Paul Mellars) опубликовал обзор последних достижений в развитии метода радиоуглеродного датирования, которые привели к существенным изменениям наших представлений о хронологии событий, происходивших более 25 тыс. лет назад. Точность радиоуглеродного датирования в последние годы резко возросла благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, появились методы высококачественной очистки органических веществ, в первую очередь коллагена, выделяемого из древних костей, от всех посторонних примесей. Когда речь идет об очень древних образцах, даже ничтожная примесь постороннего углерода может привести к серьезным искажениям. Например, если в образце возрастом 40 000 лет окажется всего-навсего 1%современного углерода, это приведет к уменьшению «радиоуглеродного возраста» на целых 7 000 лет. Как выяснилось, в большинстве древних археологических находок присутствуют такие примеси, поэтому их возраст систематически занижался. Второй источник ошибок, который наконец удалось устранить, связан с тем, что содержание радиоактивного изотопа 14С в атмосфере (а следовательно, и в органическом веществе, образовавшемся в различные эпохи) не является постоянным. Кости людей и животных, живших в периоды повышенного содержания 14С в атмосфере, изначально содержали больше этого изотопа, чем предполагалось, и поэтому их возраст опять-таки занижался. В последние годы удалось провести ряд чрезвычайно точных измерений, позволивших реконструировать колебания 14С в атмосфере в течение последних 50 тысячелетий. Для этого были использованы уникальные морские отложения в некоторых районах Мирового океана, где осадки накапливались очень быстро, гренландские льды, пещерные сталагмиты, коралловые рифы и т. д. Во всех этих случаях можно было для каждого слоя сопоставить радиоуглеродные даты с другими, полученными на основе соотношения изотопов кислорода 18О/16О или урана и тория. В результате были разработаны поправочные шкалы и таблицы, позволившие резко повысить точность радиоуглеродного датирования образцов старше 25 тысяч лет. О чем же рассказали уточненные даты? Ранее считалось, что люди современного типа (Homo sapiens) появились в Юго-Восточной Европе примерно 45 000 лет назад. Отсюда они постепенно расселялись в западном и северо-западном направлении. Заселение Центральной и Западной Европы продолжалось, согласно «неисправленным» радиоуглеродным датировкам, примерно 7 тыс. лет (43–36 тыс. лет назад); средняя скорость продвижения – 300 метров в год. Уточненные датировки показывают, что заселение происходило быстрее и началось раньше (46–41 тыс. лет назад; скорость продвижения до 400 метров в год). Примерно с такой же скоростью позже распространялась в Европе земледельческая культура (10–6 тыс. лет назад), тоже пришедшая с Ближнего Востока. Любопытно, что обе волны расселения шли двумя параллельными путями: первый — вдоль Средиземноморского побережья от Израиля до Испании, второй — по долине Дуная, с Балкан — в Южную Германию и далее до Западной Франции.Кроме того, выяснилось, что период совместного проживания современных людей и неандертальцев в большинстве районов Европы был существенно короче, чем считалось (не 10 000 лет, а лишь около 6 000), а в некоторых районах, например на западе Франции, и того меньше — всего 1–2 тыс. лет.По уточненным датировкам, некоторые ярчайшие образцы пещерной живописи оказались намного древнее, чем считалось; начало эпохи Ориньяк, ознаменованное появлением разнообразных сложных изделий из кости и рога, тоже сдвинулось в глубь времен (41 000 тыс. лет назад по новым представлениям). Пол Мелларс полагает, что нуждаются в пересмотре и опубликованные ранее датировки самых поздних неандертальских стоянок (в Испании и Хорватии; обе стоянки, согласно «не уточненному» радиоуглеродному датированию, имеют возраст 31–28 тыс. лет). В действительности эти находки, скорее всего, на несколько тысячелетий старше. Все это показывает, что коренное неандертальское население Европы пало под натиском ближневосточных пришельцев значительно быстрее, чем считалось. Превосходство сапиенсов — технологическое или социальное — было слишком велико, и ни физическая сила неандертальцев, ни их выносливость, ни приспособленность к холодному климату не могли спасти обреченную расу.Следующее панно с лошадьми - наверное, самое известное и широко разошедшееся в народе из изображений Шове:В течение плиоцена и в особенности в плейстоцене древние охотники оказывали существенное давление на природу. Представление о том, что вымирание мамонта, шерстистого носорога, пещерного медведя, пещерного льва связано с потеплением и концом ледникового периода, впервые было подвергнуто сомнению украинским палеонтологом И.Г. Пидопличко, высказавшим казавшуюся тогда крамольной гипотезу о том, что в вымирании мамонта был повинен человек. Позднейшие открытия подтвердили справедливость этих предположений.Развитие методов радиокарбонового анализа показало, что последние мамонты (Elephas primigenius) жили в самом конце ледникового периода, а кое-где дожили до начала голоцена. На Пржедмостской стоянке палеолитического человека (Чехословакия) были найдены остатки тысячи мамонтов. Известны массовые находки костей мамонтов (более 2 тыс. особей) на стоянке Волчья Грива под Новосибирском, имеющие возраст 12 тыс. лет. Последние мамонты в Сибири жили всего 8-9 тыс. лет назад. Уничтожение мамонта как вида несомненно результат деятельности древних охотников.Искусство верхнепалеолитических анималистов служит наряду с палеонтологическими и археозоологическими находками важным источником информации о том, на каких животных охотились наши предки. До недавнего времени древнейшими и наиболее полными считались позднепалеолитические рисунки из пещер Ласко во Франции (17 тыс. лет) и Альтамира в Испании (15 тыс. лет), но позже была открыта пещеры Шове, которая дает нам новый спектр изображений фауны млекопитающих того времени. Наряду с относительно редкими рисунками мамонта (среди них изображение мамонтенка, поразительно напоминающее обнаруженного в вечной мерзлоте Магаданской области мамонтенка Диму) или альпийского козерога (Capra ibex) там есть множество изображений двурогих носорогов, пещерных медведей (Ursus spelaeus), пещерных львов (Panthera spelaea), тарпанов (Equus gmelini). Изображения носорогов в пещере Шове порождают немало вопросов. Это, несомненно, не шерстистый носорог - рисунки изображают двурогого носорога с более крупными рогами, без следов шерстного покрова, с ярко выраженной кожной складкой, характерной из ныне живущих видов для однорогого индийского носорога (Rhinocerus indicus). Быть может, это носорог Мерка (Dicerorhinus kirchbergensis), который дожил на юге Европы до конца позднего плейстоцена? Однако если от шерстистого носорога, бывшего объектом охоты в палеолите и исчезнувшего к началу неолита, сохранились довольно многочисленные остатки кожи с волосяным покровом, роговые наросты на черепе (во Львове хранится даже единственное в мире чучело этого вида), то от носорога Мерка до нас дошли лишь костные останки, а кератиновые "рога" не сохранились. Таким образом, открытие в пещере Шове ставит перед нами вопрос: какой вид носорогов был известен ее обитателям? Почему носороги из пещеры Шове изображены стадами? Весьма вероятно, что в исчезновении носорога Мерка также повинны охотники палеолита. Искусство палеолита не знает понятий добра и зла. И мирно пасущийся носорог, и засевшие в засаде львы — части единой природы, от которой не отделяет себя и сам художник. Конечно, в голову кроманьонца не залезть и «за жизнь» при встрече не поговорить, но мне близко и, по крайней мере, понятно такое представление, что искусство на заре человечества ещё никак не противостоит природе, человек находится в гармонии с окружающим миром. Каждая вещь, каждый камень или дерево, не говоря о животных, рассматриваются им как несущие смыслы, как если бы весь мир был огромным живым музеем. При этом рефлексии ещё нет, и вопросы бытия не ставятся. Вот такое до-культурное, райское состояние. Почувствовать его в полной мере (как и вернуться в рай) мы уже, разумеется, не сможем, но вдруг удастся хотя бы прикоснуться, общаясь через десятки тысячелетий с авторами этих удивительных творений.Автор - aolti.

Ключевые слова: История наскальные рисунки наследие древних неандертальцы Пещера Шове

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