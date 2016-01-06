Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 54 Комментарии: 10 +4 Сегодня, 16:58 by

Белиз — небольшая страна в Центральной Америке, в которой есть огромное количество достопримечательностей, и не последнее место в этом списке занимает так называемая пещера Хрустальной девушки (или девы). Происхождение этого названия таково. Дело в том, что в пещере были обнаружены человеческие скелеты, один из которых принадлежал молоденькой девушке. За много веков они покрылись слоями природных веществ, и когда первооткрыватели вошли в эту пещеру, скелет девушки переливался под лучами факелов, которые держали люди. Пещера Актун-Туничиль-Мукналь переводится как «пещера каменной гробницы» и относится к необычным культурным достопримечательностям Белиза.Ученые полагают, что для майя пещера символизировала вход в ад, владыки которого давали людям неприятности и болезни. Скорее всего эта девушка была принесена в жертву, чтобы задобрить Бога смерти. Неподалеку от нее было найдено еще много человеческих костей и керамических сосудов. Керамика дает больше вопросов, чем ответов. Дело в том, что все предметы имеют высверленные отверстия, непонятно кем и зачем сделанные.Туристов привлекает это место, хотя попасть туда не так просто. Сначала нужно довольно долго подниматься по горной тропе через джунгли, затем преодолеть водную преграду: реку с ледяной водой и затопленный вход в пещеру. Удивительно, но в самой пещере всегда очень сухо. После этого предстоит надеть каску с фонариком и проделать длинный путь по пещерным коридорам, который может занять около двух часов. Общая протяженность пещеры около 5 км.Открывающиеся картины завораживают и облегчают дорогу: сверкают в лучах света великолепные закристаллизованные сталактиты! И вот желанная цель близка. Интересно, что туристам запрещается входить в пещеру в обуви, да и босиком нельзя (чтобы не заляпать потом). На ногах должны быть сухие носки.Сама пещера состоит из нескольких «комнат», в ближайшей, названной Собором, майя проводили обряды жертвоприношений. Именно здесь, помимо Хрустальной девушки, были найдены 14 человеческих скелетов, следы костров и осколки керамической посуды.Скелет Хрустальной девушки очень хорошо сохранился. Другие останки находятся в плачевном состоянии, но девушка… Создается впечатление, как-будто природа, пожалев невинно загубленную душу, одела ее в сверкающие каменные одежды и защитила от разрушения. А риск разрушения все же есть. Может сработать так называемый человеческий фактор. Однажды один турист уронил видеокамеру прямо на какие-то артефакты, которые от удара разрушились. После этого организаторы экскурсий запретили брать в пещеру любые тяжелые вещи.Автор - tourpedia.ru.

Ключевые слова: Центральная Америка страна Белиз пещера Хрустальной девушки

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