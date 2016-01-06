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Страшно интересно

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы


Белиз — небольшая страна в Центральной Америке, в которой есть огромное количество достопримечательностей, и не последнее место в этом списке занимает так называемая пещера Хрустальной девушки (или девы). Происхождение этого названия таково. Дело в том, что в пещере были обнаружены человеческие скелеты, один из которых принадлежал молоденькой девушке. За много веков они покрылись слоями природных веществ, и когда первооткрыватели вошли в эту пещеру, скелет девушки переливался под лучами факелов, которые держали люди. Пещера Актун-Туничиль-Мукналь переводится как «пещера каменной гробницы» и относится к необычным культурным достопримечательностям Белиза.

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы


Ученые полагают, что для майя пещера символизировала вход в ад, владыки которого давали людям неприятности и болезни. Скорее всего эта девушка была принесена в жертву, чтобы задобрить Бога смерти. Неподалеку от нее было найдено еще много человеческих костей и керамических сосудов. Керамика дает больше вопросов, чем ответов. Дело в том, что все предметы имеют высверленные отверстия, непонятно кем и зачем сделанные.

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы


Туристов привлекает это место, хотя попасть туда не так просто. Сначала нужно довольно долго подниматься по горной тропе через джунгли, затем преодолеть водную преграду: реку с ледяной водой и затопленный вход в пещеру. Удивительно, но в самой пещере всегда очень сухо. После этого предстоит надеть каску с фонариком и проделать длинный путь по пещерным коридорам, который может занять около двух часов. Общая протяженность пещеры около 5 км.

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы


Открывающиеся картины завораживают и облегчают дорогу: сверкают в лучах света великолепные закристаллизованные сталактиты! И вот желанная цель близка. Интересно, что туристам запрещается входить в пещеру в обуви, да и босиком нельзя (чтобы не заляпать потом). На ногах должны быть сухие носки.

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы


Сама пещера состоит из нескольких «комнат», в ближайшей, названной Собором, майя проводили обряды жертвоприношений. Именно здесь, помимо Хрустальной девушки, были найдены 14 человеческих скелетов, следы костров и осколки керамической посуды.

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы


Скелет Хрустальной девушки очень хорошо сохранился. Другие останки находятся в плачевном состоянии, но девушка… Создается впечатление, как-будто природа, пожалев невинно загубленную душу, одела ее в сверкающие каменные одежды и защитила от разрушения. А риск разрушения все же есть. Может сработать так называемый человеческий фактор. Однажды один турист уронил видеокамеру прямо на какие-то артефакты, которые от удара разрушились. После этого организаторы экскурсий запретили брать в пещеру любые тяжелые вещи.

Хрустальная девушка из пещеры каменной гробницы


Автор - tourpedia.ru.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 10
+4

Ключевые слова: Центральная Америка страна Белиз пещера Хрустальной девушки

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 837
Какая красивая пещера! Очень интересная публикация. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:05
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2548|-1)
Публикаций: 1 517
Комментариев: 9 480
Цитата: Ksenya078
Какая красивая пещера! Очень интересная публикация. Спасибо,+++.

Да пожалуйста.) Только плюса на истории не видно, снова демоны слизали наверно.))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#3 написал: Летяга
Сегодня, 19:13
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 714
Комментариев: 8 266
Цитата: Сделано_в_СССР
демоны слизали

Надо Тилю заказать рисунок с демоном-лизуном-плюсов))
Свой + оставила stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:18
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2548|-1)
Публикаций: 1 517
Комментариев: 9 480
Цитата: Летяга
Надо Тилю заказать рисунок с демоном-лизуном-плюсов))

smeh я думаю, получится замечательный коллаж))))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:18
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1518|-1)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 522
Цитата: Летяга
Надо Тилю заказать рисунок с демоном-лизуном-плюсов))

У него там очередь, а то и бы чего заказала)))

Почему-то я представила весь этот путь до пещеры и внутри. Самочувствие ещё больше ухудшилось grinning .
Жалко девушку…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:26
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2548|-1)
Публикаций: 1 517
Комментариев: 9 480
Цитата: зелёное яблочко
Почему-то я представила весь этот путь до пещеры и внутри. Самочувствие ещё больше ухудшилось .

Надо было, как того требует этикет таких экскурсий, идти в носочках в этой пещере. Самочувствие было бы потрясающее от непосредственного соприкосновения к таинству предков майя.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:34
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1518|-1)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 522
Цитата: Сделано_в_СССР
Надо было, как того требует этикет таких экскурсий, идти в носочках в этой пещере. Самочувствие было бы потрясающее от непосредственного соприкосновения к таинству предков майя.

Мне надо чтобы помогло, раз и навсегда. Готова на подвиги ради ,*вынула саблю из ножен*))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: conjure one
Сегодня, 19:35
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6077|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 2 444
Однажды один турист уронил видеокамеру прямо на какие-то артефакты, которые от удара разрушились


Вот шляпа криворукая.

Занимательная публикация. Жестокие времена были, когда человеческие жертвоприношения поставлены на поток. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:01
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2548|-1)
Публикаций: 1 517
Комментариев: 9 480
Цитата: зелёное яблочко
Готова на подвиги ради ,*вынула саблю из ножен*))

Сомневаюсь, что в этой пещере создавался и обретал значимое действие, дух племени Амазонок.))) Красота жертвенника несомненно привлекает внимание, но скорее всего энергия преобладает зловещая, жертвенная.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 20:42
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2061|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 139
Цитата: Летяга
Надо Тилю заказать рисунок с демоном-лизуном-плюсов))

laughing точно, там долго стараться даже не нужно - в общих зловредных чертах набросать. Очень радует то, что вовремя спохватились и не дали вездесущим туристам все загадить, даже носки сухие нужно надеть, супер) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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