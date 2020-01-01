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Страшно интересно

Секреты фараона

Секреты фараона

Оказывается, любимый мальчик-король Египта не был таким уж золотым. Новые исследования показали, что фараон Тутанхамон был на самом деле слабым подростком с волчьей пастью и косолапостью.

«Он был больным ребенком», — говорит египтолог Эмили Титер. Основываясь на анализах ДНК и томографии, ученые сделали вывод, что у Тута было генетическое заболевание кости и малярия, что в сочетании со сложным переломом ноги и могло стать причиной его кончины в возрасте 19 лет приблизительно 3000 лет назад.

Король и его семья, несмотря на статус и богатство, были такими же простыми смертными подверженными заболеваниям, как и обычные крестьяне – на телах членов королевской семьи, найденных в гробницах, были обнаружены многочисленные следы малярии. Более того, традиция кровных браков сильно ухудшала состояние здоровья фараонов.

Новые исследования доказали, что отцом Тутанхамона был фараон Эхнатон, а матерью – родная сестра его отца, то есть его тетка. В Египте это не считалось инцестом. Фараоны приравнивались к богам, а потому «примешивать» чужую кровь к своему роду запрещалось. (Внимание! Некоторые фото, представленные в подборке, могут показаться неприятными и пугающими.)

Секреты фараона

Секреты фараона

1. Археолог Говард Картер смахивает пыль с саркофага с мумией фараона Тутанхамона. (Harry Burton)

Секреты фараона

2. Детальное фото гробницы Тутанхамона, правившего Египтом с 1358 по 1350 гг до н.э. (AP Photo)

Секреты фараона

3. Некоторые из сокровищ, найденные в гробнице Тутанхамона в 1923 году. (AP Photo)

Секреты фараона

4. Археологи достают предмет из гробницы фараона Тутанхамона в долине фараонов в Луксоре, Египет, 1923 год. (AP Photo)

Секреты фараона

5. Вход в гробницу Тутанхамона. (AP Photo/Ham Wright)

Секреты фараона

6. Золотой гроб египетского фараона Тутанхамона. (AP Photo)

Секреты фараона

7. Одна из многочисленных находок при раскопках в Каире, в гробнице Тутанхамона. (AP Photo)

Секреты фараона

8. Гробница Тутанхамона. Снимок сделан в 1920-ые годы. (AP Photo)

Секреты фараона

9. Древние артефакты выносят из гробницы фараона во время раскопок в Каире. (AP Photo)

Секреты фараона

10. Головной убор, найденный во время раскопок в Каире в 1920-ых годах. (AP Photo)

Секреты фараона

11. Археологи выносят древние артефакты во время раскопок в Каире. (AP Photo)

Секреты фараона

12. Кинжалы, найденные во время раскопок в Луксоре. (AP Photo)

Секреты фараона

13. Саркофаг в гробнице Тутанхамона. (AP Photo)

Секреты фараона

14. На этом недатированном снимке Говард Картер – археолог, открывший гробницу Тутанхамона – исследует его саркофаг. Знаменитый египетский фараон страдал волчьей пастью и косолапостью, так что он, скорее всего, ходил, опираясь на трость. (AP Photo/File)

Секреты фараона

15. Это ковчег Тутанхамона, где хранились сосуды с его внутренностями. Хранилище украшено блестящими на солнце кобрами и свободностоящими статуями богинь Исиды, Нефтиды, Нейт и Селкит. (AP Photo)

Секреты фараона

16. Статуя молодого фараона Тутанхамона. Снимок сделан в 1927 году. (AP Photo)

Секреты фараона

17. Вход в гробницу Тутанхамона (в центре) лежит перед туристическим центром в египетской Долине Фараонов. Археолог Джон Ромер опасается, что Нил может затопить долину. (AP Photo/Nicolas B. Tatro)

Секреты фараона

18. Маска золотого гроба короля Тут-анах-Амана, правившего Египтом примерно в 1350 г до н.э. в музее Египетких сокровищ в Каире. Маска из чистого золота весит более 10.5 кг. На лбу – олицетворение богинь Северного и Южного Египта. (AP Photo)

Секреты фараона

19. Работники Национальной художественной галереи в Вашингтоне убирают защитные пакеты с золотой маски Тутанхамона 8 сентября 1976 года. Эта маска вместе с 55 другими сокровищами из гробницы Тутанхамона отправились в «турне» по музеям мира. Маска Тутанхамона украшена сердоликом, лазуритом, цветным стеклом и кварцем. (AP Photo/Charles Bennett)

Секреты фараона

20. Барбара Холл из Университета Чикаго и Йел Нилэнд достают сокровища Тутанхамона в Новом Орлеане 6 сентября 1977 года. (AP Photo)

Секреты фараона

21. Один из золотых саркофагов фараона Тутанхамона в музее в Каире. Это третий и самый дальний гроб с мумией, сделанный из толстого золота. На заднем фоне можно увидеть второй золотой гроб. (CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)

Секреты фараона

22. Деревянная фигура Тутанхамона в институте Франклина в Филадельфии. Этот 3000-летний манекен стал частью обширной коллекции из более чем 130 предметов из гробницы Тутанхамона и других гробниц Долины Фараонов, которые были выставлены в институте с 3 февраля по 30 сентября 2007 года. (AP Photo/Jacqueline Larma)

Секреты фараона

23. Саркофаг Тутанхамона помещают обратно в подземную гробницу в Долине Фараонов 4 ноября 2007 года. Мумия 19-летнего фараона, чья жизнь и смерть интересовала людей почти столетие, была помещена в специальный стеклянный ящик с климат-контролем, оставив непокрытыми лишь лицо и ноги. (AP Photo/Ben Curtis)

Секреты фараона

24. Позолоченный и изысканно украшенный гроб Туйи, предположительно прабабушки Тутанхамона, представлен в музее Чикаго в рамках выставки «Тутанхамон и золотой век фараонов». На выставке было представлено более 130 сокровищ из гробниц фараона, известного, как «мальчик-фараон», и других королевских гробниц. (AP Photo/M. Spencer Green)

Секреты фараона

25. Доктор Захи Хавасс (в центре) следит за перемещением мумии фараона Тутанхамона из его каменного саркофага в известной Долине Фараонов в Луксоре, Египет, 4 ноября 2007 года. (AP Photo/Ben Curtis, Pool, File)

Секреты фараона

26. Саркофаг Тутанхамона в его гробнице после того, как археологи достали из него мумию фараона. Мумию защитили от влажности и загрязнений, приносимых постоянным потоком посетителей. 11 ноября 2007 года египетские власти ограничили доступ к гробнице фараона Тутанхамона до 400 человек в день. (CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)

Секреты фараона

27. Ноги фараона Тутанхамона в специальном стеклянном ящике с климат-контролем. Настоящее лицо знаменитого египетского фараона было представлено публике впервые с момента его странной кончины более 3000 лет назад. Мумию фараона переместили из саркофага в гробнице, где его находка в 1922 году стала настоящей сенсацией. (CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)

Секреты фараона

28. На этом снимке канала «Discovery» можно увидеть мумии (начиная с ближней) матери Тутанхамона, бабушки Тутанхамона и отца Тутанхамона, представленные репортерам на пресс-конференции археологом Захи Хавассом в музее Каира 17 февраля 2010 года. Два года анализов ДНК и томографий мумии Тутанхамона и 15 других фараонов помогло установить генеалогическое дерево королевской семьи, доказав, что отцом Тутанхамона был фараон Эхнатон, и матерью – его родная сестра. (AP Photo/Discovery Channel, Shawn Baldwin)

Секреты фараона

29. Гроб с внутренностями фараона. Тутанхамон имел четыре миниатюрных гроба из золота и полудрагоценных камней и цветного стекла. Каждый из них стоял отдельно в нише. На линии древних писаний сверху вниз указывались имена Имсети – одного из сыновей Хоруса, и богинь Исиды, защищавшей органы внутри (в данном случае – печень). Орнамент вокруг имени фараона был переработан и первоначально носил имя родственников Тутанхамона. (AP Photo/Antikenmuseum Basel and Sammlung Ludwig, Andreas F. Voegelin)

Секреты фараона

30. Мумия матери Тутанхамона в стеклянном ящике во время пресс-конференции в египетском музее 17 февраля 2010 года. (AP Photo/Discovery Channel, Shawn Baldwin)

Секреты фараона

31. Гроб для внутренностей Тутанхамона выставленный на пресс-конференции в Лондоне 13 ноября 2007 года. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)

Секреты фараона

32. Один из двух мумифицированных эмбрионов, найденных в гробнице фараона Тутанхамона в 1922 году. Египетские ученые проводили тесты ДНК, чтобы узнать, были ли эти зародыши детьми юного фараона. (AP Photo/Supreme Council of Antiquities)

Секреты фараона

33. Мумия бабушки Тутанхамона в стеклянном ящике в музее Каира 17 февраля 2010 года. (AP Photo/Discovery Channel, Shawn Baldwin)

Секреты фараона

34. Две мумии – бабушки Тутанхамона королевы Тюи (впереди), и его матери в стеклянных ящиках в музее Каира. (AP Photo/Nasser Nasser)

Секреты фараона

35. Туристы окружили золотую маску Тутанхамона в музее Каира 15 февраля 2010 года. Для поддержания нужной температуры, перед началом экспозиции в помещении были установлены специализированные кондиционеры. (AP Photo/Amr Nabil)

Секреты фараона

36. На этом фото, сделанном 4 ноября 2007 года, вы видите лицо обернутой в специальную ткань мумии Тутанхамона в стеклянном саркофаге в гробнице Долины Фараонов. (AP Photo/Ben Curtis, File)

Секреты фараона

37. На этом фото, опубликованном 10 мая 2005 года, представлена модель фараона Тутанхамона, созданная французской командой на основе реконструкций лица, сделанных с помощью компьютерного сканирования мумии фараона. Три команды художников и ученых из Франции, США и Египта создали модели лица молодого фараона, основываясь на отсканированных изображениях очень высокого разрешения. Все три команды работали отдельно друг от друга. (AP Photo/Supreme Council of Antiquities and the National Geographic Society, HO)


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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 59Комментарии: 0
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Ключевые слова: Египет фараоны археология инцест секреты история культура

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