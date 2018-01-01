Клинок фараона Тутанхамона был выкован из метеорита

Летяга Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:29 by

Древний Египет представляет огромный интерес для учёных всего мира. Эта цивилизация скрывает ещё немало секретов, некоторые из которых постепенно всплывают на поверхность. Например, недавние исследования содержимого гробницы фараона Тутанхамона доказали, что кинжал, который был захоронен вместе с телом правителя Египта, сделан из материала внеземного происхождения. Учёные из Италии и Египта использовали спектрометрию и пришли к выводу, что клинок, вероятнее всего, был выкован из упавшего на Землю метеорита.Кинжал из внеземного материала, прикреплённый к правому бедру мумифицированного Тутанхамона, был найден археологом Говардом Картером. В 1925 году Картер так описывал свою находку: «Это очень искусно сделанный золотой кинжал с рукояткой, инкрустированной драгоценными камнями». Но на деле из золота были выполнены лишь ножны и рукоять, тогда как лезвие было выковано из неизвестного науке материала. Сегодня этот удивительный клинок выставлен в Музее Египта, расположенном в Каире. И лишь в наши дни развитие технологий позволило учёным тщательно исследовать находку Говарда Картера.«Высокое содержание никеля в сплаве говорит о том, что перед нами клинок из метеоритной стали», — рассказывает сотрудница Миланского политехнического университета и автор исследований Даниэла Комелли.Действительно, метеориты, падающие на Землю, по большей части состоят из железа и никеля с небольшими вкраплениями кобальта, фосфора, серы и углерода. В то время как оружие, выкованное из земных пород, содержит в себе около 4% никеля, клинок Тутанхамона содержит целых 11% этого элемента. Ещё одним подтверждением внеземного происхождения металла стало обнаружение в сплаве следов кобальта.«Соотношение содержания никеля и кобальта в лезвии клинка согласуется с таковым в метеоритах, упавших на Землю в период формирования планеты, на заре становления Солнечной системы».Учёным даже удалось примерно вычислить то место, где, вероятнее всего, египтяне обнаружили метеорит, из которого позднее создали удивительное оружие для своего фараона. Этим местом является известняковое плато близ портового города Мерса-Матрух, расположенного в 240 километрах от Александрии. Именно там при раскопках были найдены фрагменты метеоритов со схожим содержанием никеля и кобальта.Исследования доказывают, что древние египтяне высоко ценили упавшие с небес метеориты, вероятнее всего, считая их дарами богов. Ранее учёным уже удавалось обнаружить в одной из египетских гробниц чётки, которые также были выполнены из метеоритной стали. Тот металл был предварительно обработан молотком и превращён в тончайшие листы. Результаты исследования материала были опубликованы учёными в журнале Meteoritics and the Planetary Science.Химическая характеристика ножа указывает на определенный метеорит, названный Харга (Kharga). В 2000 году, фрагменты этого метеорита были найдены на известняковом плоскогорье на 240 км западнее Александрии.В Харга были найдены никелевые и кобальтовые вплавления, которые, по всей видимости, совпадают с составляющими кинжала Тутанхамона – согласно информации от Даниэлы Комелли (департамент физики в Миланской Политехнике) для Discovery News.

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