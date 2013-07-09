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Кадры вскрытия гробницы Тутанхамона в 1922 году (22 фото)

Летяга Просмотров: 43 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:59 by

В 1907 году египтолог и археолог Говард Картер был нанят Джорджом Гербертом, 5-м графом Карнарвоном, для наблюдения за раскопками в египетской Долине царей. Ученый сумел создать себе хорошую репутацию, скрупулезно описывая и сохраняя открытия.Поиски в долине, продолжавшиеся многие годы, давали весьма скромные результаты, что со временем навлекло на Картера гнев работодателя. В 1922 году лорд Карнарвон сказал ему, что со следующего года прекратит финансирование работ.Картер, отчаянно нуждавшийся в прорыве, решил возвратиться к ранее заброшенному месту раскопок. 4 ноября 1922 года его команда обнаружила ступеньку, вырубленную в скале. К концу следующего дня была расчищена целая лестница. Картер немедленно послал сообщение Карнарвону, умоляя его приехать как можно быстрее.Сначала я ничего не видел, горячий воздух вырывался из помещения, в результате чего пламя свечи мерцало, но вскоре, как только мои глаза привыкли к свету, из тумана медленно появились детали комнаты, странные животные, статуи и золото — всюду блеск золота.Несмотря на следы того, что в гробницу дважды наведывалась древние грабители, содержимое комнаты оставалось практически нетронутым. Гробница была напичкана тысячами бесценных артефактов, в том числе здесь находился саркофаг с мумифицированными останками Тутанхамона.Каждый объект в гробнице был тщательно описан и каталогизирован перед изъятием. Этот процесс занял почти восемь лет.Эти фотографии, задокументировавшие открытие легендарной гробницы Тутанхамона, были колоризованы Dynamichrome для выставки «The Discovery of King Tut», которая откроется в Нью-Йорке 21 ноября 2015 года.

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