Войско фараона на дне Красного моря

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:25

Ganoza Просмотров: 83 Комментарии: 1 +5 Вчера, 17:25 by

Исход евреев из Египта под предводительством Моисея является одним из наиболее ярких сюжетов Библии. Согласно книге «Исход», пройдя небольшое расстояние, еврейский народ подошел к Чермному морю. Внезапно они увидели за своей спиной на горизонте стремительно приближающееся войско фараона, который передумал отпускать тех, кому только что дал слово. Несмотря на десять ужасных египетских казней, которые были посланы с Небес для вразумления фараона, последний так и не смог понять, что он пытается бороться с самим Богом. В полном безумии фараон направил свои колесницы на безоружных людей.У войска фараона, обнаруженного на дне Красного моря, было оружиеОднако поднятый жезл Моисея вызвал чудо: на глазах у изумленного народа море расступилось таким образом, что вода стояла стеной с обеих сторон, а люди с повозками получили возможность перейти по дну моря на другой берег. Тем временем войско фараона сдерживалось огненным вихрем, который не давал возможности египтянам приблизиться к евреям. Но лишь они смогли перейти море, как огонь исчез, из чего фараон решил, что теперь-то он сможет отомстить непокорному народу. Колесницы фараона устремились между водяными стенами, рассчитывая попасть на другой берег таким же образом, как и евреи. Однако перемещаясь по дну моря, воины почувствовали, что эта дорога предназначалась не для них, поскольку «колеса колесниц отнимались». Но было уже поздно. Сила, удерживающая воду в виде стен, перестала их сдерживать. Гигантские массы воды схлестнулись над головами войска фараона, которое там навсегда и осталось.Эта история, многими воспринимаемая, как некая легенда, оторванная от реальности, внезапно получила археологическое подтверждение, как ранее множество других библейских повествований. Исследователи по всему миру уже обнаружили множество древних затопленных городов, включающих в себя статуи, храмы и дворцы, в которых сохранилась лепнина и иная отделка. Однако в этот раз находка имела другой характер, кардинально отличаясь от лепнины некогда великолепных зданий.Согласно сообщению Министерства по делам древностей Египта, в районе Суэцкого канала (Красное море) подводные археологи нашли остатки армии Египта. На площади 200 квадратных метров было найдено порядка 400 скелетов, сотни единиц оружия и оснащения. Кроме того, здесь были обнаружены обломки колесниц. Находку обнаружили на расстоянии примерно километра от берега напротив города Рас Рариб.По убеждению профессора Абед Эль Мухаммад Гадера из Каирского университета, найдено именно то войско фараона, о котором говорит Библия. Никто не ожидал увидеть здесь что-либо подобное, однако находка позволит по новому взглянуть на историю Древнего мира.

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