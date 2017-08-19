Проклятый трамвай, пульсирующий мост и другие городские легенды Краснодара

Было около трех часов ночи. Я ехал с шабашки по Седина, в сторону Карла Либкнехта [сейчас Ставропольская] со скоростью километров 40-50 в час, никого не трогал. Проезжая перекресток с Гоголя, я на всякий случай посмотрел налево. И думаю, что это спасло мне жизнь. На большой скорости в сторону Кооперативного рынка летел трамвай. Я увидел его фары и успел дать по тормозам. Столкновения избежать не удалось, но удар прошел по касательной. Я оцарапал ему бочину, но он даже не остановился и поехал дальше. Я посмотрел по сторонам, увидел, что вокруг нет ни одного свидетеля, рванул в гараж и только через квартал, уже на Ворошилова [сейчас Гимназическая], остановился как вкопанный. Почему? Понимаешь, в трамвае никого не было. Вообще никого, даже водителя. Было реально страшно. Понятно, что мне никто бы не поверил. Какой трамвай в три часа ночи? А что ты там вообще сам делал? Не помню, как добрался в гараж к знакомому слесарю, он до утра колдовал над моей «Волгой» — сделал бампер, заменил фару, стер следы черной краски и подкрасил капот. На утреннем осмотре в таксопарке меня трясло, но никто ничего не заметил.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:42

Marion Phauna Просмотров: 71 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 13:42 by

Что в этих историях правда правда, а что вымысел — определить сложно, а порой уже невозможно. Вспоминаем самые жуткие городские легенды Краснодара.Это сейчас большинство краснодарцев знает, что в городе есть одна большая река — Кубань, а всего два века назад через весь Екатеринодар протекал Карасун. Речка брала начало из подземных родников северней станицы Старокорсунской, имела длину порядка 45 км и впадала в Кубань южнее нынешнего «Городского сада» (парка Горького). В конце XIX века, для того чтобы переправляться на другой берег, казаки стали перегораживать Карасун дамбами. В результате река превратилась в цепь озер, подпитываемых подземными водами.Сегодня на территории Краснодара от некогда самостоятельной реки осталось 15 озер: два Покровских (у стадиона «Кубань»), три озера Калининской балки (между улицами Селезнева и Ставропольской, одно — за главным корпусом КубГУ, два — у администрации Карасунского округа (разделены улицей Старокубанской) и десять Пашковских озер (по сути — русло реки, разбитое на озера дамбами). Русло выше Пашковских озер практически не прослеживается. Название Карасун произошло от тюркских слов «кара» — черный и «су» — вода. Черные воды Краснодара с давних пор были окутаны таинственным ореолом и фигурировали в мистических историях. Одна из них рассказывает о том, как в 1870-х. годах женщина полоскала белье в Карасуне и порезалась о что-то острое. Каково же было ее удивление, когда рыбаки вытащили из реки утонувшего казака верхом на лошади и с пикой в руках, о которую и порезалась прачка! В Карасуне горожане видели корень бед, связанных с распространением комаров и малярии, и постоянно боролись с непокорной рекой, которую засыпали, перекапывали дамбами, а в 1910 году ее нижнее течение загнали в специально прорытый Карасунский канал, который затем заперли в подземные трубы, засыпали землей и назвали улицей Суворова. Но окончательно покорить стихию людям не удалось. Из темной воды продолжали вытаскивать тела самоубийц, неосторожных пьяниц, рыбаков и жертв разбойников.Рассказывают, что в годы Великой Отечественной войны в одном из Пашковских озер утонули два немецких танка Panzerkampfwagen IV. Очевидцы вспоминали, как в феврале 1943 года две 24-тонные махины провалились под лед и, буквально за считанные секунды, ушли под воду вместе с экипажами. Попытки немцев спасти людей ни к чему не привели, а наступление Красной армии сделало невозможной полноценную спасательную операцию. После освобождения Краснодара военные пытались достать немецкие танки, но водолазы так и не смогли обнаружить затонувшие машины. Со временем об истории забыли, пока с конца 1960-х раз в два-три года не начали появляться люди, которые стали обнаруживать таинственные находки. По слухам, этих граждан срочно вызывали в соответствующие органы и просили забыть об увиденном. Еще одни легендарные обитатели Карасунских озер — это огромные сомы, отдельные экземпляры которых достигали 3 м. в длину и весили более центнера. Известны случаи, как эти речные монстры нападали не только на домашнюю живность и водоплавающих птиц, но и пытались атаковать людей. Самый крупный экземпляр, по рассказам старожилов, вытащили из Карасунов в середине 1970-х, когда в результате сброса пестицидов в одном из озер Калининской балки погибла вся рыба — в том числе и огромный трехметровый сом. Одно из последних упоминаний о гигантских рыбах относится к 2002 году, когда корреспондент краснодарской газеты «Улица Красная» предпринял попытку найти затонувшие в озере немецкие танки. По его версии, главной причиной неудачи старых поисков стало то, что машины утонули не в Пашковке, а в озере, расположенном за Кубанским госуниверситетом. Поисковая операция в итоге чуть было не стоила жизни отважному журналисту — во время погружения он был атакован огромной рыбиной, но смог выбраться благодаря страховочному тросу.Мост поцелуев был открыт в 2003 году, и сразу стал местом притяжения внимания краснодарцев и гостей города. Однако есть мнение, что в основании этого магнетизма лежит нечто большее, чем просто красивые архитектурные формы. По мнению ряда исследователей, около 15 лет в Краснодаре работает так называемый психотропный генератор (ПГ). Решение о реализации секретного проекта якобы было принято в конце 1990-х годов. Генератор должен был способствовать оздоровлению населения, снижению преступности и улучшению эмоционального фона города.Версия звучит достаточно бредово, но авторы статьи провели собственное расследование, важным звеном которого стали показания бывшего работника секретной лаборатории С. Рулева, который и рассказал, что для маскировки антенно-фидерного хозяйства генератора и был построен пешеходный мост через Затон. Основные агрегаты и аппаратные ПГ разместились на трех подземных этажах, а антенны были выполнены в виде тросов-растяжек, якобы удерживающих мост. Почему якобы? Сейчас расскажем. По мнению исследователей, существует ряд доказательств того, что мост — это всего лишь прикрытие для секретной разработки. Во-первых, мост бесполезен. Он не имеет практической пользы и связывает полуостров с сушей в нескольких сотнях метров от существующего десятки лет перехода. Вряд ли огромные по тем временам деньги были потрачены просто для красоты. Второй аргумент — это абсурдное инженерное решение сооружения. Арочная конструкция такой небольшой длины не требует поддержки в виде стальных канатов — тем более, что мост пешеходный и не предполагает большой нагрузки. Сравните с Тургеневским мостом, по которому ежедневно проезжают сотни и тысячи грузовиков и фур. Где там поддерживающие тросы?Загадочное свечение в темноте служит еще одним доказательством работы психотропного генератора. Поскольку для обеспечения работы генератора к тросам-антеннам подвели несколько мегаватт тока, мост стал заметно светиться в темноте. Для того чтобы не привлекать внимания, на него направили разноцветные прожекторы, но на некоторых снимках видно, что синеватый свет исходит именно от самого моста. Особенно это было заметно, когда во время веерных отключений электричества мост через Затон продолжал светиться, как ни в чем не бывало. После того, как несколько бдительных жителей написали «куда следует» жалобы на странное свечение, в районе Кубанской набережной уже больше десяти лет не бывает веерных отключений. Ну и последний аргумент — с моста регулярно срезают замки. Кому и чем они могут мешать? Мост Генриха IV в Париже или Мало-Конюшенный мост в Санкт-Петербурге облеплены замками, и никого это особо не волнует. В нашем случае железные замки, висящие на антеннах моста-генератора, создают помехи и мешают работе высокоточной аппаратуры.За более чем вековую историю своего существования, краснодарский трамвай стал одним из неофициальных символов города. Несколько поколений горожан оценили удобство этого по-настоящему народного вида транспорта. В лютый мороз и летний зной, при царе, при советской власти, в эпоху развитого социализма или лихие 90-е трамвай оставался самым удобным и быстрым средством передвижения. За неполные 117 лет краснодарский трамвай перевез несколько десятков миллионов пассажиров. Впрочем, до конечной доехали не все.Слухи о том, что в трамваях стали пропадать люди, появились более четверти века назад. Подробности всех историй были абсолютно разные, но одна деталь фигурировала в каждом рассказе — трамвай «Татра Т3» необычного черного (по некоторым свидетельствам — кроваво-бордового) цвета, появлявшийся в темное время суток. Как правило, у трамвая отсутствовал номер, и на переднем стекле висела табличка «В депо». Хотя было несколько свидетелей, утверждавших, что черная «Татра» шла по краснодарским улицам под номером 6. Таинственный трамвай видели в Пашковке, на Радиозаводе, возле парка Горького, в Черемушках и в районе Сенного рынка. Сценарий встреч с трамваем был одинаковым — люди очень долго (иногда не меньше часа) и безрезультатно стояли вечером на остановке, и начинали проклинать трамваи, ругать кондукторов, водителей и директора трамвайно-троллейбусного предприятия. И тут, словно смилостивившись, к человеку на пустынной остановке почти бесшумно подъезжал вагон, подбирал и увозил запоздалого путника в никуда.Один пожилой краснодарский таксист лично рассказывал автору статьи о встрече с «Татрой» в конце 80-х:Рассказывают, что однажды кто-то из горожан написал жалобу в руководство Трамвайно-троллейбусного управления. Человек жаловался, что вечером такого-то числа трамвай ехал в депо, подъехал к остановке, постоял минуту и, не открывая двери, уехал. Гражданин требовал разобраться и наказать водителя, не открывшего двери, и приводил номер вагона. Активный горожанин и не догадывался, чего он избежал в тот вечер. В депо жалобу проверили и установили, что трамвай с таким номером списали еще в начале 80-х, а водителя — заслуженного дедушку, водившего трамваи почти полвека, отправили на пенсию. Дедушка категорически отказывался уходить на заслуженный отдых и под конец проклял все руководство и ушел, даже не забрав трудовую книжку. Больше его никто не видел. Люди заметили, что каждый раз, когда появляется таинственный трамвай, случается какое-то несчастье. В XXI веке черную «Татру» видели два раза. Десятки горожан заметили трамвай 11 сентября 2001 года. Второй раз вагон видели на Дмитриевской дамбе 26 мая 2016 года. На следующий день футбольный клуб «Кубань» вылетел из Премьер-лиги.Башню по проекту знаменитого инженера Шухова построили в Краснодаре в 1935 году и в советские годы использовали в качестве водонапорной башни. На ее вершине находился резервуар емкостью в 9,5 тыс. ведер воды. А уже на закате СССР по городу поползли слухи, что перестроечные кооператоры развели в баке крокодилов. Появилась информация и о жертвах кровожадных тварей. Так, по слухам, крокодилы съели студентку, которая во время летней практики красила бак. Еще одной жертвой то ли молвы, то ли пресмыкающихся, стал сатанист, который залез на башню ночью, чтобы провести там какой-то ритуал.В общем, слава о башне ходила недобрая — и, как говорят, к приезду в Краснодар Горбачева старый бак решили демонтировать и отвезти за город. В назначенный день прилетел вертолет, зацепил железяку и полетел в сторону микрорайона Гидростроителей. Но во время полета хищники почуяли неладное и стали раскачивать бак. Трос не выдержал и оборвался, а массивная конструкция вместе с рептилиями рухнула в Старую Кубань. Сколько всего было крокодилов, и кто из них выжил, точно не известно, но с тех пор краснодарцы знали: в Кубани живет крокодил. Возможно, даже не один. Питалась легендарная тварь рыбой, мелкой живностью, обитающей возле берега, но, по слухам, не брезговала и человечиной. Очевидцы рассказывали, что добычей крокодила становились подвыпившие отдыхающие, а также жертвы криминальных разборок 90-х. Зимой рептилия впадала в спячку, но не замерзала, чему способствовали теплые, из-за сброса с ТЭЦ, воды Кубани. Кто-то из краснодарцев в эти истории верил и даже утверждал, что лично видел эту рептилию, кто-то считал все выдумками и отсылал слишком доверчивых граждан к шуточной статье «Башня людоедов», вышедшей в «Кубанском курьере» в начале 1994 года, в которой впервые и рассказали всю эту историю. Как бы то ни было, в ноябре 2011 года в районе «Солнечного острова» был обнаружен мертвый крокодил. Причина гибели животного — огромная рана в боку, нанесенная, судя по всему, винтом моторной лодки. Полутораметрового каймана (а тварь оказалась именно кайманом) обнаружил один из тренеров гребной базы, заявивший, что он со своими подопечными неоднократно видел рептилию, пока та была еще жива. Несмотря на то, что со времен той находки прошло уже почти шесть лет, рыбаки рассказывают, что в водах Старой Кубани неспокойно до сих пор.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Легенды город Краснодар трамвай мост

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