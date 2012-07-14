Золотая река

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:49

Капитан-командор Просмотров: 29 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:49 by

Есть в далёких краях, там, где солне встаёт,Золотая река с водой сладкой, как мед.Ни один соловей не поёт в тех лесах,Только кости белеют в прибрежных кустах...Говорят, в той земле перевелся народ,И стоят города, провожая восход.Нет ни птиц, ни зверей там в широких полях,И живут там отныне лишь ужас и страх.Говорят, закрома там полны золотых,Только вот, нету счастия в них для живых,Ведь в сокровищах тех скрыт чарующий яд,Будешь мертв ты, однако же будешь богат.Если разум еще не покинул тебя,Не бери это золото, выбрось, найдя,Ведь, хотя пронеслись над землею века,Ядовита ещё Золотая река.

Ключевые слова: Золотая река смерть яд богатство авторский стих

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