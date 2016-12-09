Бесславный конец. Аэродром Devau - первый в Европе

Бесславный конец. Аэродром Devau - первый в ЕвропеОткрывшийся в 1919 году аэропорт Кёнигсберг-Девау (Königsberg-Devau) стал одним из первых аэропортов мира. Именно сюда в 1922 году впервые прибыли самолёты авиалинии Москва-Рига-Кёнигсберг - первой международной авиалинии Советского Союза. Осуществлялись полеты в Берлин, Москву, Ленинград.
В 1921 в Девау открылась метеослужба, ставшая первой в мире стационарной авиационной метеослужбой. Построенный в 1922 аэровокзал тоже удостоился чести стать первым аэровокзалом Европы.
После Второй мировой войны с Девау осуществлялись полеты в некоторые города Прибалтики, которые в 70-х годах были прекращены. Аэропорт утратил свой статус городского, теперь уже калининградского аэропорта, уступив место новому аэропорту Калининград-Храброво. С тех пор и до нашего времени он остаётся базой местного аэроклуба ДОСААФ.
С 2008 года всякие полеты на аэродроме прекращены, и дальнейшая судьба первого аэропорта Европы неизвестна.
Под кадом история и современность легендарного аэропорта.
Его славная история как площадки для взлёта и приёма гражданских воздушных перевозчиков началась в 1919 году, но, если смотреть ещё глубже, имение Девау когда-то принадлежало к королевским владениям и имело многовековую историю. Парад в Девау 5 июня 1798 принимал король Пруссии Фридрих Вильгельм III, а в 1808 году – император Наполеон. В упоминании в поземельном кадастре 1883 года значилось, что Девау уже более полутора века использовался как военный плац.
После Версальского договора, установившего запрет для Германии на обладание военной авиации, в аэродром вдохнули новую жизнь – дали работу немецким военным летчикам, оставшимся без дела. И-и-и понеслась! В следующие ближайшие годы на Дэвау отстраивают первую на планете стационарную авиационную метеослужбу, аэровокзал, ставший первым подобного рода сооружением во всей Европе. Далее Девау становится базовым аэродромом русско-германского общества воздушных сообщений «Дерулюфт». Первые самолеты «фоккеры» FIII перевозили пассажиров и корреспонденцию регулярными рейсами Кёнигсберг — Москва с периодичностью 2 раза в неделю за 8 часов 45 минут. Сто лет сократили это время почти в 4,5 раза!
Название местности, носящей имя Devau, происходит от прусского слова «deywis» — «Бог».
Лайнеры, которые осуществляли полеты в Москву.
Ремонтные ангары. Весьма типовые, но намного более хлипкие, чем на военных аэропортах Рейха. Ходит легенда, что после войны разобрали уцелевший ангар и на основе этих конструкций собрали спорткомплекс "Юность".
Уж больно знакомый символ, не находите?
Примечательным в истории Девау стали не только его уникальность в плане первообраза современных аэропортов, но и пассажиры – от любимого Есенина и Маяковского с их не менее именитыми женщинами до медвежонка Татьяны, которую Москва прислала специально для Берлинского зоопарка.
В конце 1926 года истекал срок действия договора о «Дерулюфте». Несмотря на отличные показатели работы общества, имелись разногласия по вопросу о продлении договора. Bследствие чего Дэвау свое воздушное сообщение с СССР окончил. Но его жизнь как аэродрома продолжалась, в том числе в августе 1930 в кёнигсбергском аэропорту Девау гостил всемирно известный дирижабль «Граф Цеппелин». Во время визита он совершил несколько демонстрационных полетов.
И даже Фюрер топтал это летное поле.
Зал ожидания аэропорта.
Регистрационные стойки.
В 1944 году Дэвау разбомбила авиация союзников. Тогда аэропорт понёс большие потери, было полностью разрушено здание аэровокзала, повреждены ангары. Когда 9 апреля 1945 года аэропорт заняли советские войска, от него уже мало что осталось — но все же часть ангаров и останки метеорологической станции можно увидеть и по сей день. Восстановительные работы в 1945 г. позволили создать аэропорт и открыть первую авиалинию Москва-Кёнигсберг-Берлин.
После Второй мировой войны с Девау осуществлялись полеты в некоторые города Прибалтики, которые в 70-х годах были прекращены.
В 60-70 годах, кроме транспортных перевозок, калининградское авиапредприятие выполняло работы в сельском хозяйстве, принимало участие в экспедициях китобойной флотилии и других судов промыслового флота.
В первые послевоенные годы аэропорт обслуживал авиалинию Москва-Калининград-Берлин.
В начале 1960-х в гражданской авиации СССР началось внедрение турбовинтовых самолётов Ан-10 взамен поршневых Ил-14. Аэродром Девау оказался непригодным для приёма Ан-10, и его было решено использовать для гражданской авиации совместно с военными аэродром Храброво.
Авиационные казармы рядом с аэропортом. Года до 2005 режимная территория, и в этих казармах находился городской военкомат. В 2008 году дома были оставлены.
Сейчас дома активно разбираются.
У немецких казарм есть одна особенность - совершенно безопасный коридор, а вот несущие в боковых комнатах очень быстро обваливаются. Встречал такое на многих объектах. Как думаете, с чем оно связанно?
Аэропорт утратил свой статус городского, теперь уже калининградского аэропорта, уступив место новому аэропорту Калининград-Храброво. С 1986 года база местного аэроклуба ДОСААФ.
На площадке аэродрома часто проходили концерты. Из-за недофинансирования крайний полет состоялся в 2008 году. Чуть позже на окраине полосы началась незаконное строительство жилых домов, что сделало невозможным эксплуатацию аэродрома. Суд был выигран, но здания пока не снесены.
Триумфальная арка и главный проход к летному полю. Был...
На 2017 год осталась учебная площадка для сдачи на все категории прав от ДОССАФ.
Здание управления ДОСАФФ.
Именно в его стенах обучали управятся с парашютами всех желающих.
Подвал подтоплен по грудь.
Довоенный гидрант.
Краткая история.
Остатки одного из ангаров. Сейчас мастерские.
Ну и куда же без тленотехники.
Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт и состоит на вооружении ВВС многих стран. Многие самолёты летают более 40 лет, и налёт некоторых из них достигает 20 тыс. часов.
Ан-2 производился в СССР, Польше и продолжает выпускаться в КНР. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2. Экспортировался в 26 стран мира. До появления самолёта Ан-3 был самым большим в мире одномоторным бипланом. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 60 лет.
31 августа 1947 года лётчик-испытатель Володин впервые поднял в небо первый прототип Ан-2.
В СССР самолёт очень широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов (часто на линиях, связывавших областные центры с районными, а также сёлами), выполнения различных народнохозяйственных, в частности, авиационных химических работ. Применялся и в ДОСААФ - для десантирования парашютистов-любителей.
Народное название «кукурузник» самолёт получил на сельскохозяйственных работах в период массового засева полей кукурузой. Будучи простым в эксплуатации, пригодным для работы с неподготовленных грунтовых площадок и обладая малым разбегом и пробегом, самолёт был незаменим для работ на малоосвоенных территориях Сибири, Крайнего Севера, Средней Азии, где применялся повсеместно.
Будущее этой исторически значимой территории весьма нестабильно. Ведь в сегодняшние дни вокруг аэродрома так же кипят страсти. Существовавший долгое время аэроклуб «законсервирован» на неопределенное время. Противостояние застройщиков, намеревающихся перелопатить, в прямом смысле этого слова, наследие прусской культуры, и неравнодушных граждан во главе с руководителем аэроклуба длится уже более двух лет.
Хочется верить, что богатая история этого действительно уникального места не закончится очередной бесславной застройкой, коими ежегодно пополняется современный Калининград.
Автор - Женечка (Padonak).
Источник (закрытый блог).
Сегодня, 14:36 by LynxПросмотров: 30Комментарии: 1
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