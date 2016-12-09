Бесславный конец. Аэродром Devau - первый в Европе

Lynx Просмотров: 30 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:36 by

Открывшийся в 1919 году аэропорт Кёнигсберг-Девау (Königsberg-Devau) стал одним из первых аэропортов мира. Именно сюда в 1922 году впервые прибыли самолёты авиалинии Москва-Рига-Кёнигсберг - первой международной авиалинии Советского Союза. Осуществлялись полеты в Берлин, Москву, Ленинград.В 1921 в Девау открылась метеослужба, ставшая первой в мире стационарной авиационной метеослужбой. Построенный в 1922 аэровокзал тоже удостоился чести стать первым аэровокзалом Европы.После Второй мировой войны с Девау осуществлялись полеты в некоторые города Прибалтики, которые в 70-х годах были прекращены. Аэропорт утратил свой статус городского, теперь уже калининградского аэропорта, уступив место новому аэропорту Калининград-Храброво. С тех пор и до нашего времени он остаётся базой местного аэроклуба ДОСААФ.С 2008 года всякие полеты на аэродроме прекращены, и дальнейшая судьба первого аэропорта Европы неизвестна.Под кадом история и современность легендарного аэропорта.Его славная история как площадки для взлёта и приёма гражданских воздушных перевозчиков началась в 1919 году, но, если смотреть ещё глубже, имение Девау когда-то принадлежало к королевским владениям и имело многовековую историю. Парад в Девау 5 июня 1798 принимал король Пруссии Фридрих Вильгельм III, а в 1808 году – император Наполеон. В упоминании в поземельном кадастре 1883 года значилось, что Девау уже более полутора века использовался как военный плац.После Версальского договора, установившего запрет для Германии на обладание военной авиации, в аэродром вдохнули новую жизнь – дали работу немецким военным летчикам, оставшимся без дела. И-и-и понеслась! В следующие ближайшие годы на Дэвау отстраивают первую на планете стационарную авиационную метеослужбу, аэровокзал, ставший первым подобного рода сооружением во всей Европе. Далее Девау становится базовым аэродромом русско-германского общества воздушных сообщений «Дерулюфт». Первые самолеты «фоккеры» FIII перевозили пассажиров и корреспонденцию регулярными рейсами Кёнигсберг — Москва с периодичностью 2 раза в неделю за 8 часов 45 минут. Сто лет сократили это время почти в 4,5 раза!Название местности, носящей имя Devau, происходит от прусского слова «deywis» — «Бог».Лайнеры, которые осуществляли полеты в Москву.Ремонтные ангары. Весьма типовые, но намного более хлипкие, чем на военных аэропортах Рейха. Ходит легенда, что после войны разобрали уцелевший ангар и на основе этих конструкций собрали спорткомплекс "Юность".Уж больно знакомый символ, не находите?Примечательным в истории Девау стали не только его уникальность в плане первообраза современных аэропортов, но и пассажиры – от любимого Есенина и Маяковского с их не менее именитыми женщинами до медвежонка Татьяны, которую Москва прислала специально для Берлинского зоопарка.В конце 1926 года истекал срок действия договора о «Дерулюфте». Несмотря на отличные показатели работы общества, имелись разногласия по вопросу о продлении договора. Bследствие чего Дэвау свое воздушное сообщение с СССР окончил. Но его жизнь как аэродрома продолжалась, в том числе в августе 1930 в кёнигсбергском аэропорту Девау гостил всемирно известный дирижабль «Граф Цеппелин». Во время визита он совершил несколько демонстрационных полетов.И даже Фюрер топтал это летное поле.Зал ожидания аэропорта.Регистрационные стойки.В 1944 году Дэвау разбомбила авиация союзников. Тогда аэропорт понёс большие потери, было полностью разрушено здание аэровокзала, повреждены ангары. Когда 9 апреля 1945 года аэропорт заняли советские войска, от него уже мало что осталось — но все же часть ангаров и останки метеорологической станции можно увидеть и по сей день. Восстановительные работы в 1945 г. позволили создать аэропорт и открыть первую авиалинию Москва-Кёнигсберг-Берлин.После Второй мировой войны с Девау осуществлялись полеты в некоторые города Прибалтики, которые в 70-х годах были прекращены.В 60-70 годах, кроме транспортных перевозок, калининградское авиапредприятие выполняло работы в сельском хозяйстве, принимало участие в экспедициях китобойной флотилии и других судов промыслового флота.В первые послевоенные годы аэропорт обслуживал авиалинию Москва-Калининград-Берлин.В начале 1960-х в гражданской авиации СССР началось внедрение турбовинтовых самолётов Ан-10 взамен поршневых Ил-14. Аэродром Девау оказался непригодным для приёма Ан-10, и его было решено использовать для гражданской авиации совместно с военными аэродром Храброво.Авиационные казармы рядом с аэропортом. Года до 2005 режимная территория, и в этих казармах находился городской военкомат. В 2008 году дома были оставлены.Сейчас дома активно разбираются.У немецких казарм есть одна особенность - совершенно безопасный коридор, а вот несущие в боковых комнатах очень быстро обваливаются. Встречал такое на многих объектах. Как думаете, с чем оно связанно?Аэропорт утратил свой статус городского, теперь уже калининградского аэропорта, уступив место новому аэропорту Калининград-Храброво. С 1986 года база местного аэроклуба ДОСААФ.На площадке аэродрома часто проходили концерты. Из-за недофинансирования крайний полет состоялся в 2008 году. Чуть позже на окраине полосы началась незаконное строительство жилых домов, что сделало невозможным эксплуатацию аэродрома. Суд был выигран, но здания пока не снесены.Триумфальная арка и главный проход к летному полю. Был...На 2017 год осталась учебная площадка для сдачи на все категории прав от ДОССАФ.Здание управления ДОСАФФ.Именно в его стенах обучали управятся с парашютами всех желающих.Подвал подтоплен по грудь.Довоенный гидрант.Краткая история.Остатки одного из ангаров. Сейчас мастерские.Ну и куда же без тленотехники.Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт и состоит на вооружении ВВС многих стран. Многие самолёты летают более 40 лет, и налёт некоторых из них достигает 20 тыс. часов.Ан-2 производился в СССР, Польше и продолжает выпускаться в КНР. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2. Экспортировался в 26 стран мира. До появления самолёта Ан-3 был самым большим в мире одномоторным бипланом. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 60 лет.31 августа 1947 года лётчик-испытатель Володин впервые поднял в небо первый прототип Ан-2.В СССР самолёт очень широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов (часто на линиях, связывавших областные центры с районными, а также сёлами), выполнения различных народнохозяйственных, в частности, авиационных химических работ. Применялся и в ДОСААФ - для десантирования парашютистов-любителей.Народное название «кукурузник» самолёт получил на сельскохозяйственных работах в период массового засева полей кукурузой. Будучи простым в эксплуатации, пригодным для работы с неподготовленных грунтовых площадок и обладая малым разбегом и пробегом, самолёт был незаменим для работ на малоосвоенных территориях Сибири, Крайнего Севера, Средней Азии, где применялся повсеместно.Будущее этой исторически значимой территории весьма нестабильно. Ведь в сегодняшние дни вокруг аэродрома так же кипят страсти. Существовавший долгое время аэроклуб «законсервирован» на неопределенное время. Противостояние застройщиков, намеревающихся перелопатить, в прямом смысле этого слова, наследие прусской культуры, и неравнодушных граждан во главе с руководителем аэроклуба длится уже более двух лет.Хочется верить, что богатая история этого действительно уникального места не закончится очередной бесславной застройкой, коими ежегодно пополняется современный Калининград.Автор - Женечка (Padonak).

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