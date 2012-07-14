30 разбитых, брошенных и уничтоженных самолётов со всего мира

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:56 by

Просмотрев следующие фотографии, понимаешь, что есть что-то по-настоящему волнующее во всех этих брошенных самолётах. И это не зависит от того, покоятся ли они в изолированных уголках земли или красуются на городских свалках, брошенные самолёты иллюстрируют все циклы человеческого успеха, поскольку бывшие передовые технологии с успехом заменяют новые и техника становится лишней в неустанном марше прогресса. Эта статья рассказывает о 30 впечатляющих крушениях самолётов, начиная с 1940-х до настоящего момента.У этого разрушенного Lockheed PV 1 Ventura, бывшего на службе ВМС США под номером Bu.34645 и позже переданного Королевским Новозеландским Военно-воздушным силам как NZ4522, 9 сентября 1944 был подбит правый двигатель. Бомбардировщик, который участвовал в налёте на Рабауле, приземлился на одном двигателе на взлётно-посадочную полосу Talasea в Новой Британии. Но сочетание жёсткой посадки и короткой взлётно-посадочной полосы не позволило самолёту взлететь снова, и Ventura, "раздетый" на запчасти, оставили там.Единственный в этом списке Еврофайтер тайфун FGR4 ZJ943, который обслуживал Королевские ВВС, из-за неисправности селекторного переключателя шасси был вынужден приземлиться в Навал Эр Уэпонс Стейшен Чайна Лейк в Соединённых Штатах. Многоцелевому самолёту за 68 миллионов фунтов стерлингов с кодовым названием DK было всего несколько месяцев, когда он разбился в апреле 2008. К счастью, пилот остался цел и невредим.В 1943 Boeing B-17 Flying Fortress взлетел из Порт-Морсби, чтобы совершить нападение на японский конвой. Но зенитный огонь привёл к крушению бомбардировщика около Black Cat Pass в Папуа - Новой Гвинее. Команда пережила крушение, но радио-оператор позже умер от полученных травм. B-17, теперь известный как Серый Призрак, остаётся там и по сей день.В октябре 1970 Lockheed Constellation под названием "Пегас" разбился во время аварийной посадки на отдалённую Антарктическую базу, пытаясь приземлиться на ледяную взлётно-посадочную полосу в почти нулевой видимости. База с тремя взлётно-посадочными полосами около Станции Мак-Мердо была переименована в Пегас Филд в честь самолёта, который всё ещё можно увидеть сегодня наполовину скрытым под глыбами льда.Этот могучий Ту22-М является одним из приблизительно 18 брошенных бомбардировщиков советской эры, покоящихся на заброшенной авиабазе Воздвиженка в Приморском крае в России. Комбинация брошеного аэродрома, парка забытых бомбардировщиков и чрезвычайно изолированного местоположения придают этому пейзажу постапокалиптический вид.Это похоже на сцену трагической авиакатастрофы, но этот "разбитый" Аэробус является огромной съёмочной площадкой на открытом воздухе в "Юниверсал Пикчерз" в Лос-Анджелесе. Самолёт — бывший All Nippon Airways Boeing 747, был куплен режиссёрами со свалки для использования во время съёмок блокбастера 2005 года "Война миров".Этот двухместный МиГ-25 "демонстрировался" рядом с десятками других изъеденных коррозией самолётов в заброшенном музее авиации на бывшем аэродроме на Ходынском поле в Москве.Описанное в многочисленных статьях как "авиационный эквивалент гробницы Тутанхамона", обнаружение этого разбившегося P-40 Kittyhawk в пустыне Сахара в мае 2012 стало концом 70-летней загадки. 28 июня 1942 P-40 исчез, и хотя останки самолёта дают подсказки о том, что заставило его разбиться, останки 24-летнего пилота Дэнниса Коппинга так и не были обнаружены.Построенный в США испытательный образец YF-4M служил прототипом для британского Phantom FGR.2. Но несмотря на его существенный вклад в британскую авиацию, корпус — серийный номер XT852 — провёл много лет, будучи брошенным в West Freugh в Шотландии, прежде, чем был, к сожалению, списан.Эти два построенных британцами самолёта, авиалайнер Hawker Siddeley Trident и четырёхмоторный Avro Shackleton стояли брошенными и в большой степени разрушенными в Никосийском международном аэропорту, Кипр, с того момента, как на средиземноморский остров вторглась Турция в 1974. Теперь, находящееся под контролем Миротворцев ООН, прежнее здание аэропорта также является заброшенным.В то время, как распотрошённый Trident продолжает стоять на колёсах около главного терминала, Shackleton лежит в углу аэродрома, словно покалеченная старая громадина, оплакивающая дни своей славы.Этот брошенный МиГ-23 на захваченной иракской Авиационной базе ВВС Балад, в пределах так называемого суннитского треугольника, был одним из нескольких построенных русскими истребителей, которые были уничтожены американскими войсками.Покоящийся в углу Аэропорта Лоринбег-Макстон в Северной Каролине, который эффективно служит кладбищем для Northwest Airlines, этот усталый Boeing 747-100 ждёт своего конца. Эксплуатируемый с 24 апреля 1970, брошенный гигант всё ещё носит увядшую ливрею. Его серийный номер — N602PR — до сих пор можно разглядеть на заднем крыле.Стоящий на заросшей рулёжной дорожке на том же самом кладбище самолётов в Северной Каролине, заднюю часть этого обезглавленного гиганта можно теперь увидеть в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия. Этот самолёт является одним из самых первых 747-100. Его носовой отсек был удалён для хранения в 2006, а остатки корпуса были заброшены в ожидании переработки.В южной части военной базы Culdrose ждут своего конца брошенные корпусы самолетов, которые время от времени используют в качестве тренажёров аварийные службе Королевского флота Великобритании. Уэстленд "Уэссекс" XT468 является одним из нескольких из брошенных вертолётов, оставшихся с военных времён. Полностью разобранный на запчасти, "Уэссекс" словно распотрошённая раковина.Sepecat Jaguar XX845, между тем, выглядит решительно лучше, несмотря на без вести пропавшие двигатели, киль и несколько панелей. С его передовым посадочным устройством, в последнее время он используется для обучения спасательных команд.Ещё одно впечатляющее крушение самолёта времён Второй мировой войны произошло в джунглях Тихоокеанского бассейна. Останки этого старинного самолёта были сфотографированы под Мадангом на северном побережье Папуа - Новой Гвинеи.Сверху пустая, захудалая Авиабаза Gjadër в Албании похожа на типичный военный аэродром времен Холодной войны. Но обширная сеть тоннелей на значительном расстоянии от заброшенной взлётно-посадочной полосы скрывает подземное кладбище самолётов. Более не существующий истребитель на фото является одним из приблизительно 50 военных самолётов, официально находящихся на хранении, но по факту просто брошенных.Другая поросшая сорняками авиабаза в Албании Kuçovë была когда-то частью закрытого военного района, построенного с советской помощью в 1950-х. Но когда в 2005 году старые самолёты были списаны, многие из них оставались на хранении в многочисленных зданиях аэродрома, а также в крупной подземной сети ангаров. Но "хранение" и в этом случае является довольно относительным понятием.Покоящийся на глубине 40 метров, этот старинный Corsair является одним из немногих затонувших на территории Гавайев самолётов, которые не были потоплены сознательно. Пилот, который пережил катастрофу, был вынужден посадить самолёт ВМС США в аварийном режиме после того, как исчерпал топливо недалеко от побережья Гавайи в 1946.Этот Harrier FA2 является одним из нескольких корпусов экс-Королевских ВВС в Чарлвуде в Суррее около аэропорта Гатвик. Склад, который продаёт части от военных самолётов, является домом для нескольких выпотрошенных Harrierов, а также фюзеляжа Sepecat Jaguar.Самолёт F-4, который будет превращён в QF-4, управляемый дрон, покинул известную свалку в Девис-Монтен в Аризоне в 2013, и будет скорее всего перестроен. Эта увядшая ранняя модель F-4, демонтированная и разобранная на запчасти, тихо ждёт своей участи.Стоимостью примерно в $2 миллиарда, бомбардировщик В-2 Spirit Stealth, относится к технике, с которой нужно обращаться с осторожностью. Но в феврале 2008 влажность, которая просочилась в автоматизированную систему управления B-2 во время взлёта с Андерсена AFB, Гуам, заставила огромный самолёт выйти из строя. Оба пилота покинули самолёт, в то время как 89-0127 "Дух Канзаса" стремительно помчался к земле, быстро превратившись из современного бомбардировщика в самую дорогую катастрофу в истории ВВС США.Фантом F-4 XV569 не был уничтожен на Клайдсайдских свалках Глазго как большая часть флота FG.1. Обслуживавший Королевские ВВС в Германии и служивший тренажёром на пенсии, F-4K дожил до 2000, прежде чем был переработан в отходы.Эти маленькие гражданские самолёты являются странной находкой на заброшенной фабрике. Потёртый фюзеляж был сфотографирован городскими исследователями на теперь уже уничтоженном складе в Великобритании.Кладбище самолётов на аэродроме в Бургасе в Болгарии является родиной эклектичной коллекции старых самолётов, включая этот заброшенный пассажирский лайнер.Около снятого с эксплуатации гражданского болгарского авиалайнера стоит этот старый, построенный ещё при Советском Союзе, истребитель МиГ-21, который является напоминанием о Холодной войне.Одетый в пустынный камуфляж, этот бомбардировщик Королевских ВВС Tornado GR1, серийный номер ZA466, совершил аварийную посадку на авиабазе Табука в Саудовской Аравии во время Операции "Буря в пустыне". Самолёт, который возвращался на базу из-за технической ошибки во время ночного учебного полёта, случайно зацепил барьер на взлётно-посадочной полосе. Tornado врезался в землю, сломав переднее колесо и сильно повредив фюзеляж. Оба члена команды выжили, но по сообщениям получили серьёзные ранения.Когда-то гордый Avro Vulcan B2 XL427 был в ужаснейшем состоянии, но его добил пожар на свалке в Королевских ВВС в Шотландии. После списания из рядов в августе 1982, Vulcan пережил почти 13 лет пока служил тренажёром. Бренные останки XL427 были наконец списаны в утиль в июне 1995.Автор: Админчег.

Ключевые слова: Самолёт авиация крушение аэродром заброшка

Другие, подобные истории: