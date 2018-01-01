Фукусима. День 3

Lynx Просмотров: 25 Комментарии: 0 +4 Вчера, 22:34 by

С утра установилась натурально сталкерская погода. Серые тучи затянули небо, моросил мелкий дождь. Столбик термометра возле окна показывал +7 градусов по Цельсию. Это нам на руку. В такую погоду люди стараются не показывать носа из дома, и охрана смирно сидит по будкам. Да и вертолёт сегодня вряд ли поднимут.- Хэлл, ты уверен, что стоит идти? – уточнил Макс.- А какие у нас варианты?- Я согласен, что лежать в убежище целыми днями без дела – это глупость. Но посмотри, сколько машин. Нас точно заметят.Тут товарищ был абсолютно прав. В городе постоянно слышались звуки проезжавших автомобилей и возгласы рабочих. По дороге, которая ночью не освещалась ни одним фонарём, пробегали белые кубастые машинки. А за завтраком видели, как одна машина проехала через микрорайон, где мы расположились.При свете дня я ещё раз оценил, насколько удачно мы разместились. За низким заборчиком стоял дом, закрывавший наше убежище от дороги. Обнаружить нас возможно, если специально зайти в наш закуток. И никак иначе.- Постараемся сойти за местных. Мало ли, сколько здесь народу отирается? Тем более, что дождь нам сыграет на руку. Всё, пошли!В первые минуты мы изрядно нервничали.Нас видно отовсюду, мы будто голые. Но прятаться и двигаться перебежками нельзя - вызовем подозрения. По той же причине мы шли уже не в чётком порядке, а словно просто прогуливались. Но долго оставаться на просматриваемой дороге всё-таки не стали и завернули в ближайший переулок.Возле первого дома стояла машина представительского класса.Что было ясно и без красноречивой надписи «VIP» на корпусе. В Японии любая крупная машина, превосходящая габаритами кубастый ширпотреб, уже намекала на определённый статус владельца.Ни царапинки, ни пятнышка. Стёкла и фары целы. Даже колёса не спущены.Может, на ходу? Но маловероятно.Двухэтажные домики выстроились вдоль нешироких улиц. Дворы обнесены низким забором. Улицы и дома имели вид лёгкой запущенности. Иногда казалось, что сейчас в окне мелькнёт чьё-то лицо, а из дома выйдет человек, сядет в авто и поедет на работу.Но всё вокруг брошено. Без сомнений. Так бывает, когда проходишь в городе мимо какого-то здания и понимаешь: «Оно заброшено». Да, на входе сидит охрана. Фасад в полном порядке, и кое-где горит освещение. Здание ещё не стало «объектом» в полном смысле. Но оно уже почти мертво.Наверное, длительное занятие сталком вырабатывает своеобразное чутьё на заброшенность. Или это способность замечать те едва уловимые и неосознаваемые детали, которые выдают заброшенное место, помимо других явных признаков.А возле детской площадки нашли действующий метеорологический пост.Иногда на порогах домов нас встречали местные маленькие стражники: совы и львы.К сожалению, в немногих доступных домах царила классическая разруха. Домашний скарб ровным слоем покрывал пол. Оконные стёкла побиты. Внутри запах плесени и сырости. Мародёры не сильно заботились об аккуратности.В некоторых домах протекла кровля. Для деревянного строения в условиях Зоны это - смертный приговор, который природа исполнит в считанные годы. Хотя снаружи эти дома выглядели вполне прилично, но внутри уже было опасно находиться. Полы и межэтажные перекрытия успели прогнить до состояния трухи.Однако, даже в таких условиях находились любопытные вещи.Надпись на грамоте: «Почётная грамота. Лично Ваше произведение "Соломенный район", по случаю сельских работ учеников младшей школы, решил отметить и наградить наш руководитель. 20 ноября 1993 года».Надпись на медали: «Памяти успешного завершения всемирной научной выставки в г. Цукуба. Управление железнодорожной станции Суйко».Мы подходили к северной окраине посёлка, когда Фил глухо сказал:- Капец, мужики! Менты...Не оборачиваясь, не сбавляя скорости, мы шагали дальше. Но при наружном спокойствии внутри всё упало.«Всё. Сейчас нас примут. Жалко… Только одну нормальную вылазку успели сделать», - думал я.Я полушёпотом обратился к товарищам:- Не дёргаемся. Когда остановится и заговорит с нами, косим под дурачков.Мы шли. Я и Фил снимали, Макс поглядывал на дозиметр. Ничего не происходило, а напряжение росло.Я не выдержал и спросил:- Фил, где они там?Фил отделился от нас и начал снимать на камеру соседний дом. Потом, делая панораму, он обернулся назад, как бы невзначай.- Свернули за угол, - произнёс Фил.- Точно?- Ну, я хоть ношу очки, но машину-то увижу.- Наверное, не рискнули останавливать нас. Свернули и вызывают подкрепление, - предположил Макс.- Да, это разумно. Сколько у них человек в патруле? Два, кажется. А может, он там вообще один. Блин… А и хрен с ними! Пошли вон к тому большому зданию, пока есть возможность.Мы снова на открытой местности.У т-образного перекрёстка заглянули на территорию старшей школы.Стенд при входе немного сбил с толку.«Сегодня сбудется твоя мечта! Старшая школа Футаба в префектуре Фукусима». Какая Футаба, если мы сейчас в Окуме?! С другой стороны, название «Футаба» могло быть популярным и относиться к большому числу мест и объектов. Как у нас «Колхоз имени Ленина» или «Краснознамённый техникум семидесятилетия Октября».Школьный стадион срыли под ноль.Единственное, что на нём сохранилось – сухая сосна. Наверное, она чем-то заслужила особый статус.Бассейн почти по самый край заполняла вода.Перед парадным входом в здание были установлены памятные камни.Прежде чем пытаться попасть в главный корпус, решили осмотреть территорию и ближайшие постройки. Сперва заглянули в одноэтажный корпус с кульманами.А затем проследовали в теплицу, которая имела весьма потрёпанный вид. Много выбитых стёкол. Внутри кавардак.В крытый спортзал попасть не получилось. Двери и окна были надёжно закрыты.Неподалёку виднелись жилые дома и разобранный бетонный узел.Окрестности более-менее изучены. Настало время попробовать войти в главное здание.Мы обошли его, проверив все пути проникновения. При этом внутрь уже явно кто-то лазал – в нескольких местах стёкла разбиты, и на их местах синел тент. А изнутри были возведены баррикады.Найти вход так и не повезло.Пока обходили главный корпус, увидели на соседней дороге развёрнутый блокпост с дозиметрическим контролем. Под прикрытием растительности попробовали подобраться ближе. Из-за кустов разглядели, как несколько человек в белых спецкостюмах осматривают автомобили. Также тут работало два регулировщика. Ежеминутно прибывал транспорт: одни машины пропускали сразу, другие - досматривали.Оживлённость на посту нам не понравилась, и мы сочли за благо покинуть школу. Про давешнюю машину в городке мы помнили, но до сих пор никто не поднял тревогу. Так зачем же лишний раз нарываться на неприятности?По той дороге, что пришли сюда, направились снова в микрорайон. Когда до въезда в микрорайон оставалась сотня шагов, Фил тихо окликнул нас:- Парни, оглянитесь!Мы обернулись. В школьные ворота въезжал белый автомобиль. Не полиция. Но эмблемы на корпусе указывали на принадлежность к некой службе. Выходит, нас с ним разделяло не больше трёх минут. И зачем он туда поехал? Совпадение? Вряд ли… Мы могли сорвать «сигналку», или нас банально засекли. Мы же, ёлки-палки, и не скрывались!Я решил перестраховаться и призвал товарищей ускорить шаг настолько, чтобы это выглядело со стороны естественно. При входе в микрорайон свернули на боковую улицу и покинули наиболее опасную зону.Близился вечер. Вернулись «домой». Устали и промокли. Всё же целый день протаскались под дождём. Маленькие хитрости у парадной двери и входа на кухню в исходном положении. Значит, никто в наше отсутствие не посещал дом.Самое время для горячего и сытного ужина. Пока кипятилась вода, занялись подробным осмотром дома. Одно дело - беглая ночная разведка. Убедились, что пусто и безопасно, и можно спать. Но после нескольких разорённых домов мы осознали, что обрели не только надёжное убежище, но и хорошо сохранившийся объект, достойный внимания.Начали с кухни. Длинный обеденный стол, гарнитур с плитой и раковиной. Посуда, чайник, мультиварка. В общем, подключай воду и газ, да и хозяйствуй на здоровье.Из кухни можно попасть в ванную комнату. Она разбита на два отсека. Первый для стиральной машинки, а второй - непосредственно для помывки.В коридоре на стене календарь. Как и в прочих домах, он замер на марте 2011-го.Рядом тумбочка с телефоном и забавной вешалкой для тапок.Небольшой холодильник в коридоре до сих пор хранил съестные припасы, условно годные в употребление: рисовую лапшу, сушёные водоросли, разные крупы.Парадный вход стерёг велосипед, приспособленный нами под сушилку для дождевиков.Возле входа кладовка. В ней разный садовый инвентарь и канистры, полные бензина для обогревателя. Фил пытался использовать бензин для своей мультитопливной горелки, но тот за семь лет успел выдохнуться и оказался непригоден.В гостиной на подоконнике сидела и зорко наблюдала за нами деревянная сова.Шкафы забиты всякой всячиной. Книги, зонты, писчие принадлежности, обувь…Здесь же сервант с сувенирами и игрушками.В углу комнаты алтарь.В уборной одиноко и величественно стояло чудо японской сантехники – унитаз с раковиной наверху.В двухэтажной части дома беспорядка было гораздо больше. Бельё на двуспальной кровати перевёрнуто. Всюду грязь и разбросанные вещи.В относительном порядке осталось то, что покоилось на полках.Из окон открывался вид на заросший сад.В комнате наверху выход на балкон.На стенах рисунки и фотографии членов семьи.Двуспальная кровать загажена.Потом мы заметили множественные следы когтей на стенах и особенно у дверей. И вспомнили, что такую же картину наблюдали в других домах. Не похоже на проделки диких животных, случайно забредавших в жилища людей. Скорее всего, это натворили домашние любимцы, которых не позволили забрать в первый этап эвакуации. И они были вынуждены провести какое-то время взаперти, сходя с ума от тоски по хозяевам. Неудивительно, что в отчаянии они устраивали такие погромы. Но всё-таки их забрали, ведь ни одного трупа в домах мы не нашли.Детская была заперта и благодаря этому сохранилась в полной целости.В центре кровать с тумбочкой в изголовье.На тумбочке те самые часы, что смутили нас тиканьем.Вдоль обеих стен ряды шкафов с вещами.И три куклы, рядком сидевшие возле одного из шкафов.- Да, уж, - оценил Фил. – Тут не пропадёшь. И дом, и еда, и предметы быта – всё в наличии. Только вот фонит оно всё.И я подумал, что неплохо бы развернуться здесь со всем комфортом. Запустить обогреватель, если не вся горючка выдохлась. Помыться в ванной с подогретой водичкой. И не влажными салфетками, а с мылом и шампунем. А потом вытереться чистым полотенцем. Что ему за семь лет в шкафу сделается? Потом отварить слегка фонящие рисовые спагетти и заправить непорчеными специями…Всё это, разумеется, не более чем шуточная фантазия. Занять дом на ночёвку по необходимости – это одно, и совсем другое – превратиться в идиотов, которые решили поиграть в выживальщиков и побаловаться чужим имуществом.Пока мы ели и отдыхали, окончательно стемнело. Я озадачился переделкой маршрута. В который раз? Уже и не вспомню. Всё новые обстоятельства заставляли отбрасывать варианты, проработанные ещё до рейда, и изобретать новые. С учётом здесь и сейчас. Чтобы через пару часов опять взять навигатор и телефон со спутниковыми картами и опять прокладывать новый маршрут.Итак, мы осмотрели микрорайон и школу. Не густо, но и не пусто. Допустим, многоквартирные дома мало интересны. А вот частный сектор обещал быть занятным и своё обещание сдержал. Теперь на очереди городская инфраструктура. Администрация и полицейский участок отпадают. Либо частично действуют, либо охраняются. Больница? Возможно, доступна. И ещё, пожалуй, школа. Ведь вовнутрь ближайшей мы не попали. Попутно прогуляемся по городским улицам без размена на мелочевку.Теперь ещё один важный вопрос. Как лучше идти? И как понять, что в школе и больнице никого нет? Разведка в темноте поможет. Подобная вылазка займёт не более двух часов.Мы обсудили этот момент и заключили, что следует выдвигаться не раньше девяти вечера. А пока можно подремать. Залезая в сухой и тёплый спальник, я подумал, что это сыграет с нами злую шутку. Проснёмся, скажем дружно: «Ну его нафиг!» и плюнем на разведку. Но чем заняться? Сыграть в шахматы или полистать мангу с книжной полки? Для того и другого нужен свет, а пока рабочий день не кончился, фонарями лучше не пользоваться. И хотелось уже в тепло. Пока ходили по городу, было нормально. Но, сидя на месте, стали подмерзать.Случилось то, чего я опасался. Проснувшись чуть раньше будильника, я сверился с часами и стал собирать волю, дабы покинуть спальник. Слух, как это обычно бывает после пробуждения, подключился на секунду позже. И комната, и весь дом наполнил дробный стук дождя по крыше. Он уже не моросил, а лил вовсю. Идти в такую погоду на улицу не хотелось, да и было бы не очень разумно.Но я всё же вылез из спальника и пошёл выглянуть на улицу. Снял дверь со шпингалета и приоткрыл её. Всё верно. Лило от души. Нет смысла геройствовать. Вымокнем, несмотря на наличие дождевиков. Озябнем и устанем.А если дождь продлится весь следующий день? Нет, лучше поберечь решимость на завтра. Я закрыл дверь и вернулся в детскую. Сообщил товарищам, что вылазка отменяется из-за ливня и завалился спать.Однако сон был прерван. А дождь вместо того, чтобы убаюкать, почему-то мешал заснуть. И я был вынужден лежать в спальнике и таращиться в темноту. Часы на тумбе настырно тикали.Мне вспомнилась днёвка в Припяти. Семь лет назад. Рассчитывал ли я тогда, что окажусь в ФЗО? Кажется, нет…В тот день я включил мобильный телефон, чтобы отправить родственникам и товарищам сообщения о том, что всё нормально. Несколько манипуляций с мобильным телефоном и дежурная смс-ка улетела на Родину. Но пока я отправлял свои смс, пришли сообщения от Нарга.Первая: « В Японии капец творится!». Вторая: «Землетрясение в 8-9 баллов, цунами!». Третья: « А теперь ещё и взрыв на АЭС!»Вот это расклад, нарочно не придумаешь! В паре километров от ЧАЭС получить сообщения об аварии на АЭС в Японии… Анекдот!Мы не имели возможности получить хоть сколько-то больше информации о произошедшем. Впрочем, мы не нуждались в этом - перед глазами находился пример того, что ждёт японцев.Я не знал, сколько было и будет жертв, и каковы масштабы катастрофы. Но в тот момент я искренне сочувствовал японцам.Им предстояло пережить хаос и неразбериху срочной эвакуации. Тягучие часы и дни ожидания дальнейшей судьбы. Поиск пропавших близких. И полное непонимание происходящего. Это потом в новостях расскажут: о причинах, о последствиях, об ущербе и жертвах. Определят границы Зоны, начнут ликвидацию последствий аварии. А вначале только неизвестность.Потом горькое осознание того, что жизнь уже не будет прежней. Вроде и живы, и целы. И жильём обеспечили, хотя бы и временным. Но то место, с которым планировали связать своё будущее, больше недоступно.Я размышлял об этом, и сон потихоньку подползал. Мысли сменяли друг друга без особой последовательности. И теперь я думал о домах…Дом перестал быть домом. Он не сгорел и не обрушился. Внешне остался почти таким, каким был. Стало больше пыли, где-то треснуло стекло, и ураган сорвал-таки пару кусочков черепицы с крыши. Трава заполонила дворик. Потрескался асфальт. Но в целом он всё тот же.Правда, теперь в нём нельзя жить. Можно приехать и немного побыть в нём. Вспомнить о прошлом. Попробовать забрать что-то из вещей. Что-то небольшое. Фотографии? Но даже их не пропустит дозиметрический контроль. Их, как и всё в доме, придётся оставить новой владелице – Зоне.Будет ликвидация. Всё будут отмывать и восстанавливать. Получится ли забрать дом у Зоны обратно? Или он перейдёт в её власть навсегда?Автор - Hell.

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