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Заброшки


Заброшки

Убежище тоннельного типа глубокого заложения

Убежище тоннельного типа. Раньше гейтовалось с одноименной станцией метро, однако сейчас осталось только два выхода. Убежище состоит из двух параллельных тоннелей с обгонкой чугунными тюбингами диаметром 5 метров и длиной около 400 метров. Тоннели проложены параллельно ветке метро и заглублены на 30 метров, разделены перекрытиями на два этажа. На поверхность выходят два ствола с винтовой лестницей и шахтой лифта посередине.

Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения
Убежище тоннельного типа глубокого заложения

Автор - UnderCity.
Источник.
Сегодня, 14:34 by QustoПросмотров: 48Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Убежище тоннель лифт

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:51
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9988|-4)
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Комментариев: 7 455
Впечатляет! Не хотела бы я подниматься по той винтовой лестнице на время))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: 2902an
Сегодня, 15:01
0
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Комментариев: 20
Мрачновато! Плюс.
Зарегистрирован: 17.04.2018
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