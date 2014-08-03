Убежище тоннельного типа глубокого заложения

Qusto Просмотров: 48 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 14:34 by

Убежище тоннельного типа. Раньше гейтовалось с одноименной станцией метро, однако сейчас осталось только два выхода. Убежище состоит из двух параллельных тоннелей с обгонкой чугунными тюбингами диаметром 5 метров и длиной около 400 метров. Тоннели проложены параллельно ветке метро и заглублены на 30 метров, разделены перекрытиями на два этажа. На поверхность выходят два ствола с винтовой лестницей и шахтой лифта посередине.Автор - UnderCity.

Ключевые слова: Убежище тоннель лифт

Другие, подобные истории: