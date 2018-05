Мегалиты Индонезии

Первоначально Индонезию заселяли люди австралоидной расы. Ранние носители австрической языковой семьи появились там возможно в V тысячелетии до нашей эры. Носители австронезийских языков, составляющие подавляющее большинство современного населения Индонезии, вероятно, прибыли на архипелаг с Индокитая в самом конце III тысячелетия до нашей эры.Мегалитические сооружения Индонезии известны, но не исследованы. Проблема их исследования и датировки заключается в том, что эти сооружения многократно использовались и изменялись, и в том, что такие сооружения строились на протяжении тысячелетий и продолжают строиться в настоящее время.Заброшенные со времен своего создания древние, а тем более самые древние дольмены возможно вообще не сохранились хотя самые древние относят к 3000 году до нашей эры можно предполагать, что дольмены в Индонезии впервые появились, как и везде при появлении племён австрической языковой семьи.Лоре Линду — национальный парк площадью 2180 км2, расположен на индонезийском острове Сулавеси, в провинции Центральный Сулавеси. Кроме всякой диковиной живности в парке так же «обитают» более 400 мегалитов, из которых около 30 представляют человеческие скульптуры древнейшего происхождения. Они варьируют в размере от нескольких сантиметров до 4,5 метров. Другие мегалиты имеют форму крупных пластин (Kalamba) и каменных плит (Tutu’na). Различные археологические исследования датируют эти находки возрастом между 3000 лет до нашей эры и 1300 лет нашей эры.Остров Сулавеси. ОкругТана-ТораджаОстров Суматра. Южный НиасМалые Зондские острова. Остров СумбаОстров Ява. Bondowoso RegencyОстров Ява. KuninganОстров Ява. СукабумиПирамида Lebak CibedugПирамида находится в провинции Бантен, примерно в 70 км от столицы страны Джакарты. Информации о пирамиде практически нет никакой. Предположительное время постройки 9000 г. до н.э.Пирамида Candi SukuhХрам — Пирамида находится на горе Лаву, примерно в 10 км от другого подобного храма Candi Kethek. Candi Sukuh имеет некоторое сходство с южноамериканскими пирамидами Майя. На стенах храма выполнена резьба эротического содержания. Ранее рядом с пирамидой находился 1.82-метровый фаллос который был перевезен в Национальный музей Индонезии. Пирамида была впервые обнаружена сэром Стэмфордом Раффлзом в 1815 году.Пирамида Candi KethekВпервые обнаружена в 1842 году. Исследования показали, что Канди Кетэк по сути своей является небольшой индуистский храм построенный в 15 веке в честь Вишну. Пирамида состоит из 7 террас, по центру которых проложен каменный проход со ступенями ведущий к вершине.Пирамида Pugung RaharjoPugung Raharjo была открыта в 1957 году, когда переселенцы из Явы и Бали начали очищать один из районов провинции Лампунг от джунглей. Вокруг пирамиды разбросано множество других мегалитических объектов, такие как, небольшие менгиры и дольмены. Всё зто «хозяйство» охватывает площадь примерно 30 гектаров и известно как «Археологический парк Pugung Raharjo».Пирамида Gunung PadangКогда Гунунг Паданг была впервые обнаружена в 1914 году все посчитали, что это просто мегалитические руины на вершине естественной возвышенности. Только в 2010 году было установлено, что эти руины в действительности вершина гигантской пирамиды, основная часть которой скрыта под землёй. Дата постройки Gunung Padang с пятью террасами и высотой около 95 метров неизвестна. Одни ученые выдвигают дату возведения аж 20 000 год до н.э, другие говорят что первый «камень» был заложен гораздо позже в 5000 г. до н.э. Интересный факт. В 2014 году под патронажем Министерства образования и культуры Индонезии начались археологические работы в районе пирамиды. Однако через некоторое время раскопки были резко прекращены и группа исследователей и археологов убрались восвояси. А в прессу, со слов членов этой группы просочилась информация, что они откопали какие-то артефакты связанные с высокими технологиями и посему все работы в районе пирамиды были свернуты.Есть одно, несомненно, очень-очень древнее мегалитическое сооружение в Индонезии, возможно связанное с верованиями народов австрической языковой семьи распространявших мегалитическую культуру в мире.Гора Паданг находится неподалёку от деревни Карьямукти (Karyamukti), округ Чианджур (Cianjur), Западная Ява. Вершина гора возвышается на высоте 885 м. над уровнем моря. Около 400 андезитовых ступеней ведут к вершине горы, где расположена крупнейшая в Юго-Восточной Азии мегалитическая площадка. Эта постройка представляет собой обширный комплекс из 5 террас, расположенных одна немного выше другой. Здесь были обнаружены и петроглифы.Впервые, это место упоминается в 1914 году в отчёте Археологической службы (Rapporten van de Oudheidkundige Dienst (ROD, «Report of the Department of Antiquities»)). В следующий раз гора Паданг упоминается историком Николасом Кромом (Nicolaas J. Krom) в 1949 году. Затем, это место забыто. В 1979 году это необычное место посетят работники Национального Археологического Исследовательского Центра Индонезии (National Archeology Research Center) для сбора информации и проведения исследовательских работ.В основе современной индонезийской культуры лежит культура Донг-Шон, пришедшая в Индонезию незадолго до начала нашей эры из Индокитая. Именно эта культура принесла с собой обряды и технологии заливных полей, ритуальных погребений буйвола, литья бронзы, мегалитических погребений, а также методами изготовления иката — традиционной индонезийской ткани. Некоторые из практик культуры Донг-Шон сохранились до настоящего времени почти в неизменном виде в ряде регионов Индонезии, в том числе среди батаков на Суматре, тораджей на Сулавеси, и на нескольких из Малых Зондских островов.**********О горе Паданг подробнее в статье Николая КОТОМКИНА в журнале «Загадки истории», 2016В переводе на русский Гунунг Паданг означает «светлая гора» или «гора света». Есть и более сложный перевод — «гора просветления». С древности эта вершина на индонезийском острове Ява почиталась местными жителями как священная. В конце XX века на ней начались серьезные археологические изыскания. И они принесли сенсацию.На индонезийском острове Ява есть легенда. Мифический король Силаванги, правивший примерно за 1500 лет до нашей эры, якобы за одну ночь построил на вершине священной горы Гунунг Паданг дворец. И оттуда наблюдал за звездным небом. Европейцы узнали об этой священной горе в начале XX века. Тогда они еще не предполагали, какие удивительные сюрпризы она преподнесет.Загадка правителяСамыми древними пирамидами на Земле считаются египетские пирамиды. Следом за ними идут пирамидальные постройки Центральной и Южной Америки. Там, в девственной сельве, скрытые тропической растительностью, притаились ступенчатые пирамиды, которым тоже очень много лет. Вообще, как оказалось, в древности пирамиды строились чуть ли не по всей планете.А там, где ландшафт не равнинный, а всхолмленный, пирамиды заменяли горы. Вполне может быть, что архетип пирамиды и есть на самом деле гора. Древние строители, предки которых молились своим богам на горных вершинах, возводили искусственные горы — пирамиды.С площадок на вершинах усеченных пирамид жрецы наблюдали за ночным небом и сообщали рядовым согражданам волю богов. Одни пирамиды строились из камня, другие — из земли. Стоять на вершине пирамиды означало, прежде всего, быть поближе к богам. Насыпные пирамиды становились усыпальницами правителей.Реконструкция предполагаемого изначального вида горы с террасамиВ XX столетии у многих исследователей случилось своего рода «прозрение». Пирамиды стали сплошь и рядом видеть в самых обычных горах. Так появились на свет, например, сделавшие сенсацию «боснийские пирамиды», которые как были горами, так ими и останутся.Хотя в древности среди прочих люди особо выделяли те вершины, которые имели форму, приближенную к строгой геометрической фигуре. Недаром священной горой на Тибете стала гора Кайлас.Гора Гунунг Паданг на Яве тоже пирамидальная. Она с древности использовалась для медитации и астрономических наблюдений. Будучи расположенной на высоте 885 метров над уровнем моря, сама она невысока — едва выше 200 метров.До 1914 года эта индонезийская вершина никого не интересовала. Ява была голландской колонией, колонизаторов больше волновали вопросы управления и поддержания порядка, чем местная история. Но наконец до Явы докатилась мода на археологию.Несколько археологов записали легенды туземцев и попробовали связать их с реальными географическими объектами. Гунунг Паданг нередко в этих легендах упоминалась. И связаны они были с мелким туземным царьком Силаванги, которому приписывались многочисленные чудеса. Якобы он умел оборачиваться тигром, перемещал по воздуху каменные глыбы и однажды занялся постройкой дворца на вершине священной горы.Голландские археологи решили проверить соответствие мифа исторической правде. И при поверхностном осмотре обнаружили на вершине установленные в определенном порядке базальтовые монолиты. Склоны горы тоже были усеяны многочисленными монолитами. Больше всего их на восточной стороне.На некоторых камнях с горы есть странные вмятиныПатриотичная археологияВ археологических отчетах указано, что на южной стороне горы находится пять террас с монолитами. На восточной — 100, размером 2×2 метра. На западной, нерасчищенной стороне монолиты скрыты кустарником и землей. А от основания горы к вершине построена каменная лестница шириной 1,5 метра.Какую картину увидели археологи в 1914 году, мы не знаем. Известно только, что местные жители не только отправлялись почтить память предков на вершину по упомянутой лестнице, но и выращивали на склонах священной горы сельскохозяйственные культуры.Поэтому неудивительно, что базальтовые монолиты с полей убирали -скидывали в непригодные для обработки земли места. И сегодня Гунунг Паданг напоминает оскверненное хулиганами кладбище — камни разбросаны по ней, как поваленные могильные плиты.Археологи составили отчет и отослали его в Департамент древностей, где он пролежал под сукном долгие годы. Отчет с Явы в 1914 году никого не мог заинтересовать, даже ученых. В Европе началась Первая мировая война. За ней последовала Вторая мировая, и до отчета исследователи добрались лишь в 1949 году. Но и тогда ученым было не до Явы.Отчет археологов о находке отчета 1914 года прождал своего часа до 1979 года. Лишь тогда на Яву наконец-то отправили экспедицию. На вершине горы провели разведочные раскопки и подтвердили, что там находится мегалитическое сооружение. Но ни о какой «горе-пирамиде» в 1979 году пока что и речи не шло.«Перерождение» горы в пирамиду произошло уже в XXI столетии. На исследование горы были брошены передовые технологии, начиная с простого картографирования, исследования магнитометрами и эхолокаторами, вплоть до глубинного бурения. Главным энтузиастом идеи «горы-пирамиды» стал индонезийский археолог Дэн Натавиджая. Он сразу заявил, что гора слишком правильной формы для естественного объекта.В пыльных архивах Натавиджая сделал еще одно открытие — король Силаванги не мифическая, а историческая личность. Портрет этого короля якобы даже висел в султанском дворце Индонезии! Кто ж поспорит с таким «доказательством»!Натавиджая тут же провел радиоуглеродное исследование мегалитов с горы. Изотоп С14 подтвердил — они родом из 1500 года до нашей эры. За радиоуглеродным анализом последовали буровые работы. Последующие методы датировки показывали 3500, 9500 и даже 22 тысячи лет…Шансов египетским пирамидам Натавиджая не оставил. Гора, заявил он, планомерно достраивалась в течение многих тысячелетий. В ходе работ он обнаружил «обшивку» горы — многоуровневые полости и пустоты, наличие камер и цементные швы. Причем швы были датированы все той же незапамятной древностью.Нашел он и металлические артефакты в эпоху, когда человечество еще не знало плавильной печи. Один из артефактов Натавиджая быстро определил как часть древней электростанции. Изготовлены эти артефакты, сообщил Натавиджая, из меди и золота и относятся к XXVI тысячелетию до нашей эры.Далеко не все индонезийские ученые считают эти сооружения рукотворными. Геолог Бронто уверен, что Гунунг Паданг имеет обычное для этого региона вулканическое происхождение, и нет никаких причин видеть в ней искусственную пирамиду. Тем более что до недавнего времени Гунунг Паданг относили именно к вулканическим горам.А многочисленные мегалиты, разбросанные по склону, и вовсе не имеют к человеку никакого отношения. Это обычные для Индонезии осколки базальтовых жил, которые разламываются на «пальцы» правильной геометрической формы. Люди, конечно, использовали их для своей надобности. Даже сооружали из них постройки — например, примитивные святилища в эпоху палеолита.О методах исследования горы ученые предпочитают не распространяться, иначе придется вступать в бессмысленный спор с околонаучной публикой. Использование радиоуглеродного метода для датировки камня всеми нормальными людьми считается не доказательством, а верхом глупости. Ведь этот анализ применим только к органическим останкам.Так думают археологи из других стран, не индонезийские. Те подписали письмо президенту, в котором признали за горой статус рукотворной пирамиды.По их мнению, пирамида строилась людьми и использовалась как место погребения. И на самом, так сказать, дне, на нулевом уровне, обязательно найдутся человеческие останки. Нужно только прокопать ее до основания. Тут умолкают и вулканолог, и геолог, и археолог, если они, конечно, не родом с Явы.Автор: Сергей Сергеев.

