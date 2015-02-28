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Страшно интересно / Страшные фото

Церемония чистки трупов в Индонезии

У группы народов Тораджи, проживающих на острове Сулавеси, Индонезия, есть довольно мрачная традиция: ежегодно в августе жители деревни откапывают своих мертвых родственников, моют их, переодевают и "отводят" к месту их смерти, а потом в деревню, после чего укладывают обратно в обновленные гробы.

Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии
Церемония чистки трупов в Индонезии

Автор: неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:39
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 15:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 84Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Традиция мертвые родственники новые гробы жуть

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 15:39
+2
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Публикаций: 3
Комментариев: 294
Жуть просто! Бррр.
Зарегистрирован: 28.02.2015
 
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 15:59
+3
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Репутация: (135|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 239
Капец, иногда поражаюсь обычаям других народов, слава богу у нас нет такого.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 16:44
+3
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Репутация: (9157|-3)
Публикаций: 352
Комментариев: 6 676
Цитата: Nick.Yudin
поражаюсь обычаям других народов, слава богу у нас нет такого.

Наши не менее поразительны, просто привычные.
Вообще, все похоронные (и особенно послепохоронные) традиции - это попытка сделать близким людям приятное. То, что так редко делается нами в обычной жизни. И однажды мы опаздываем с этим окончательно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:28
+1
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 146
Ещё одно доказательство того, что не так страшны покойники, как их малюют
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:24
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Комментариев: 1 227
Раз уж это у них так принято, так заложено и многим объясняется, то почему бы нет. Помыли, причесали, трусики и прочую одежду поменяли, свозили на экскурсию к месту своей смерти, а потом дальше "спать". Традиция такая, ну и замечательно. Плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: Green Wind
Сегодня, 20:30
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 23
Комментариев: 9 001
Известная традиция. Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
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