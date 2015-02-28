Церемония чистки трупов в Индонезии

Церемония чистки трупов в ИндонезииУ группы народов Тораджи, проживающих на острове Сулавеси, Индонезия, есть довольно мрачная традиция: ежегодно в августе жители деревни откапывают своих мертвых родственников, моют их, переодевают и "отводят" к месту их смерти, а потом в деревню, после чего укладывают обратно в обновленные гробы.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 84Комментарии: 6
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