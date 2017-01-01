Артефакты истории: следы арктической прародины на Кольском полуострове

На белом, как бы расчищенном фоне, выделяется гигантская фигура, напоминающая темными своими контурами человека. Мотовская губа поразительно, грандиозно красива. Надо себе представить узкий коридор версты две-три шириной, ограниченной справа и слева гигантскими отвесными скалами до одной версты высоты. Кругом горы. Осень разукрасила склоны вперемежку кущами берез, осин и ольх. Вдали раскинуты ущелья, среди которых находится Сейдозеро.

В одном из ущелий мы увидели загадочную вещь. Рядом со снегом там и сям пятнами, лежащими на склонах ущелья, виднелась желтовато-белая колонна вроде гигантской свечи, а рядом с ней — кубический камень. На другой стороне горы виднелась гигантская пещера, на высоте саженей 200, а рядом нечто вроде склепа. Очертания «Старика» четко выделялись на белом плафоне горы.

К озеру через Тайболу ведет роскошная тропа. Вернее, широкая проезжая дорога — кажется даже, что она мощеная. В конце дороги находится небольшое возвышение. Все говорит о том, что в глубокой древности роща была заповедной, и возвышение в конце дороги служило как бы алтарем-жертвенником перед «Стариком».

Находка на Кольском полуострове переворачивает традиционное представление об истории земной цивилизации. И что же? Барченко и его соратники уничтожаются, гибнут их дневники, а также книга А.Барченко, написанная им для России перед расстрелом.

Обрубаются все нити, ведущие к находке. Кроме того, под разными предлогами части НКВД занимаются «прочесыванием» костромских, брянских, вятских лесов и лесов севера России. Который раз власти пытаются нащупать хранителей сокровенного. Конечно, злодеяние можно свалить на коммунистов — сейчас это стало модным.



Но тогда почему об этой находке умалчивает и свободная демократическая наука, ведь в 1997-м году руины у Сейдозера посетила экспедиция В.Н.Демина? И все подтвердилось — следы древней цивилизации налицо, но официальные научные круги не торопятся. Очевидно, обдумывается опровержение находки, она ведь никак не вписывается в представление о развитии земной цивилизации. Что с этой находкой будут делать, время покажет.

Ясно одно: город, найденный А.В.Барченко и В.Н.Деминым, древнее всех цивилизаций Азии и Африки, ведь он был погребен когда-то ледником, а ледник на Кольском полуострове растаял только 10-12 тысяч лет до нашей эры.

Но пусть специалисты по уничтожению древних знаний о Гиперборее не мечтают о захоронении находки Барченко и Демина, им слишком многое придется и забывать, и хоронить. Дело в том, что руины гиерборейского города, открытого Барченко — это только начало, за этим последуют и другие открытия.

Летяга Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:22 by

Долгие годы мировая «элитка» и ее хозяева, используя ортодоксальную науку как инструмент манипулирования сознанием людей, скрывала от человечества его подлинную историю. Для этой цели уничтожались древние письменные источники, которые подменялись фальсифицированными подделками и игнорировались многочисленные артефакты, в том числе и древние мегалитические сооружения, особенно относящиеся к культуре Арктиды (Гипербореи).Одним из таких удивительных артефактов являются находки, сделанные в 1922-м году на Кольском полуострове в районе Сейдозера группой А. Барченко, в состав которой входили серьезные ученые. Здесь были обнаружены мегалитические сооружения и другие следы древней арктической цивилизации. Вот, например, что писал в своем дневнике один из участников этой экспедиции — астрофизик А.Кондиайн:Однако, вместо того, чтобы сделать эти открытия всеобщим достоянием, все участники экспедиции были уничтожены НКВД. Экспедиция В.Демина, побывавшая в этих местах в 1997-м году, подтвердила наличие здесь целого древнего города, некогда обнесенного циклопическими каменными стенами и имевшего свою обсерваторию.А вот как комментирует все эти находки российский путешественник, биолог и антрополог Г.Сидоров:Находка, сделанная экспедициями А.Барченко и В.Демина как ничто другое лучше всего подтверждает древнегреческие мифы о легендарной арктической стране, находящейся «за Бореем», а также мифы многих других народов белой расы о своей арктической прародине. И это лишнее доказательство тому, что древние сказания и мифы не врут, а откровенно врут нам ортодоксальные ученые-историки, выполняющие заказ своих хозяев по сокрытию и дискредитации древних знаний и нашей настоящей истории.Автор: michael101063.

Ключевые слова: Барченко Демин Кольский полуостров Арктика Гиперборея экспедиция Сейдозеро

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