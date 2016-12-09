Пещеры Аджанты

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:54 by

Индия – древняя страна, о сказочных богатствах которой всегда ходили легенды. Но даже она порой способна удивлять. Как ларчик с секретом, она иногда приоткрывает завесу тайн и делится с миром своими диковинами. О пещерных храмах Аджанты даже сами индусы узнали только в XIX веке. Между тем рукотворный комплекс был создан задолго до рождения Иисуса, а своим великолепием превзошел пирамиды Хеопса.28 апреля 1819 британский офицер-кавалерист 28-го Мадрасского полка Джон Смит решил поохотиться на леопарда. Он собрал небольшую компанию из сослуживцев и отправился в джунгли штата Махараштра, который славился обилием хищников.Неподалеку от селения Аджанта британцы выследили тигра, и в пылу погони Смит забрел в ущелье, буйно поросшее тропическими растениями. Когда лес перед ним расступился, от удивления он выронил ружье.Прямо на него бесстрастно взирал каменный Будда. Англичанин сделал несколько шагов вперед и увидел, что прямо в скале высечены ходы, ведущие вглубь горы. Офицер позвал товарищей, и после небольшого совещания они решили обследовать место.Смит и его спутники вскарабкались на скалу и вошли в пещеру, освещая себе путь факелами, сделанными из пучков сухой травы. Они очутились в величественном зале со сводчатым потолком и колоннами. Раскрыв рты, англичане ходили по помещению и рассматривали стены с потускневшей живописью.Древние художники явно не страдали от комплексов: наряду со сценами из жизни царевичей и царевен, проводящих время в роскошных апартаментах, выезжающих на охоту и принимающих гостей, встречались сцены плотской любви. Чопорные англичане в то время не каждый день могли лицезреть столь откровенные картины эротического содержания.От смелости древних художников, буйства красок и разнообразия причудливых статуй у англичан захватило дух. Под куполом у святилища совершал молитву каменный Будда – гигантская статуя, на которой Смит решил оставить свой автограф в знак того, что первым из европейцев попал в этот затерянный мир.Тогда Джон и его товарищи обошли все 29 пещер, протянувшиеся на 500 метров вдоль скалистого берега реки Вагхоры (Тигриной реки), а вернувшись домой, рассказали сослуживцам о находке.Новость распространилась быстро. Больше всего ею заинтересовался оказавшийся весьма кстати в этих краях архитектор и археолог Джеймс Фергюссон. Он сколотил себе в Индии приличное состояние торговлей, после чего отправился путешествовать по стране с целью изучения ее художественных памятников.У себя на родине Фергюссон как архитектор не создал ничего выдающегося, зато прославился как исследователь старины. В 1843 году он привез в Королевское азиатское общество научный отчет с описанием пещер, 24 из которых были монастырями, пять — храмами.Всем пещерам Фергюссон присвоил номера, его нумерация используется и сегодня. «Я пронумеровал их, как дома на улице», — писал он. Археолог призвал соотечественников отнестись к находке ответственно: изумительная роспись сохранилась всего в нескольких пещерах, в других статуи и фрески постепенно разрушались под воздействием влажного и жаркого тропического климата.После доклада ученого в пещеры Аджанты в 1844 году отправился офицер 44-го Мадрасского пехотного полка, художник, фотограф и антиквар Роберт Джилл. Перед ним стояла трудная задача — исследовать и запечатлеть на холсте копии настенных росписей.Командировка Роберта Джилла положила начало долгой и кропотливой работе по научному описанию художественных сокровищ в долине Тигриной реки. Джилл провел в джунглях несколько лет. Ему приходилось трудиться в ужасных условиях.Местность изобиловала хищниками, а коренные жители – воинственные бхилы не жаловали пришлых. Тем не менее, Джилл довел начатое дело до конца и в 1847 году представил результаты своих усилий в Королевское азиатское общество.Ученые подсчитали, что строительство древнего комплекса велось в несколько этапов. Во время первого, во II-I веках до нашей эры, были созданы пять залов для общей молитвы. Вторая фаза пришлась на V век нашей эры, когда при Харишене, последнем великом правителе из династии Вакатака, были высечены и расписаны фресками остальные пещеры. Чуть позже были построены монастыри с кельями для монахов.Роберт Джилл копировал работы древних индийских художников, время от времени возвращаясь в пещеры Аджанты. Всего он написал около 30 работ. Все холсты переправили в Лондон и представили в Индийском павильоне в Хрустальном дворце – выставочном комплексе и парке развлечений в районе Сиднэм на юге Лондона.Но его работам была уготована печальная участь: большинство из них сгорело при пожаре 30 декабря 1866 года. В 1885 году еще часть работ погибла при пожаре в выставочном зале королевского дворца в Южном Кенсингтоне, ныне музей Виктории и Альберта.Индусы заговорили о проклятии пещер Аджанты: все, кто нарушил покой комплекса, плохо кончали. Бед и трагедий не удалось избежать никому из тех, кто стремился проникнуть в пещеры Аджанты. Неужели действительно боги мстили своим обидчикам?В 1861 году Королевская комиссия по пещерным храмам основала Археологическое управление Индии, которое действует и в наше время. Англичане стремились сохранить культурное наследие Аджанты: все больше любителей старины и охотников за сокровищами направлялось к Тигриной реке, чтобы стащить то, что плохо лежало.Вандалы не просто выцарапывали на стенах, фресках и статуях свои имена, а соскребали со стен живопись, откалывали от статуй куски и грабили, грабили, грабили.В 1872 году в пещеры был направлен Джон Гриффитс – директор школы искусств в Бомбее. Ему предстояла та же миссия, что и Джиллу: запечатлеть на холсте древнюю живопись. К счастью, его работы сохранились. Повезло и его последователям – индийскому археологу и историку искусства Гуламу Яздани, английской покровительнице искусств Кристине Хэррингэм. Картины последних дошли до наших дней.До поры до времени все уцелевшие копии хранились в запасниках разных музеев Лондона, но в 2005 году они были собраны воедино, отреставрированы и выставлены напоказ. Публика смогла собственными глазами оценить масштаб работы древних мастеров.Если вытянуть в линию одни только каменные кружева резьбы, ее длина достигнет снегов Джомолунгмы. А фрески считаются венцом восточного искусства. В одном из подземных залов живопись занимает более тысячи квадратных метров, причем расписаны не только стены, но и колонны, и потолки. А так раньше выглядели все двадцать девять пещер.Индийские мастера как будто стремились перенести в тесный мир подземелий все богатство и разнообразие внешнего мира. Археологи до сих пор ломают головы над тем, как живописцы древности умудрялись творить в полумраке пещер. Как им удалось расписать стены тончайшими рисунками с множеством цветовых оттенков? Как они высекали столь совершенные статуи в кромешной тьме?Может быть, они пользовались для этого зеркалами? Ловили солнечные лучи и направляли их на стены? Вопросы, вопросы, вопросы… И только на один из них есть сегодня четкий и внятный ответ. Итак, почему монахи покинули это место? Все очень просто: в XIII веке интерес к буддизму угас, и сторонников этой религии становилось все меньше и меньше.Когда умерли последние хранители веры, монастырь и храм опустели. В течение столетий комплекс стоял заброшенным, пещеры заросли травой, и только летучие мыши безразлично взирали на шедевры старины.Сегодня пещеры Аджанты посещают тысячи туристов в год. Им предлагают осмотреть копии в специально сооруженном комплексе, однако большинство по понятной причине предпочитает посещать древние монастыри и храмы. Из 29 пещер только в 13 сохранились фрагменты росписей и статуй, но и этого достаточно, чтобы понять, сколь масштабно мыслили древние.

Ключевые слова: Индия Аджанта пещеры храмы

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