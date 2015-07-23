Чичен-Ица — древний город майя

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 21:02 by

Чичен–Ица (Chichen Itza) – древний город майя, расположенный в северной части Юкатана, в 120 км к востоку от Мериды и в 185 км к западу от Канкуна. Город был основан, как полагают, в V-VI веках и являлся одним из крупнейших городов майя. Расцвет города пришелся на VIII-IX века.Название города переводится с языка майя как «Устье колодца племени Ица» («чи» на языке майя означает устье, «чен» – колодец, «ица» – имя племени или группы майя, которое, по преданию, первым появилось на этой земле). Это связывают с тем, что на территории города располагаются два больших источника чистой воды — естественные карстовые колодцы, не пересыхающие в течение всего года, что очень важно для обитателей засушливого Юкатана.Столицей и самый значимым политическим и церемониальным центром майя на полуострове Юкатан Чичен-Ица стала в восьмом столетии. В X веке армия тольтеков захватила этот город-государство и образовала здесь свою столицу. В 1178 году город был подвергнут захвату со стороны соседних городов-государств, а с 1194 года приходит в полное запустение. Никто сейчас не может сказать, что же стало причиной ухода жителей. Пришедшие сюда испанцы в XVI веке наткнулись лишь на развалины Чичен-Ицы.Сейчас на территории города находится множество сооружений, в частности, знаменитые пирамиды Чичен-Ицы. Наиболее выделяется среди них пирамида Кукулькана (Эль-Кастильо). Кукулькан — одно из верховных божеств в мифологии майя. Он считался богом ветра и воды, огня и воздуха, основателем царских династий и крупных городов. Майя верили в то, что Кукулькан обучил их рыболовству, изобрел для них письменность и календарь, придумал церемонии. В конце концов, культ Кукулькана стал своего рода культом знати, в жертву Кукулькану приносили только знатных юношей, и в чрезвычайно торжественной обстановке.Основным воплощением Кукулькана был пернатый змей, также он изображался как орел, ягуар, в виде крови, как ракушка улитки и наконец как флейта сделанная из костей. Пирамида Кукулькана расположена в центре террасы площадью около 18 гектаров и окружёна широким каменным парапетом. Высота ее составляет 24 метра и 6 метров — высота храма на вершине, где совершались жертвоприношения Кукулькану. Длина каждой из её сторон — 55 метров, каждая грань храма имеет 9 ступеней. Ведущие со всех четырёх сторон от основания к вершине пирамиды четыре крутые лестницы, сориентированы по сторонам света. Окаймляет лестницы каменная балюстрада, которая начинается внизу с головы змея и продолжается в виде изгибающегося змеиного тела до верха пирамиды.Каждая из четырёх лестниц храма имеет 91 ступеньку, а их суммарное количество равно 365. Вместе с платформой на вершине пирамиды, которая объединяет все четыре лестницы, получается число 366 — количество дней в високосном году. Символичным является и количество секций с каждой стороны храма (9 ступеней пирамиды рассечены лестницей надвое) — 18, что соответствует количеству месяцев в календарном году майя. Девять уступов храма соответствует девяти уровням загробного мира.Календарь майя состоял из двух параллельных циклов: ритуального периода цолькиин (тцолкиин) в 260 дней и гражданского 365-дневного периода хааб, который лежал в основе сельскохозяйственных работ и повседневной жизни индейцев. Майя объединили два календаря в так называемый «календарный круг». Таким образом, любая дата составлялась из элементов обоих календарей. Даты в «календарном круге» повторялись лишь через 52 года. 52 каменных рельефа, расположенные на каждой стене святилища, символизируют один календарный круг.Ежегодно в дни осеннего и весеннего равноденствия можно наблюдать уникальное зрелище «Пернатого Змея». Во время захода Солнца тень от угла ступенчатых террас пирамиды падает на камни балюстрады. При этом создаётся впечатление, что Пернатый Змей оживает и ползёт, в марте — вверх, а в сентябре — вниз.Акустика храма настолько совершенна, что с его вершины можно говорить спокойным голосом, который будет слышен во всей округе. Звук шагов по внешним лестницам пирамиды преобразуется внутри неё в звуки падающих капель дождя. Если хлопать в ладоши на определённом расстоянии от пирамиды – эхо отвечает голосом священной для майя птицы кетсаль. Священная птица кетсаль представляла дух майя, а эхо — это голос духов. Считается, что именно поэтому эхо духа храма Кукулькана говорит голосом кетсаль.Справа от пирамиды Какулькана находится Храм Воинов, размещённый на пятиступенчатой пирамиде высотой 11,5 м с одной лестницей. Лестница обрамлена балюстрадами, у вершины которых на верхней платформе пирамиды стоят и сидят высеченные из камня мужские фигуры. В древности во время празднеств и торжественных церемоний им в руки вставлялись знамена.Перед входом в святилище находится скульптура Чак-Мооля, изображающая полулежащего человека с высоко поднятой головой, повёрнутой в сторону и держащего в руках блюдо на животе. До конца предназначение Чак-Мооля не ясно. Предполагается, что это был жертвенный алтарь для сбора пожертвований и подношения даров богам, возможно, даже в виде человеческих сердец.Перед лестницей, ведущей на вершину пирамиды к святилищу, стоят в четыре ряда 60 покрытых резьбой колонн, высотой 2,6 метров, на которых высечены изображения ликующих воинов-тольтеков, причем ни один из рельефов не повторяет другой. Первоначально эти колонны поддерживали массивную крышу, ныне от нее не осталось и следа. Название Храму Воинов дали многочисленные рельефы и росписи внутри и снаружи храма. Этот храм служил местом традиционных человеческих жертвоприношений.Еще одна известная достопримечательность Чичен-Ицы — обсерватория Эль-Караколь (исп. El Caracol переводится как «Раковина улитки»), названная так из-за внутренней винтовой лестницы, ведущей в верхний купол. Эль-Караколь был построен до 904 года н.э., в период наивысшего расцвета цивилизации майя. Квадратные окна в цилиндрической башне направлены на точки восхода и захода Солнца в дни зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия.Астрономы считают, что обсерватория в Чичен-Ицы была построена для наблюдения за активностью Венеры, которая имела для майя особое значение. Они верили, что Венера является планетой войны и сестрой бога мудрости Кукулькана. Ученые обнаружили в Эль-Караколе отметки, свидетельствующие о том, что майя точно просчитали цикл Венеры, состоящий из 584 дней.Осарио (Osario) в переводе с испанского означает «кладбище». Как и Эль-Кастильо, это ступенчатая пирамида с храмом на вершине, но только в уменьшенном масштабе. Как и ее более крупный сосед, она имеет четыре грани с лестницами на каждой стороне. Но в отличие от Эль-Кастильо, в центре есть отверстие в пирамиду, ведущее в пещеру глубиной 12 метров ниже уровня земли. Герберт Томпсон раскопал эту пещеру в конце ХIX века, нашел несколько скелетов и артефактов, и назвал Гробницей верховного жреца (Tumba del Gran Sacerdote). Археологи сегодня полагают, что структура не была ни гробницей, ни местом захоронения священников. Но к окончательному выводу ученые так и не пришли.Чичен-Ица насчитывает девять площадок для игр с мячом. Самая большая из них, расположена за пирамидой Кукулькана. Ее длина составляет 166 метров, а ширина – 68 метров. Места для зрителей находятся на возвышенных платформах. Игра в мяч называлась Пок-та-пок и была важным культовым ритуалом для обеспечения плодородия. О происхождении игры историки спорят до сих пор: одни считают, что ее придумали майя, другие отдают первенство тольтекам или даже ольмекам.Площадка находится на линии «юг-север», с отклонением на восток, так как была ориентирована на священный колодец. Ее обрамляют вертикальные стены высотой 12 метров с закреплёнными на них каменными кольцами на высоте около 8 метров, через которые нужно было пробросить каучуковый мяч весом от 2 до 4 кг.Диаметр отверстия кольца был немногим больше размера мяча. Поле было разделено пополам и игроки каждой команды должны были находиться каждый на своей половине поля.Касаться мяча руками или ногами было нельзя, только бёдрами, ягодицами, локтями, коленями, передавая с одного края на другой для набора очков и стараясь попасть в одно из каменных колец. За попадание в кольцо победа присуждалась сразу, так как это было не только безумно сложно, но, главное, считалось, что таким образом устанавливалась связь с божеством, в честь которого проводилась игра. А каждое попадание по самому кольцу засчитывалось как штрафное очко. Так как попасть в кольцо было чрезвычайно сложно, то игра могла длиться часами, а иногда результат определялся по количеству штрафных очков, так как не одной из команд не удавалось забить мяч в кольцо. Игроки надевали специальные средства защиты, смягчающие удар мяча – кожаный набедренный пояс и наколенники. Мяч в игре имитировал символическую борьбу «Дня и Ночи» Нижнего мира с Богами Неба.Предполагается, что игра заканчивалась ритуальным жертвоприношением — капитан команды обезглавливался. Судя по барельефам, в жертву приносили капитана выигравшей команды, которому сначала вырывали сердце, затем отрезали голову. До сих пор идут споры, кого приносили в жертву богам – капитана выигравшей или проигравшей команды. Большинство полагает, что в жертвоприношение приносили капитана выигравшей команды, поскольку богам отдаются только лучшие, как это было с воинами.Площадка обладает уникальным акустическим эффектом — если говорить на одном конце площадки, то на другом всё слышно.Справа от поля для игры в мяч расположен Храм Черепов (Tzompantli) — Т-образная платформа, стены которой покрыты рельефными изображениями черепов.Каменная стена Цомпантли являлась основанием для деревянных рам, на которых вешались черепа убитых врагов и принесённых в жертву. Название данного комплекса дано на языке науаль — языке индейцев Центральной Мексики, где часто встречались такие сооружения.Дорога, выложенная из камней и идущая от пирамиды Какулькана на север, ведет к жертвенному священному сеноту. В глубину сенот составляет 82 метра, в диаметре — 60 метров, от края сенота до воды – 20 метров.Этот естественный круглый колодец со стенками из карстовых отложений и водой зеленого оттенка более 1000 лет служил местом ритуального поклонения богу дождя. Цветом воды колодец обязан специфической местной флоре и грязевым отложениям на дне. Майя верили, что бог дождя обитает в водных глубинах, и во время засухи приносили сюда человеческие жертвы. Считалось, что сенот является, своего рода порталом, через который можно попасть к богу.Жрецы после определённых церемоний отправляли «избранных» на встречу с богом и долгое время наблюдали за жертвой, что бы она не находилась на поверхности воды, помогая ей отправиться к богу при помощи камней. С учетом того, что от поверхности воды до дна было немаленькое расстояние и то, что жрецы пристально следили за тем, что бы жертва точно попала к богу, выбраться из сенота было практически невозможно. Единственным известным индейцем, который каким-то образом выбрался из Священного сенота, считается Хунак Кеель. Впоследствии под его предводительством в 1178 году и была захвачена Чичен-Ица.Профессор Гарвардского Университета и американский консул в Мериде, Герберт Томпсон исследовал Священный сенот с 1904 по 1910 год и извлек оттуда множество древних артефактов из золота, нефрита, керамики, каучука, обсидиана, а также человеческие останки. В последствие большинство из обнаруженных находок оказались в музее археологии и этнологии Пибоди при Гарвардском университете.

Ключевые слова: Майя тольтеки пирамиды храм жертвоприношения

Другие, подобные истории: