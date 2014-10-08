Холм мертвецов

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 08:12 by

Вот уже почти 100 лет ученые бьются над разгадкой тайны города Мохенджо-Даро. Пять тысяч лет назад это был крупнейший мегаполис древности, в котором в период расцвета проживало 50 тысяч человек. И вдруг город прекратил свое существование при весьма странных и до сих пор не разгаданных обстоятельствах.Археологи обнаружили это поселение в Пакистане на одном из островов реки Инд в 1922 году. Повсюду наблюдались следы пожаров и сильных разрушений, но нигде не было ни одной могилы. Город назвали Мохенджо-Даро — «Холм мертвецов». Какое название носил он раньше и как называли себя его жители — неизвестно.Что стало причиной его внезапной гибели? В версиях, выдвинутых экспертами, недостатка нет. Это и неожидано резкое изменение климата в долине Инда, и разрушительное действие наводнений, и эпидемия неведомого заболевания, резко сократившая численность населения, и нашествие ариев через горные перевалы с севера и запада (сообщалось даже, что при раскопках обнаружены следы битвы).Но почему в городе и окрестностях нет ни одной могилы? Ведь город просуществовал как минимум полтора тысячелетия. Ученые находили скелеты людей в домах и на улицах с признаками внезапной смерти. Судя по всему, перед кончиной эти люди свободно передвигались по улицам и были застигнуты смертью врасплох.Это отчасти походило на древние Помпеи, но о том, что город был стерт с лица земли разбушевавшимся вулканом, не могло быть и речи. Лишь у некоторых имелись ранения, но при них не было ни оружия, ни остатков какой-либо воинской амуниции, ни следов разорения. Всего нашлось несколько тысяч скелетов, а ведь в городе проживало от 40 до 50 тысяч человек, куда же делись остальные?Люди, решившие основать город долине реки Инд, отлично понимали все выгоды его расположения. Как показывают раскопки и компьютерные реконструкции, жизнь в Мохенджо-Даро была удобной и приятной. Мягкий климат, плодородная земля, удачное расположение на перекрестке торговых путей.Горожане заботились о своем комфорте: широкие мощеные улицы, многокомнатные двух- и трехэтажные дома, канализация, водопровод, общественные туалеты и другие блага цивилизации. Река Инд щедро обеспечивала город питьевой водой.Население занималось земледелием, выращивая пшеницу, ячмень, кунжут, финики и хлопок. Богатые урожаи и удобные пути сообщения позволяли жителям обменивать свои продукты на сырье, металл, драгоценные камни и специи из Средней Азии, Афганистана, Персии и Южной Индии.Города редко приходят в упадок внезапно, а в Мохенджо-Даро все указывало на то, что катастрофа наступила мгновенно. Появилось немало гипотез относительно причин «мгновенной гибели» этого города.В 1987 году профессор М. Дмитриев выдвинул теорию гибели Мохенджо-Даро от взрыва большого количества шаровых молний или физико-химических образований — «черных молний», которые неустойчивы и при их распаде возникает значительная температура. Эти образования способны существовать очень долго и выделять ядовитые газы. Предполагается, что они-то и «задушили» жителей.Но что заставило «черные молнии» скопиться именно в Мохенждо-Даро? Развалины города находятся как раз на стыке Индийской и Евразиатской литосферных плит. В этом месте в земной коре возникают огромные тектонические напряжения.Давление на стыке двух плит могло вызвать электрическое напряжение в горных породах, содержащих кварц. В то же время, между поверхностью Земли и верхними слоями атмосферы существует свое напряжение. Наложившись друг на друга, они сформировали невиданных размеров молнию. Древнеиндийские мифы говорят о каком-то нестерпимом сиянии. Возможно, это и была ионосферная молния.Если действительно была невероятная молния, то от нее должен был остаться не менее невероятный фульгурит — канал сплавленного грунта, уходящий вглубь земли в месте удара молнии.Подобная молния едва не сожгла дотла городок Сасово в Рязанской области: из глубины земли поднялся водород, загоревшийся от шаровой молнии. Взрыв был такой силы, будто сработала вакуумная бомба. К счастью, это случилось не в самом городе, а в стороне. Правда, в отличие от Мохенджо-Даро, в Сасово не наблюдалось оплавления, а вспышка была недолгой.Еще одна версия принадлежит американскому геологу Д. Рейксу. Он установил, что в ста сорока километрах к югу от города находился очаг сильнейшего землетрясения, которое изменило облик долины Инда. Вероятно, с этого все и пошло. Из-за землетрясения земля вздыбилась, перегородила Инд, и его воды повернули вспять. Началось наступление грязевых потоков.Поселения вблизи Мохенджо-Даро были погребены под многометровым слоем ила и песка. Горожане бросились возводить дамбы, следы которых найдены при раскопках. Но они оказались бессильны против удара стихии. По мнению ученого, наступление грязевого моря длилось около ста лет.Часть ученых полагают, что город стал жертвой серии мощных наводнений в результате разлива Инда. Как показали снимки из космоса, русла реки Инд и некоторых других местных рек многократно меняли свои направления.Причиной тому были подвижки земной коры. Более того, Инд не раз затоплял Мохенджо-Даро. Система канализации вышла из строя, из-за жары в городе начались ужасные эпидемии, буквально косившие людей. Остававшиеся в живых спешно покидали город.Поскольку в городе есть район, где кирпичи оплавлены, указывая на воздействие высоких температур, появился ряд фантастических гипотез гибели Мохенджо-Даро, связанных с использованием современных или будущих технологий — от ядерной бомбардировки до старта или посадки инопланетного космического корабля.Согласно одной из этих гипотез, примерно 3 700 лет назад на вершине холма, вокруг которого построен Мохенджо-Даро, прогремел мощный взрыв, похожий на атомный. Действительно, если посмотреть на схему разрушения города, можно увидеть четко очерченный эпицентр, внутри которого все строения сметены.По мере движения от центра к периферии разрушения уменьшаются, постепенно сходя на нет. Окраинные здания являются наиболее сохранившимися строениями Мохенджо-Даро. Ученые, выдвинувшие эту гипотезу, установили, что диаметр эпицентра взрыва составляет около 50 метров.На расстоянии до 60 метров от центра взрыва кирпичи и камни оплавлены с одной стороны, что указывает на направление взрыва. Как известно, камни плавятся при температуре около 2000°С. В этих местах обнаружен и песок, превратившийся в стекло.Исследователи также установили, что древний город разрушили три мощные ударные волны, распространившиеся на милю от эпицентра взрыва. Среди руин в районе с радиусом свыше 400 метров разбросаны куски глины, керамики и некоторых минералов, которые подверглись быстрому оплавлению. Все люди, кто находился в эпицентре, мгновенно испарились, поэтому археологи не нашли там скелетов.Так называемые черные камни, которые были разбросаны по улицам города, исследователи отправили в Институт Минералогии Римского Университета и в лабораторию Национального совета исследований (Италия). Выяснилось, что черные камни — это не что иное, как осколки глиняной посуды, спекшиеся при температуре около 1400-1600°С, а потом затвердевшие.Приверженцы этой версии ссылаются не только на характер разрушений и анализ исследованных руин Мохенджо–Даро, но и на древнеиндийские тексты, в которых неоднократно описано применение «оружия богов». Тексты твердят о взрыве оружия, «сверкающего, как огонь, но не имеющего дыма», от которого небо над городом покрыла тьма, а хорошая погода сменилась ураганами, «несущими зло и смерть».Тучи и земля смешались воедино и в хаосе безумия даже солнце и луна стали ходить по небу по-другому. Слоны, обожженные пламенем, метались в ужасе, вода кипела, рыбы обугливались, а воины бросались в воду в тщетной попытке смыть с тела «смертоносную пыль».Возможно ли, что таинственные завоеватели долины реки Инд владели атомным оружием? Такое предположение кажется невероятным и категорически противоречит представлениям современной исторической науки.Интересен и тот факт, что практически одновременно с Мохеджо-Даро погибли и другие, расположенные неподалеку крупные города. Как бы там ни было, на сегодняшний день причины гибели города Мохенджо-Даро остаются загадкой.Автор неизвестен.

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