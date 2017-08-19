Ангкор: храм вопросов, циркулярных пил и размягчённых камней

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:36 by

Про храмовый комплекс Ангкор написано много интересного, интернет изобилует красочными фотографиями.Я не претендую на оригинальность, возможно в чём-то повторюсь, но хочу показать фотографии того, что показалось мне странным, необычным и интересным, что не поддаётся логике и оставляет кучу вопросов.Может, это лишь игра моей фантазии, обострённая желанием увидеть необъяснимое во вполне обычном – не судите строго.1). Каменная кладка.Примеров полигональной кладки в Ангкоре масса, не стану повторяться и восхищаться мастерством древних.Понятно, что иногда приходилось создавать многогранники, подгоняя блоки друг к другу.Но совершенно не понятно, зачем каменщики усложняли себе и без того не простые задачи.Вот например что мешало строителям просто положить блоки (те что справа) друг на друга?Зачем надо было столь искусно вырубать верхнюю грань нижнего камня?По верхнему левому камню видно, что он способен крошиться, в связи с этим возникает ещё один вопрос: как так можно вырубить камень, чтоб не сколоть этот хрупкий выступ?Что заставляло строителей идти на огромные трудозатраты, срезая громадные объёмы камня?А здесь строители пошли другим путём, почему-то решив, что проще выдолбить выемку, чем срубить лишнее.Представьте, сколько камня надо было убрать ради того, чтоб сделать такой плавный переход одной стены в другую. Опять не понятно, почему просто не убрать лишнее.2). Загадочные квадратыКакую цель преследовал тот, кто вырезал квадрат из середины напольной плиты?Почему из середины, ведь с края выдалбливать /резать в любом случае легче?При этом вырез располагали произвольно, без привязки к сторонам плиты, то есть видимо без предварительной разметки, а по какому-то шаблону.А потом на место образовавшегося выреза устанавливали квадратную плитку (интересно, вырезанную отсюда же или из другой плиты… в другом храме).Порой вырезы сделаны сразу в нескольких расположенных рядом плитах.Двух.ЧетырёхИногда вырубали геометрические фигуры просто углубляясь в несколько лежащих рядом блоков.Какую функцию выполняли выдолбленные в большой галерее разноразмерные ниши?А для чего в галерее вырезан шип, который ни с чем не может быть связан?Зачем вырезать внутри монолита кубические полости? Наверное, для того, чтобы потом вставлять в образовавшиеся отверстия скрупулёзно подогнанные каменные кубыЭто как логическая игра - подбери правильный вставыш для каждого отверстия.3). ВыступыНа стенах и полу главного храма есть элементы, которые не укладываются в общую картину.Так, например, в одной из галерей из обработанной на десятки метров стены торчит одинокий блок….зачем?Извиняюсь за не удачный ракурсКакую он несёт смысловую нагрузку?Внутренний двор главного(!) храма. Каменная горка на полуПримерно так же выглядел бы каменный пень посреди Красной площади в МосквеБольшая галерея и снова каменный бугорЧто помешало мастерам каменотёсам срезать его заподлицо выровняв пол?3). Обработка.Резко бросается в глаза разница в качестве обработки поверхностей. Вот то, что прячется внутриПочему так тщательно обработав и подогнав внутренние поверхности, так топорно обработана наружная сторона камня – лицо храма (ну и на добавку полигональная кладка)Вернёмся к блоку, торчащему из стены большой галереи. Обратили внимание на качество обработки наружной грани и поверхностей, которые по идее должны быть спрятаны внутри?Как будто кто-то специально уродовал лицевую поверхность или что-то грубо с неё срубал.Самое странное то, что рядом соседствуют грубо обработанные фасады и идеально обработанные параллелепипеды, вмонтированные в мостовыеИногда в одном изделии видны различные уровни квалификации мастеров. Вот к примеру шип на одном из блоков.Большая выемка тщательно обработана, в ней чётко соблюдены внутренние углы.А пробитая внутри неё полость, сделанная, естественно, позже, повторяет форму, но выполнена намного примитивнее и грубее. К тому же зачем сделан шип в шипе?Вот йони, работы кхмерских умельцев в центральном проходе одного из храмов.Разительное отличие в качестве изготовления чаши и...того что в неё вставлено (похоже на штуцер с фасками под гигантский гаечный ключ).Как будто чашу выдалбливал неандерталец, а "штуцер" кто-то выточил по чертежамТворениями подобного качества изобилуют все храмы комплексаА вот то, что спрятано в одном из не очень популярных у туристов храмеНе это ли старались скопировать древние зодчие? Полированные плоскости, идеальные углы - просто гимн геометрии в камнеА как вам нравится этот правильный куб?И опять идеально обработанные поверхности и точно выверенные углы. Кто, для чего и зачем?4). Украшение.Рисование и резьба по камню шли одновременно, то есть видимо мастер был художником и резчиком в одном лице. ... скорее всего у каждого мастера было изображение того, что он должен запечатлеть в камне.Тут и там встречаются незаконченные, брошенные на половине барельефы.Возникает вопрос: почему инженерам и строителям хватило времени и мастерства на столь колоссальную, раскиданную по огромной территории постройку, а резчикам, которые следовали за строителями, не хватило времени на украшение. Причём не хватило времени на главный храм……Не покидало чувство, что Кхмерам досталась огромная каменная книга-раскраска, которую они со временем забросили, как наигравшиеся с карандашами дети.5). Мягкий камень.Глядя на оттиск, оставленный на камне, складывается ощущение, что здесь стояло что-то техногенное, что и оставило отпечаток.Может быть это бетонный новодел ?Тогда вот ещё каменный блок, на котором древние строители во время обеда играли в крестики-ноликиРисунок явно выдавлен в мягкой породе.Или ещё вот углубление в форме спирали в блоках мостовой. Лиана (или шланг) упала в раствор оставив отпечаток сразу на трёх блоках.Отпечаток появился на блоках явно после того, как они оказались рядом друг с другом. Строители заметили случившееся, когда бетон уже застыл и, посчитав, что дефект не значителен, оставили всё как есть.А вот на каменном полу прочерчены линии разметки, чётко повторяющие контур стен (или контур стен следует этим линиям?)Линии не прорезаны и не выдолблены, они явно сделаны в материале пока он был в вязком состоянии, как будто нарисованы палочкой в застывающем бетоне.К тому же линия прерывается ни чем иным как нашлёпкой из того же каменного материала, как будто с мастерка упал бетонный раствор.Размягчённый камень или бетон?6). ИнструментКак древние мастера изготавливали блоки? Как достигалась поразительная точность подгонки? Все поверхности обильно покрыты следами резца, которыми мастера день за днём выравнивали поверхности.А здесь мастерам надоело долбить и они решили долго не мучаясь пилить блоки циркуляркойТак же пропилы имеются в местах схождения двух плоскостейА на этом камне что-то разрезалиЗдесь видимо работник зазевался и инструмент оставил паз в камнеПол в одной из построек имеет странную фактуру, которая больше ни в одном храме не встречается…..складывается ощущение, что по полу прошлась фреза.При этом часть стены, примыкающая к полу, так же подверглась подобной обработке.Про промышленные масштабы изготовления балясин, которыми закрыты окна храмов, я вообще не говорю, они везде - целые, сломанные, в окнах, на земле.....7). ДвериВ храмах комплекса в больших количествах встречаются рамы и проёмы, причём некоторые из них напоминают дверные косяки.В верхней части косяка имеется пара вертикальных отверстий, напоминающих петли дверей в сейфе или бомбоубежищеПрямо под ними расположен фигурный паз…напоминающий механизм задраивания морских контейнеровВопрос – где двери?Вопросы, вопросы, вопросы....Ангкор, удивительное место, храм, поражающий своими масштабами, удивляющий красотой, мастерством и взрывающий мозг своими загадками.Автор: Vikont1970.

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