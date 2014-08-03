Огромные валуны, распиленные в древности — не понятно как и зачем

Огромные валуны, распиленные в древности — не понятно как и зачемУже перестают удивлять высокотехнологичные мегалитические постройки древности. Как распиливали такие камни — не понятно. Но, пожалуй, понятно зачем — для того, чтобы строить из них что-то. Недавно пришлось столкнуться с еще одним феноменом — по всему миру, в «диких» местах, разбросаны каменные валуны, распиленные вроде как без всякого смысла и вдалеке от каких-либо сооружений. Ладно бы, был кусок отпилен и унесен куда-то, но валуны просто распилены на части и брошены.
Начнём с того, что не является чем-то удивительным. В цивилизованных местах могут быть разделенные на части огромные валуны со следами клиньев на краях трещины — это самый простой известный способ, которым кололись раньше, и колятся камни сейчас.
Вот, например, как выглядит валун, который считается оставшейся ненужной частью «Гром-Камня», — из него сделали основание для Медного Всадника в Санкт-Петербурге:
На краях трещины видны следы от клиньев. Следует добавить: не смотря на то, что по официальной версии историков, именно так (клиньями) разрезали камни для Александровской Колонны и Исаакиевского Собора, не найдено следов от клиньев ни на одном из рисунков Монферрана, хотя он был любитель прорисовывать мелкие детали. Монферран описал в отдельной книге историю того, как готовились и перевозились камни для исторических мест Санкт-Петербурга.
А теперь посмотрим на «интересные» для исследования распиленные непонятным способом и с непонятной целью камни, найденые в «диких» местах.
Фотографии из Воттоваары (Карелия):
Этот валун не цельный, а состоит из нескольких частей, разделенных трещинами произвольной формы. И ничего необычного нет в том, что две крупные части разошлись по линии разлома очень произвольной формы.
А вот цельные валуны, разделенные на две части уже по почти ровной линии:
Однозначно сказать об искусственном происхождении нельзя, но очень даже возможно.
И вот, наконец, совсем искусственный распил — поверхность настолько ровная, что выглядит отполированной:
К тому же, эта часть валуна возложена сверху на другие камни, что тоже сложно объяснить естественными причинами. Есть там распиленные, но не отодвинутые друг от друга части:
Фото взяты из альбома Александра Рыжего в социальной сети ВКонтакте.
На некоторых валунах видна «подозрительная» белая линия:
Прямо по такой белой линии у некоторых из валунов проходит и линия «распила»:
Из Википедии:
Во́ттова́ара — скальный массив в центральной части Республики Карелия, наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — 417,3 м над уровнем моря. Площадь горы 6 кв. км.
Один из сейдов: крупный валун лежит на 3 небольших камнях, которые, в свою очередь, лежат на другом крупном валуне. Слева внизу можно увидеть человека для сопоставления размеров.
В августе 2011 года постановлением Правительства Республики Карелия комплекс горы Воттоваара был объявлен ландшафтным памятником природы. Охраняемая территория занимает площадь более полутора тысяч гектаров: в неё входит сама гора и прилегающая к ней местность. Название горы Воттоваара можно перевести как «Гора победы». Археологические памятники центральной Карелии имеют возраст 5-6 тысяч лет.
В 400-х метрах от санатория «Кисегач» (Южный Урал) находится расколотый камень «Разбитое сердце»:
Он отпилен сверху, но не до самого низа. Внизу — оставшаяся недопиленная часть, она просто разломана. На следующем фото видно, что поверхность среза очень ровная, и это необычно для естественного разлома:
Интересный ступенчатый 2-метровый распил камня в Хакасии, на озере Иткуль:
Там же есть и крестообразный пропил или пропилы:
А вот для примера распиленный валун в Саудовской Аравии:
Подобное можно видеть и в северной части Австралии:
В Египте, на острове Сехель, есть интересный валун «Стелла голода», разрезанный горизонтально. Этот валун знаменит тем, что на нем нанесено много бесценного текста египетскими иероглифами, а линия распила проходит прямо по тексту:
В тех же краях еще один интересно треснутый или распиленный камень:
Есть еще отдельная категория не распиленных, а отпиленных камней. К примеру, «Южный Камень» в Баальбеке (Ливан). В 2014 году, впервые в истории, ученые решили им поинтересоваться и начали раскопки. Оказалось, что под этим 1000 тонным камнем находятся еще большие мегалиты — до 2000 тонн, а сам «Южный Камень» оказался отпиленным от скального основания:
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Сегодня, 15:06 by ЛетягаПросмотров: 14Комментарии: 1
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