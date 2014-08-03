Огромные валуны, распиленные в древности — не понятно как и зачем

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:06 by

Уже перестают удивлять высокотехнологичные мегалитические постройки древности. Как распиливали такие камни — не понятно. Но, пожалуй, понятно зачем — для того, чтобы строить из них что-то. Недавно пришлось столкнуться с еще одним феноменом — по всему миру, в «диких» местах, разбросаны каменные валуны, распиленные вроде как без всякого смысла и вдалеке от каких-либо сооружений. Ладно бы, был кусок отпилен и унесен куда-то, но валуны просто распилены на части и брошены.Начнём с того, что не является чем-то удивительным. В цивилизованных местах могут быть разделенные на части огромные валуны со следами клиньев на краях трещины — это самый простой известный способ, которым кололись раньше, и колятся камни сейчас.Вот, например, как выглядит валун, который считается оставшейся ненужной частью «Гром-Камня», — из него сделали основание для Медного Всадника в Санкт-Петербурге:На краях трещины видны следы от клиньев. Следует добавить: не смотря на то, что по официальной версии историков, именно так (клиньями) разрезали камни для Александровской Колонны и Исаакиевского Собора, не найдено следов от клиньев ни на одном из рисунков Монферрана, хотя он был любитель прорисовывать мелкие детали. Монферран описал в отдельной книге историю того, как готовились и перевозились камни для исторических мест Санкт-Петербурга.А теперь посмотрим на «интересные» для исследования распиленные непонятным способом и с непонятной целью камни, найденые в «диких» местах.Фотографии из Воттоваары (Карелия):Этот валун не цельный, а состоит из нескольких частей, разделенных трещинами произвольной формы. И ничего необычного нет в том, что две крупные части разошлись по линии разлома очень произвольной формы.А вот цельные валуны, разделенные на две части уже по почти ровной линии:Однозначно сказать об искусственном происхождении нельзя, но очень даже возможно.И вот, наконец, совсем искусственный распил — поверхность настолько ровная, что выглядит отполированной:К тому же, эта часть валуна возложена сверху на другие камни, что тоже сложно объяснить естественными причинами. Есть там распиленные, но не отодвинутые друг от друга части:Фото взяты из альбома Александра Рыжего в социальной сети ВКонтакте.На некоторых валунах видна «подозрительная» белая линия:Прямо по такой белой линии у некоторых из валунов проходит и линия «распила»:Из Википедии:Один из сейдов: крупный валун лежит на 3 небольших камнях, которые, в свою очередь, лежат на другом крупном валуне. Слева внизу можно увидеть человека для сопоставления размеров.В августе 2011 года постановлением Правительства Республики Карелия комплекс горы Воттоваара был объявлен ландшафтным памятником природы. Охраняемая территория занимает площадь более полутора тысяч гектаров: в неё входит сама гора и прилегающая к ней местность. Название горы Воттоваара можно перевести как «Гора победы». Археологические памятники центральной Карелии имеют возраст 5-6 тысяч лет.В 400-х метрах от санатория «Кисегач» (Южный Урал) находится расколотый камень «Разбитое сердце»:Он отпилен сверху, но не до самого низа. Внизу — оставшаяся недопиленная часть, она просто разломана. На следующем фото видно, что поверхность среза очень ровная, и это необычно для естественного разлома:Интересный ступенчатый 2-метровый распил камня в Хакасии, на озере Иткуль:Там же есть и крестообразный пропил или пропилы:А вот для примера распиленный валун в Саудовской Аравии:Подобное можно видеть и в северной части Австралии:В Египте, на острове Сехель, есть интересный валун «Стелла голода», разрезанный горизонтально. Этот валун знаменит тем, что на нем нанесено много бесценного текста египетскими иероглифами, а линия распила проходит прямо по тексту:В тех же краях еще один интересно треснутый или распиленный камень:Есть еще отдельная категория не распиленных, а отпиленных камней. К примеру, «Южный Камень» в Баальбеке (Ливан). В 2014 году, впервые в истории, ученые решили им поинтересоваться и начали раскопки. Оказалось, что под этим 1000 тонным камнем находятся еще большие мегалиты — до 2000 тонн, а сам «Южный Камень» оказался отпиленным от скального основания:

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