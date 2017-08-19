Сигирия. Кирпичная кладка (Часть 3)

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 16:59 by

Если посмотреть на весь комплекс Сигирия в целом, то первое, что бросается в глаза – это огромное количество кирпичной кладки. Она повсюду, её настолько много, что можно построить небольшой микрорайон. В связи с чем возникает вопрос, как же весь этот кирпич доставили на 200-метровую высоту?Сегодня туристы с большим трудом преодолевают затяжной подъём по удобной металлической лестнице, которой, как все понимают, раньше не было. Поэтому особо здесь раздумывать нечего, и варианта всего два — либо были построены гигантские леса, на которые пришлось бы вырубить окружающий лес, попутно наладив производство досок, либо кирпич доставляли по воздуху, как бы фантастично это не звучало для XIV века.Задачу усложняет ещё одно обстоятельство. Дело в том, что метеорологические данные с 1895 года свидетельствуют, что ветер и дождь двух муссонов останавливают полевые работы в этом районе на 8 месяцев в году. Февраль, апрель и март — единственные месяцы, когда строительные работы возможны в этом регионе страны. Но строителям Львиной скалы было всё нипочём.Есть еще один вопрос — что же это за дворец такой, который весь состоит из массивных кирпичных стен и лестниц, каждая из которых - сложнейшее инженерное сооружение? И ни одного жилого помещения.К примеру, если бы мы сегодня захотели построить такую же лестницу, как показано на фото ниже, как минимум год ушёл бы на изыскания и проектные работы. А самое главное – без компьютера тут не обойтись. Не нужно забывать, что это всего одна из многочисленных лестниц, сложных стен и прочих сооружений. Но считается, что по велению короля всё построили «на глазок» подневольные индусы 600 лет назад.И самое главное, что нет сооружения, которое должны были обслуживать все эти прекрасные лестницы. Историки, как всегда говорят, что «не успели», всё вот подготовили, а потом что-то пошло не так, забросили и «забыли на сотни лет». В связи с возрастом постройки возникает следующий вопрос – как могла сохраниться в таком идеальном состоянии кирпичная кладка, простоявшая под открытым небом 600 лет в местности, где почти 8 месяцев в году идут дожди?Возможно, использовали не простой раствор, а полимер. Подобные скрепляющие полимеры, благодаря развитию нефтехимической отрасли, научились производить совсем недавно. В частности, на основе вторичного полиэтилена сегодня изготавливают множество различных материалов, но вот заливать им швы между кирпичами пока не додумались.Если внимательно посмотреть на кладку Сигирии, то не покидает ощущение, что какая-то она не такая — нет перевязок, торцевых кирпичей и кладка везде идентична. Всегда и во всех местах толщина кирпича и ширина швов одинаковая. Такое впечатление, что всю кладку в Сигирии выполнил один мастер, но так не бывает.Но самое главное — это стиль, в котором кладутся кирпичи. Понятно, что они кладутся слоями, но слои кладки Сигирии выглядят так, как будто их клали лентой, выдавливая из тюбика. Иногда кладкой запросто заполняются огромные объёмы. Похоже это на то, как будто вся кирпичная кладка Сигирии просто напечатана 3D-принтером, который печатал кирпичи, одновременно заполняя швы специальным раствором.Лестницы, на самом деле — это не лестницы, а каретки с определённым шагом, по которым ходил принтер, запечатывая области вокруг себя. Этим объясняются тупиковые лестничные марши и площадка возле бассейна, которые предварительно подготовили. Робота поставили на эту площадку, как на точку «ноль», и он пошел себе печатать согласно программе.Вероятно, использовалась технология, когда сначала выкладывались кирпичи, а затем швы заполнялись раствором. Остаётся, вопрос доставки материла, который, наверняка, можно было брать из соседних озёр, а с обжигом, похоже, проблем не было.Вполне возможно, что в картриджи сразу загружали только глину и воду, а кирпич производил уже непосредственно сам принтер. Этим можно объяснить, то, что машина всегда знала, какого размера кирпич ей положить в том или ином случае. Особенно это хорошо заметно на полукруглых кладках. У тех, кто строил Львиную скалу, судя по всему, не было проблем с плавлением камня, поэтому нетрудно себе представить принтер, который печатает валунами. Просто меняли размер капли и всё.Вся территория комплекса тщательно спланирована и похожа на укрепленный район. Собственно, её часто так и называют – крепость Сигирия. Только непонятно зачем было прикладывать такие титанические усилия и от кого защищаться?Единственная функция, которая до сих пор исполняется безупречно – это укрепление вершины горы и прилегающей к ней местности. За сотни лет с комплексом ничего не произошло и не произойдёт даже без помощи реставраторов.Нигде ничего не размыло (и это в тропиках), не выветрило (на такой высоте), не обрушилось и не поломалось. Даже бассейн не засоряется грязью. Может, это и было главной целью строителей – создать нерушимый знак для ориентирования. Почему бы и нет? Скала для этой функции подходит идеально, так как видна издалека и даже из космоса. По зеркалу бассейна Сигирии, который всегда наполнен водой, можно легко сориентироваться. Зная его размеры или расстояния между бассейнами можно получить высоту и своё положение в пространстве.Это предположение подтверждает ещё один факт. Сигирия лежит на меридиане Теотиуакана с отклонением около десяти километров, только на обратной стороне Земли. Также на этом меридиане лежит священная для всех буддистов гора Кайлас.

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