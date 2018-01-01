Сигирия. Размягчение камня (Часть 1)

Летяга Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:23 by

То, что в древности работали с пластичным камнем, очевидно уже для многих исследователей, не отягощенных догмами. Следы такой работы видны повсеместно, на всех континентах и в большом количестве. Но виден только результат, и нет понимания, как это было сделано. Версий на эту тему существует множество.Современная наука уже теоретически обосновала возможность придания твёрдому кристаллическому телу пластичности с последующим возвратом к твёрдости. И сегодня это признанный факт. Другое дело, что реализовать на практике этот метод пока невозможно, так как он связан с радиацией, нейтронными излучателями и огромными затратами. Если камень всё-таки расплавить до жидкого состояния, а потом остудить, то это будет уже совсем другой материал с иными свойствами. То есть, кристаллическая решётка камня, конечно же, поддаётся температурному воздействию, но при этом разрушается и теряет свои свойства. Поэтому воздействовать на минерал надо так, чтобы только немного ослабить связи в решетке, не разрушая её.Есть ещё одно предположение, как размягчали камень, о нём, кстати говорят многие древние легенды, что камень можно сделать пластичным, воздействуя на него особыми, специально подобранными звуковыми волнами. Инки говорят, что камень поливали соком неизвестного дерева, и он становился мягким.Судя по результатам работы древних мастеров, они делали камень пластичным разными способами, в зависимости от поставленных задач. Причем их не пугал ни вес, ни объём. С многотонными глыбами они работали легко и непринуждённо.Одним из показательных примеров такой работы, является скала Сигирия в Шри-Ланке. В переводе с тамильского языка Сигирия означает «Львиная скала». Гора представляет собой скальное плато площадью 1,5 гектара, которое одиноко возвышается на 170 метровой высоте над окружающей равниной в самом центре острова Цейлон. С 1982 года Сигирия была включена в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.По официальной версии на вершине Львиной скалы раньше располагался дворец короля Касьяпы, правившего в V веке, а вокруг нее существовал город с садами и парками. Этот так называемый дворец представляет собой чудо инженерного и строительного искусства. А самое главное, непонятно как можно было выполнить такой объем работ, в таком труднодоступном месте и на такой высоте.Одной из многочисленных загадок Сигирии являются большие и маленькие углубления прямоугольной и квадратной формы, как предполагают, выдолбленных в скальной породе. Причём, таких углублений настолько много, что ими буквально изрезано всё плато, а объём выполненной работы такой, если их, конечно, долбили, что вполне может сравниться со всей остальной работой.Никто не может сказать, для чего были нужны эти выемки. Гиды наивно утверждают, что их сделали монахи, чтобы было легче перемещаться по гладким скалам и монолитам.При изучении многочисленных фотографий Сигирии выявилась некая закономерность — как правило, в одном месте рядом встречаются оба типа углублений. Например, на валуне, изображенном ниже, видны большие квадратные выемки, идущие вверх, и большие прямоугольные, идущие горизонтально влево.Вот так выглядят квадратные лунки вблизи. Полное впечатление, что их не выдолбили, а вдавили. Такое ощущение, что по большому куску пластилина проехали круглым роликом с квадратными насадками.Возможно, что углубления — это вмятины от некоего технического устройства, которое делало этот камень пластичным. Если предположить, что для размягчения камня было необходимо применение двух типов устройств, например, для создания разночастотных колебаний, то тогда квадратные следы – это один «контакт», а прямоугольные это другой. Возможно, принцип размягчения камня был чем-то похож на работу современного сварщика, который подключает «массу» к столу, и далее, при помощи сварочного оборудования работает в любом месте. Возможно, точно также, к валуну подключалась «масса», а далее, агрегаты, перемещаясь по камню, делали его мягким, придавая нужную форму.Сразу возникает резонный вопрос – зачем? Объяснение может быть очень простым. Всё-таки это дворец и бесформенные глыбы тут не к чему. Немного подравняли, сгладили углы, и получилась красота. Необходимо отметить очень важный момент — те, кто создавал этот и многие другие подобные объекты, никогда ничего не делали просто так. Во всём должна была присутствовать многофункциональность и гармония – это характерная и отличительная черта монументальных сооружений такого уровня.Вообще непонятно, как все эти гигантские валуны оказались именно в этом месте. Вполне возможно, что их выламывали из скалы, планируя верхнюю часть плато, а потом, придав эстетичную форму, сделали сад камней. Но верхняя часть склона скалы отличается от нижней части, причем, создается впечатление, что скалу просто чем-то облили сверху. Это потому, что так оно и есть.В некоторых местах верхний слой даже загибается вверх, как обычная штукатурка. Так происходит по причине того, что этот слой, хоть и является единым целым с материнской породой, имеет другие характеристики и более твёрдый. Этот слой вызывает немало споров в ученой среде. Если бы такого, похожего на эмаль покрытия не было, то вода просачивалась бы внутрь скалы и постепенно её разрушила. Нет смысла возводить такие монументальные сооружения на скале, которая через 200-300 лет может обвалиться. Поэтому верхняя часть Сигирии была обработана и укреплена.Трудно представить монаха, который согласился бы в этом месте вырубать «ступеньки». На самом деле, это следы от установки, которая шла и плавила скалу. Вязкая масса стекала вниз, покрывая нужные участки защитным слоем. Видно, что это именно вмятины, оставленные в чём-то вязком, как пластилин. И эрозия тут не причём, этому покрытию ничего не делается вот уже сотни лет.Ещё один, просто потрясающий артефакт. Мало того, что слабо представляется, как можно было сделать такой водосток на такой высоте, но для того, чтобы нижняя часть выступала, необходимо было стесать всю скалу вокруг. Но на скале нет никаких следов механической обработки. А вот если предположить, что скала была мягкой, то из материала желоба водостока можно было сделать нижнюю часть. К тому же, слева отчетливо виден так называемый «сосок», к которому видимо, подключались механизмы, и прямая линия, которая может образоваться, только если к мягкому материалу приложить узкий прямой предмет, например, линейку. Так, что водосток, похоже, делали с левой стороны, а полоса — это второй «контакт».На этой глыбе, скорее всего, настраивали технику. Подобрали частоты, немного поплавили, подрегулировали, вырезали объём, сделали бордюрчик, убедились, что всё работает, и вперёд.Вот ещё один замечательный образец. Видны продольные полосы, образованные прямоугольным «контактом» в несколько проходов и большие квадратные выемки. Из этого снимка можно сделать очень интересные предположения — камень плавили именно большие прямоугольные насадки, а квадратики — это след от опоры, на которой передвигался сам аппарат. При этом, опоре ничего не мешает быть вторым «контактом».До сих пор идут споры о том, была ли кирпичная кладка, которой очень много на плато, сделана одновременно с мегалитами или позже. Считается, что всё-таки позже, по крайней мере, частично. Если одновременно и кирпич так хорошо сохранился, то одно из двух: либо это сверхпрочный кирпич, либо скалы плавили не так давно.Но в этом случае, похоже, одновременно. То, что монолит частично размягчили и он потёк это понятно, но он натек на кирпичную кладку, вдавив несколько рядов. К сожалению, нельзя точно разглядеть так это или нет, но скала явно приобрела форму кладки. Конечно, можно сказать, что камень предварительно обработали, а потом подсунули кирпич, но вероятнее всего, что этого никто не делал. Следующее изображение подтверждает эту мысль.Здесь сначала для подпорки оторвали кусок камня от монолитной скалы внизу, который, тем не менее, остался с ней одним целым. Затем между двух скал построили стенку из обычного камня. Для надёжности прошлись по краям чудо-аппаратом и немного наплавили скалы на стенку. Понятно, что такая конструкция будет стоять вечно.На данном изображении отлично видно, что кирпичная кладка просто залита жидкой скалой. Здесь уже не скажешь, что кирпичи подложили.Снимок ниже ещё раз подтверждает, что кладка и мегалиты создавались одновременно. Соседний камень, видимо, не нуждался в обработке, его окультурили и заложили кирпичной кладкой.Этот же валун, только в другом ракурсе. Хорошо видно, что камень просто потёк, как течет бетон, когда на него воздействуют вибратором. Скорее всего, продольные «насадки» только плавили монолит, а квадратные вибрацией придавали нужную форму. Причём, с этой стороны отлично видно, что потёк только верхний слой, а нижняя часть скалы осталась без изменений.Следующее фото ещё раз наглядно показывает, что валуны именно покрыты расплавом, как пирожное шоколадной глазурью. На заднем плане можно видеть, что на материнскую породу также воздействовали прямой «насадкой». Делали это, видимо, для того, чтобы расплав дотёк до нужного места скалы, после чего вода, стекая, не разрушает монолит. На переднем плане, глыбу немного подровняли, а лишнее просто спустили вперёд — так делают лопатой, когда мешают цемент.Ещё один замечательный экземпляр, на котором есть все виды углублений. Здесь видны меньшие по размеру, но более правильные квадратные отверстия. Они явно оставлены другой модификацией инструмента и, как правило, расположены отдельно, без явной схемы. Хотя в данном случае маленькие квадраты идут параллельно большим, но имеются и в других местах камня. Есть ещё один интересный момент — лесенка больших квадратиков, подымаясь до середины валуна, обрывается, а дальше идёт сплошной желоб. Такое впечатление, что лыжа-опора заскользила по жидкому слою.Все эти объекты обрабатывала, скорее всего, «грубая» машина, способная плавить большие объёмы породы, но не приспособленная делать изящные вещи. О малых архитектурных формах Сигирии, которые были также изготовлены при помощи размягчения камня, — в следующей части.

Ключевые слова: Цейлон Сигирия скалы камень пластичный камень обработка камня

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